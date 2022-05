Seikkailuelokuvan sankari Indiana Jones oli oikeassa.

Keisariskorpioni on häijyn näköinen, mutta melko harmiton.

Iso öykkäri ei välttämättä olekaan niin ylivoimaisen vaarallinen kuin on luultu. Sen sijaan pieni voi olla yllättävän pisteliäs.

Tänä keväänä tämä on havaittu sodassa ja nyt myös eläintieteessä. Irlantilaisen Galwayn yliopiston ekologi Kevin Healy jäi pohtimaan eräässä Indiana Jones -elokuvassa esitettyä väitettä.

"Mitä skorpioneihin tulee, niin mitä isompi, sitä parempi", virkkoo Indy apurilleen, jota pistää skorpioni.

Toisin sanoen isommat skorpionit olisivat vähemmän myrkyllisiä.

Healy kollegoineen päätti tutkia asiaa. He kokosivat tutkimustietoa 36:sta skorpionilajista ympäri maailmaa. Tietoa kertyi skorpionien pituudesta, painosta, saksien koosta ja muista strategisista mitoista.

Kävi ilmi, että pääsääntöisesti on niin, että isomman skorpionin pisto ei ole yhtä vaarallinen ihmiselle kuin pienempien. Suurimmat lajit, kuten jopa 20-senttinen keisariskorpioni, ovat hurjan näköisiä, mutta niiden pisto ei ole ampiaista kummempi.

Syy lienee siinä, että kookkaammat skorpionit tappavat saaliinsa muhkeilla saksillaan eivätkä tarvitse siihen myrkkyä. Pienemmille lajeille on vastaavasti kehittynyt voimakkaampi myrkky.

Maailmassa arviolta miljoona ihmistä joutuu skorpionin pistämäksi joka vuosi ja noin 3 000 kuolee.

Kolmasosa kuolemista on Meksikossa. Siellä elää muun muassa erittäin myrkyllinen Centruroides noxius. Tämä pikku skorpioni on vain muutaman senttimetrin kokoinen, mutta sen pisto voi lamauttaa hengityksen ja pysäyttää sydämen.

Toinen vaarallisen myrkyllinen pistäjä on Saharassa ja Lähi-idässä tavattava keltainen kenttäskorpioni Leiurus quinquestriatus. Sen englanninkielinen nimi on uhkaava: deathstalker eli kuolonvaanija. Jos tämä noin kuusisenttiseksi kasvava otus heilauttaa pistintään, on kiire hoitoon.

Sama sääntö koosta ja vaarasta pätee pääsääntöisesti myös hämähäkkeihin. Poikkeuksiakin on, mutta yleisesti ottaen pienemmät ovat myrkyllisempiä. Elokuvista voi siis oppia elämänviisauksia. Healyn ja kumppaneiden tutkimus julkaistiin Toxins-tiedelehdessä.