”En usko, että paljon tätä tehokkaampia lääkkeitä edes tarvitaan”, suomalainen tutkija pohtii. Kokeellinen lääke ei ole vielä markkinoilla.

Uusi, vasta kokeellinen laihdutuslääke tirzepatidi on tuottanut kolmannen vaiheen kokeissa ennätyksellisen hyviä tuloksia, raportoi lääkettä kehittävä lääkeyhtiö Eli Lilly and Company.

Eniten lääkettä 72 viikon koejakson aikana saaneet potilaat kevenivät keskimäärin 24 kiloa. Prosenteissa ilmaistuna joukon paino putosi noin 22,5 prosenttia.

Tulos on lähes yhtä hyvä kuin lihavuusleikkauksilla, joiden avulla paino putoaa tavallisesti noin 25–30 prosenttia.

Tuloksia ei ole vertaisarvioitu.

Tirzepatidi on keinotekoinen hormoni. Se matkii kehon omia hormoneja, jotka tuottavat kylläisyyden tunnetta.

Jo aiemmissa kokeissa tirzepatidi on huomattu toimivaksi hoidoksi diabetekseen.

Lääkkeen vaikutus perustuu siihen, että tirzepatidia saava potilas saa kylläisyyden tunteen pienemmästä määrästä ruokaa, eikä siksi syö yhtä paljon kuin aiemmin.

Tirzepatidi ei ole ensimmäinen kehon omia kylläisyyshormoneja matkiva laihdutuslääke.

Tämän vuoden alussa myyntiluvan laihdutuskäyttöön sai vastaavalla menetelmällä toimiva, diabeteslääkkeenä jo käytetty semaglutidi. Jo aiemmin lihavuuden hoidossa on käytetty myös liraglutidi -nimistä hormonilääkettä.

Alustavien tulosten perusteella tirzepatidi olisi kuitenkin vielä selvästi aiempia lääkkeitä tehokkaampi ruokahalun hillitsijä.

Edelleen jatkuvassa kokeessa seurattiin 2 539 ylipainoista tai lihavaa potilasta. Heillä oli ylipainoon liittyviä terveysongelmia, mutta ei kuitenkaan tyypin 2 diabetesta.

Koehenkilöt jaettiin neljään ryhmään. Ryhmistä kolme sai tirzepatidia kerran viikossa joko 5 milligrammaa, 10 milligrammaa tai 15 milligrammaa. Neljäs ryhmä oli kontrolliryhmä, joka sai lumelääkettä.

Lisäksi kaikki ryhmät saivat tukea vähäkaloriseen ruokavalioon ja liikunnan lisäämiseen.

Tulokset näyttävät alustavien tietojen perusteella selviltä. Suurimman annoksen saaneet laihtuivat 72 viikon tutkimusjakson aikana keskimäärin 24 kilogrammaa, keskikokoisen annoksen saaneet 22 ja pienimmän annoksen saaneet 16 kilogrammaa.

Vastaavasti lumelääkettä saaneet laihtuivat keskimäärin kaksi kilogramma.

Koe jatkuu edelleen. Lisää tuloksia on luvattu vuoden 2023 aikana.

Helsingin yliopiston lihavuustutkimusyksikön professori Kirsi Pietiläinen pitää tulosta merkittävänä.

”Jos tulokset pitävät, on tirzepaditi noin neljänneksen tehokkaampi kuin semaglutidi. 22 prosentin painonpudotus 72 kuukaudessa on jo niin hyvä tulos, ettei tehokkaampia lääkkeitä välttämättä edes tarvita”, Pietiläinen sanoo.

Pietiläinen toivoo kehitystyön jatkuvan.

”Toiveena olisi tietysti useampia valmisteita, jotta vaihtoehtoja riittäisi tapauksissa, joissa lääke ei sovi ei tehoa potilaalle.”

Laihdutuslääkkeen käyttö voi riippua paitsi tehosta myös hinnasta.

Vaihtoehtojen runsaus näkyisi luultavasti myös hinnoittelussa. Nykyisillä hinnoilla esimerkiksi diabeteslääkkeenä myytävän semaglutidin käyttö painonhallintaan maksaisi noin 300 euroa kuukaudessa.

On vielä auki, päätyykö tirzepatidi koskaan myyntiin ja miten se mahdollisesti hinnoitellaan. On kuitenkin mahdollista, että tulossa on lupaava lääke, johon harvalla on varaa.

”Lihavuus on yleensä krooninen sairaus. Ruokahalu todennäköisesti palaa voimakkaana jos lääkkeen ottaminen äkkinäisesti lopetetaan”, Pietiläinen sanoo.

”Jostakin syystä painonhallintaa ajatellaan edelleen kuuriluontoisena. Jos ajatellaan, että samaa lääkettä otettaisiin vaikka diabetekseen, ei kukaan ajattele, että sen käytöstä pitäisi päästä kuurin jälkeen eroon.”