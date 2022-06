Aatos Mäkinen, 9 ja Julius Mäkinen, 11

Parhaita urheilijoita on palkittu mitaleilla jo pitkään. Olympialaisten joka lajin kaksi parasta sai mitalin ensimmäisissä kisoissa Ateenassa vuonna 1896. Voittaja sai hopeisen ja toiseksi sijoittunut kuparisen mitalin.

Saint Louisin olympiakisoissa 1904 siirryttiin palkitsemaan kolme parasta. Siitä lähtien olympialaisissa ja vähitellen muissakin kilpailuissa voittaja on saanut kultamitalin, toiseksi sijoittunut hopeaa ja kolmas pronssia.

Kun palkitaan kolme parasta, syntyy symmetrinen joukko, jossa voittajan molemmilla puolilla on eräänlainen kunniavartio. Juuri symmetrisyys on todennäköinen syy siihen, miksi siirryttiin antamaan kolme mitalia.

Palkintokoroke tuli olympiakisojen palkintojenjakoon vuonna 1932. Korokkeen käyttökin toimii parhaiten, kun palkittavia on juuri kolme. Vuonna 1960 järjestetyistä Rooman olympiakisoista lähtien mitalit on ripustettu palkittavien kaulaan.

Useissa kisoissa palkitaan nykyään useampi kuin kolme parasta, mutta silloinkin kolmen kärki saa yleensä mitalin, mikäli mitaleja ylipäätään jaetaan.

Jo 1800-luvulla jaettiin monesti rahaa useille kilpailujen parhaille, ja rahapalkinnot yleistyivät uudelleen 1980-luvulta lähtien. Mitalien sijasta on jaettu myös esimerkiksi eri kokoisia pokaaleja, rintamerkkejä ja lusikoita.

Matti Hintikka

tietopalvelukoordinaattori

Urheilumuseo

Punkkien levittämä TBE-virus on elinpaikkansa suhteen nirso.

Miksi juuri Lappeenranta on puutiaisaivotulehduksen riskialuetta?

Aapo Levin, 5

Yleisimmät puutiaisten eli punkkien levittämät taudit Suomessa ovat borrelioosi ja puutiaisaivotulehdus. Borrelioosia aiheuttavat Borrelia-suvun bakteerit eivät ole yhtä nirsoja elinpaikkojensa suhteen kuin puutiaisaivotulehdusta aiheuttava virus eli TBE-virus.

TBE-viruksen elämä vaatii keväisin olosuhteet, joissa punkkien toukat ja nuoruusvaiheen yksilöt eli nymfit ovat samaan aikaan massoittain liikkeellä. Tällaisia alueita vaikuttaa Suomessa esiintyvän etenkin Itämeren saaristossa ja suurten vesialueiden rannoilla kuten Lappeenrannassa.

Luultavasti olennaista on runsas ilmankosteus ja hitaat lämpötilanvaihtelut. Ilmaston lämpeneminen on myös lisännyt TBE-virukselle sopivien alueiden määrää.

Virusten täytyy kuitenkin myös päästä kulkeutumaan uusille alueille. Suomessa ja Ruotsissa tehdyissä tutkimuksissa on havaittu hyvin läheistenkin alueiden TBE-virusten voivan olla peräisin täysin eri puolilta Eurooppaa. Luultavasti linnut toimivat virusten pääasiallisina levittäjinä.

Suomessa puutiaisaivotulehduksen riskialueiksi on määritelty yhteensä 26 aluetta. Niistä 11 on otettu mukaan kansalliseen rokotusohjelmaan, eli puutiaisaivotulehdusrokotus on siellä asuville ilmainen.

Muilla riskialueilla asuvia tai vierailevia kehotetaan hankkimaan omatoimisesti rokote, jos ulkoilevat alueella paljon. Lappeenrannassa Sammonlahti kuuluu rokotusohjelmaan ja muut kaupunginosat pienemmän riskin alueisiin.

Jani Sormunen

puutiaistutkimushankkeen tutkijatohtori

Turun yliopisto

Varpunen syö lähinnä siemeniä.

Miksei varpusia sanota petolinnuiksi, vaikka ne syövät kastematoja, jotka ovat eläimiä?

Albin Sovasto, 7

Varpuset ovat enimmäkseen siemensyöjiä. Ne syövät muun muassa marjojen, viljojen ja rikkakasvien siemeniä. Myös monenlaiset ötökät maistuvat, jopa madotkin.

Suomessa petoeläimiksi, -linnuiksi ja -kaloiksi on nimetty lajeja, jotka syövät pääasiassa lihaa. Hyönteisten tai esimerkiksi matojen popsimista ei ole pidetty lihansyöntinä. Petolinnuille on usein ominaista myös koukkunokka ja vahvat kynnet.

Tiettyjen eläimien pedoksi kutsumisessa korostuu ihmisten näkemys siitä, mitkä eläimet ovat tärkeitä saaliseläimiä.

Petoeläimet on usein koettu ihmisen kilpailijoiksi, jos ne ovat saalistaneet samoja otuksia eli nisäkkäitä, lintuja ja kaloja tai kotieläimiämme. Sen sijaan madon tai perhosen katoaminen linnun nokkaan ei ole harmittanut.

Peto-sana on johdettu venäjästä lainatusta murresanasta peta, joka merkitsee vahinkoa tai onnettomuutta. Peto on esiintynyt kirjakielessämme 1500-luvulta lähtien.

Petolinnuista on alettu puhua vasta 1800-luvun jälkipuoliskolla, kun suomen käyttö eläintieteessä yleistyi. Ruotsin rovfågel suomennettiin ensin ryöstölinnuksi, mutta petolintu pääsi voitolle, kun sitä käytettiin suosituimmissa koulukirjoissa.

Harri Högmander

BirdLifen nimistötoimikunnan puheenjohtaja, tilastotieteen lehtori

Kaisa Häkkinen

suomen kielen emeritaprofessori

Turun yliopisto

Aurinko näyttää laskeutuvan mereen, mutta se ei pysty putoamaan sinne.

Mitä tapahtuisi, jos Aurinko putoaisi mereen?

Oona Nevanlinna, 8

Aurinko ei voi todellisuudessa mitenkään pudota mereen. Se on noin miljoona kertaa suurempi kuin koko maapallo.

Jotta Aurinko mahtuisi putoamaan mereen, meren pitäisi sijaita planeetalla, joka olisi paljon Aurinkoa isompi.

Niin isoa planeettaa ei voi olla. Se olisi jo niin massiivinen, että sen sisällä käynnistyisivät niin sanotut ydinfuusioreaktiot, jolloin planeetta alkaisi loistaa kuin tähti. Tähtien, kuten Auringon, säteily saa polttoaineensa noista fuusioreaktioista.

Tähtien oloissa merta ei voi olla, koska niiden kuumuudessa meret höyrystyisivät heti. Maapallon tai minkään muun planeetan meret eivät siis voisi esimerkiksi sammuttaa Aurinkoa.

Jos kuvitellaan tilanne, jossa Aurinko kuitenkin putoaisi kohti maapalloa, maapallo ja Aurinko törmäisivät. Maa hajoaisi ja sulautuisi Aurinkoon, jolla on valtavasti suurempi vetovoima. Tällöin Auringon massa kasvaisi hieman, mikä voisi hitusen tehostaa sen fuusioreaktioita. Tällöin se loistaisi vähän kirkkaammin.

Teemu Willamo

tähtitieteen väitöskirjatutkija

Helsingin yliopisto

Esimerkiksi sokeri siirtyy helposti istukan läpi vauvalle.

Millaista on napanuoran kautta vauvalle tuleva ruoka?

Jens Nygård, 5

Ennen syntymää kohtu on vauvan koti. Hän saa siellä napanuoran kautta kulkeutuvan äidin veren mukana kaiken kasvamiseen ja kehittymiseen tarvitsemansa hapen ja ravinnon.

Napanuora lähtee vauvan navasta ja kiinnittyy istukkaan eli kakkumaiseen rakenteeseen äidin kohdun seinässä. Istukka on kuin portti, joka säätelee monin tavoin mitä ja miten paljon erilaisia aineita vauvaan siirtyy napanuoran kautta.

Jotkut aineet ovat kooltaan liian isoja siirtymään istukan läpi. Jotkut taas ovat pienikokoisia tai muuten helposti siirtyviä, kuten sokeri.

Vauva saa napanuoran veressä hapen ja sokerin lisäksi valkuaisaineiden ja rasvojen rakennusaineita aminohappoja ja rasvahappoja. Lisäksi hän saa alkuaineita, kuten rautaa ja kalsiumia, sekä erilaisia vitamiineja.

Kristiina Tertti

erikoislääkäri

Turun yliopistollinen keskussairaala

