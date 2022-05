Dementiaa sairastaville annettiin vaihtovirtaa. ”Mietin, voiko se olla edes totta”, tutkija kuvailee hoitokokeen tuloksia.

Alzheimerin tautia sairastavien potilaiden muistia on parannettu vaihtovirtaan perustuvalla sähköisen ärsytyksen menetelmällä.

Kun tutkijat johtivat pieniä määriä sähköä muistisairaiden potilaiden aivoihin, näiden muisti parani kokeissa lumehoitoon verrattuna huomattavasti.

”Tulokset ovat huikeita”, sanoo Itä-Suomen yliopiston kokeellisen neurologian dosentti ja tutkimusjohtaja Eino Solje, joka kuuluu tutkimuksen tekijöihin.

Tutkimus tehtiin Italiassa Brescian yliopistossa. Solje työskenteli siellä suomalaisten säätiöiden tukemana vierailevana tutkijana.

Kokeeseen osallistui 60 muistisairasta. Heille annettiin tunnin ajan gammataajuista vaihtovirtaa stimulaattorilla, joka asennetaan päänahan pinnalle.

Kokeellista hoitomuotoa saaneet suoriutuivat hoidon jälkeen sanamuistin kokeista selvästi paremmin kuin tunnin mittaista lumehoitoa saaneet. Lisäksi monien sähköärsytystä saaneiden olemus koheni muutenkin silmin nähden.

Tutkimus oli kaksoissokkoutettu. Potilaat jaetaan tällöin satunnaisessa järjestyksessä oikeaa hoitoa ja lumehoitoa saaviin ryhmiin. Hoidon antaja ja saaja eivät tiedä kokeen aikana, kumpaa hoitoa potilas saa.

Hoidon teho oli joissakin tilanteissa kuitenkin niin selvä, että Solje pystyi jo koetilanteessa helposti päättelemään, saiko potilas oikeaa vai lumehoitoa.

”Mietin, voiko se olla edes totta”, Solje kuvailee hoidon vaikutusta.

Tutkimus julkaistiin viikko sitten tiistaina Annals of Neurology -tiedelehdessä.

Tieto kulkee aivoissa hermosolujen välillä sähköisesti. Muistisairauksissa aivojen sähköinen toiminta kuitenkin hidastuu eikä ole enää järjestelmällistä.

Tuoreessa tutkimuksessa aivojen sähköistä toimintaa pyrittiin muuttamaan lähemmäksi normaalia. Aivoja tavallaan tahdistetaan ulkoisesti.

Aivojen toimintaa on pyritty kohentamaan sähkön avulla jo vuosikymmeniä. Psykiatristen sairauksien hoidossa on saatu hyviä tuloksia. Sähköstimulaatiot kuuluvat esimerkiksi vaikean masennuksen ja pakko-oireiden hoitopalettiin.

Kokemusta sähkön käytöstä muistisairauksien hoidossa on vähemmän.

Alzheimer-potilaiden muistia on yritetty kohentaa esimerkiksi tasavirtastimulaatiolla (tDCS). Vaikka pientä elpymistä on havaittu, tasavirtahoidon tulokset ovat olleet vaihtelevia.

Myös transkraniaalista magneettistimulaatiota (TMS) tutkitaan mahdollisena hoitokeinona Alzheimerin tautiin.

Vähemmälle huomiolle on jäänyt suora vaihtovirtastimulaatio (tACS). Gammataajuista vaihtovirtaa on kokeiltu muistisairailla vain kerran aiemmin, kun Brescian tutkijat toteuttivat asiasta pienen pilottitutkimuksen.

Gammataajuiset eli 30–80 hertsin taajuudella värähtelevät aivoaallot häiriintyvät Alzheimerin taudissa.

” Omaisten mukaan piristyminen kesti pari kolme päivää, minkä jälkeen potilaiden oireet palasivat ennalleen.

Tutkimuksessa kaikki 60 osallistujaa saivat kerran sekä lumehoitoa että gammataajuista vaihtovirtaa. Sessioiden välillä oli kaksi viikkoa.

Osallistujat olivat keskimäärin 72-vuotiaita. Heillä oli diagnosoitu Alzheimerin tauti, mutta sen eteneminen oli vielä suhteellisen varhaisessa vaiheessa.

Lumehoitoa saaneet muistivat sanatesteissä keskimäärin 19 sanaa. Vaihtovirtaa saaneilla tulos oli 26 sanaa. Ero oli siis selvä.

Kun sanamuistia testattiin pienen tauon jälkeen, lumehoitoa saaneet muistivat yhden sanan, vaihtovirtaa saaneet keskimäärin 2,5 sanaa.

”Prosentuaalisesti ero on suuri, vaikka määrällisesti ei”, Solje sanoo.

Vaikutusten kestoa ei tutkimuksessa selvitetty. Omaisten mukaan piristyminen kesti pari kolme päivää, minkä jälkeen potilaiden oireet palasivat ennalleen.

Sähköstimulaatio ei siis todennäköisesti muuttanut muistia pysyvästi.

” Villeimpien näkymien mukaan muistisairaan aivot voisi tahdistaa aamuisin kotihoidossa.

Tulokset yllättivät neurologian professorin ja Helsingin lääketieteellisen tiedekunnan dekaanin Anne Remeksen. Hän ei ollut mukana tutkimuksessa.

”Tulokset ovat yllättävän positiivisia”, tutkimukseen tutustunut Remes arvioi. Hän kuitenkin huomauttaa, ettei vielä tiedetä, onko teho vain hetkellinen.

On epäselvää, vaikuttaako vaihtovirtahoito muistisairauden etenemiseen vai hoitaako se vain oireita.

”Ei ole myöskään tutkittu sitä, mitä tapahtuisi, jos tätä annettaisiin tiheästi ja olisiko joitakin haittoja”, Remes listaa avoimia kysymyksiä.

Remeksen mielestä stimulaatiota kannattaa joka tapauksessa tutkia lisää.

Alzheimerin taudin perimmäisiä syitä ei tunneta. Se tiedetään, että taudissa aivoihin sakkautuu beeta-amyloidia ja tauproteiinia.

Sekin on tiedossa, että aivojen puhtaanapidosta huolehtivat mikrogliasolut eivät toimi Alzheimerin taudissa kunnolla.

Myös monissa muissa muistisairauksissa aivoihin kertyy haitallisia proteiinisakkaumia.

Kun eläinkokeissa hiirille on aiheutettu Alzheimeria jäljittelevä taudinkuva geenimuutosten avulla ja jyrsijöiden aivoja on manipuloitu gammataajuisella rytmillä, beeta-amyloidikuorma on vähentynyt lähes puolella.

Eläinkokeessa saatiin myös aktivoitua aivoista solujätettä siivoavia mikrogliasoluja.

Mikrogliasolut ovatkin parhaillaan kuuma tutkimuskohde, ja ne saattavat olla avaimia muistisairauksien kehittymisessä ja hoidossa.

Seuraavaksi Solje ja hänen kollegansa tutkivat, miten neljän päivän vaihtovirtastimulaatio vaikuttaa potilaiden muistiin.

Brescian lisäksi tutkimukset aloitetaan myös Kuopiossa, ja suunnitelmissa on tutkia vaikutusta muissakin muistisairauksissa kuin Alzheimerin taudissa.

Jos vaihtovirtastimulaatiosta saadaan jatkossakin hyviä tuloksia, Solje uskoo, että hoitoa aletaan kaupallistaa.

Vaihtovirtaa johtavat laitteet ovat suhteellisen edullisia ja helppokäyttöisiä. Villeimpien näkymien mukaan muistisairaan aivot voisi tahdistaa aamuisin kotihoidossa.

Solje ja Remes kuitenkin toppuuttelevat odotuksia: lisätutkimusta tarvitaan vielä paljon. Lisäksi hoidon teho voi vaihdella yksilöllisesti.

Kiinnostavaa on, että tuoreessa tutkimuksessa sähköhoito toimi parhaiten niille, joilla ei ollut apolipoproteiini E:n nelosmuotoa eli apo-e 4 -geeniä. Tätä geenimuotoa kantaa noin joka kolmas suomalainen. Se on Alzheimerin taudin riskitekijöistä kaikkein vahvin.

