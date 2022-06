Tähän aikaan vuodesta voi ihailla esimerkiksi tervapääskyn taitolentonäytöksiä. Pitkään ja vakaasti liitänyt sirppisiipi saattaa silmänräpäyksessä kiepahtaa suunnastaan hyönteissaaliin perään.

Mihin tuollainen taituruus perustuu? Luontaiseen epävakauteen, on oletettu.

On arveltu, että kun lintujen lentotaito on evoluution aikana edistynyt, niiden ruumiinrakenne on kehittynyt niin, että ne ovat tulleet ilmassa epävakaammiksi. Se auttaisi niitä vaihtelemaan suuntaa ketterästi.

Itse asiassa olennaista ei ole epävakaus sinänsä vaan kyky vaihdella sen ja vakauden välillä, ja juuri tämä kyky on yleistynyt lintujen evoluutiossa, kertovat yhdysvaltalaiset ja kanadalaiset tutkijat Nature -tiedelehdessä.

He vertasivat 22 lajia, jotka edustivat eri linturyhmiä, ja havaitsivat, että niistä 17 pystyy tekemään vaihdon siipiensä muotoa säätämällä.

Erityisen tehokkaiksi osoittautuivat tervapääskyn sukuinen mustakiitäjä ja avomerellä sukkuloiva myrskykeiju. Keskiverroiksi kirjautuivat muun muassa kalliokyyhky, ampuhaukka ja samettinärhi.

Luontainen epävakaus on harvinaista

Jälkiviisaasti voi sanoa, että tulos kuulostaa johdonmukaiselta.

Välillä on mukava lentää vakaasti. Jatkuvasta epävakaudesta koituu kyllä teoriassa ketteryyteen pohjautuvaa etua mutta samalla käytännössä suurta haittaa.

Rakenteeltaan epävakaa lintu on nimittäin vaarassa joutua tuulenpuuskissa viskellyksi holtittomille radoille, ja siksi sen pitää tauotta panostaa huolelliseen lennonsäätelyyn. Silloin aivot joutuvat koville.

Jatkuvan epävakauden ansaan olikin astunut tutkituista lajeista ainoastaan yksi, hopeafasaani, eikä se silti pystynyt kerskailemaan ketteryydelläkään.

Holtittomuus ei ole fasaanien tyyppiominaisuus. Esimerkiksi platinafasaani säätelee vakausastettaan aivan sujuvasti.

Ihan kaikista linnuista ei ruumiinrakenteensa perusteella ole taitolentäjiksi.

Luonnostaan jatkuvasti vakaiksi ja siis työläästi kiepahteleviksi osoittautuivat esimerkiksi raskaat ja kookassiipiset amerikanpelikaani ja amerikanharmaahaikara.

Julkaistu Tiede Luonto -lehdessä 4/2022