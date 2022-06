Kaksi osapuolta juttelevat. Ne eivät näe toisiaan. Viestit vaihtuvat verhojen takaa sähköpostein tai kirjoitettuina.

Ulkopuolinen seuraa ja arvioi keskustelua, mutta ei näe verhojen taa. Hän tietää, että keskustelua käy tietokone. Mutta kumpi se on? Lopulta häneltä kysytään sitä.

Jos hän ei pysty sanomaan, kumpi on kone, kone on läpäissyt Turingin testin.

Koeasetelman esitti syyskuussa 1950 matemaatikko, filosofi ja loogikko Alan Turing (1912–1954). Hän esitteli sen Mind-tiedelehdessä.

Turing kehitti tietokoneen teoreettisen perustan ja keksi paljon, paljon muuta. Hän avasi natsi-Saksan salauskoodejakin.

Myöhemmät sukupolvet ovat kohottaneet Turingin neron asemaan. Häntä pidetään ”tietokoneiden isänä”.

Siksi myös Turingin testiin palataan aina uudelleen. Se auttaa pohtimaan, mitä on koneen älykkyys.

Turing näytti tietävän jo 1950, mihin kaikkeen tietokone pystyisi. Ensimmäinen yleiskäyttöinen sähköinen tietokone, ENIAC, oli valmistunut hieman ennen Turingin kirjoitusta, syksyllä 1945.

Tietokoneiden kehittäjät, filosofit ja monet muut ajattelijat ovat tulkinneet kokeen asetelmaa eri kanteilta.

Turingin testiä on puitu yli 70 vuoden aikana niin paljon, että siitä on oikeastaan tullut kiusankappale.

Turing itse ennusti, että vuoteen 2000 mennessä tietokone juttelisi sujuvasti, eikä sitä ihmettelisi kukaan.

Mutta mittaako kielellinen ilmaisu tietokoneen älykkyyttä? Jos kone juttelee sujuvasti niitä ja näitä tuntikaupalla, niin mitä sitten?

Ajatteleeko se muka oikeasti? Tästä tutkijat kiistelevät.

Turing itse kutsui testiään aluksi jäljitelmäpeliksi. Se oli muunnelma englantilaisesta pelistä. Tämä Imitation Game testaa, kumpaa sukupuolta tuntematon keskustelija oli.

Useat uudet 2020-luvun tekoälyt, kuten GPT-3, pystyvät sujuvaan jutteluun. Siitä huolimatta harva pitää niitä älykkäinä.

2020-luvulla onkin herännyt kysymys, pitäisikö vanha Turingin testi heittää romukoppaan. Sen sijaan tutkijat voisivat miettiä uudestaan, miten tietokoneen taitoja ja älykkyyttä voisi mitata.

Älyn tunnistamisesta voi olla apuakin. Kone kun osaa harhauttaa ihmisiä jo nyt.

AlanTuring näytti tietävän jo 1950, mihin kaikkeen tietokone pystyisi. Patsas on Manchesterissa.

Kesäkuun alussa tästä kohistiin. Hakujätti Googlen tekoälyjä kehittää moni insinööri. Heistä Blake Lemoine näytti menneen sekaisin.

Hän väitti, että Googlen kehittämä tekoäly LaMDA on tunteva ja tietoinen olio.

Todisteeksi hän julkaisi keskustelunsa tekoälyn kanssa. Lemoine sanoi, että ohjelma oli halunnut itselleen asianajajaa.

”Jos en olisi tiennyt, että se oli ohjelma, olisin pitänyt sitä 7–8 -vuotiaana lapsena”, Blake kertoi sanomalehti The Washington Postille.

LaMDA on vielä kokeiluissa eikä Google ole sitä julkistanut. Google päätti hyllyttää Lemoinen töistä määräajaksi.

Jo aiemmin tekoäly GPT-3, osoitti oveluutensa. Hyvässä ja pahassa.

Se säveltää ja runoilee. Se tekee lehdistölle esitteen aiheesta kuin aiheesta. Sanomalehti The Guardian julkaisi kokeeksi sen kirjoittaman ison lehtiartikkelin.

Lisäksi ohjelma oppi vihapuheen tuosta vain, kun joku syötti sille tiettyjä ikäviä sanoja ja lauseita.

Nyt 442 tekoälyn tutkijaa ja kehittäjää lähestyy Turingin koetta uudella tavalla.

Monet testien laatijoista ovat töissä hakujätti Googlen palveluksessa. He kuitenkin edustavat peräti 132:ta tutkimuslaitosta.

Tätä korvaavaa Turingin testiä on laadittu jo yli kaksi vuotta. Kokeiluista syntyi erilaisten testien ohjelmapaketti BIG-bench.

Siinä on yli 200 vaativaa ja monipuolista tehtävää tekoälylle. Tietokonetta ja tekoälyjä ei päästetä helpolla tässä uudessa Turingin testissä.

Lyhenne BIG tulee tässä sanoista Beyond the Imitation Game, suomeksi ”jäljittelyleikin jälkeen”.

Tekoälyn pitää esimerkiksi kuvailla englanniksi, millainen on ohjelmointikieli Python. Yhdessä kokeessa sen pitää kertoa espanjaksi, mitä on matalien lämpötilojen tieteenala, kryobiologia.

Tekoälyn pitäisi tunnistaa rikostarinasta, kuka on syyllinen ja kertoa, miten tekoäly häneen päätyi.

Pitäisi myös tunnistaa, mitä kieltä esitetään esimerkissä, josta on näytteenä vain yksi lause. Esimerkkejä on peräti tuhat. Mukana on suomi.

Uuden Turingin testin suunnittelijoissa on paljon kielentutkijoita. Siksi tehtäviin liittyy paljon kielellisiä ongelmia.

Tekoälyn pitäisi esimerkiksi tulkita suomen kieliopin säännöt muutamasta esimerkistä.

Lisäksi sen pitäisi tulkita kaakkois-intialaisen kannadan kielen kansanperinteen arvoituksia.

Toisesta kielestä eli afrikkalaisen swahilin kaskuista pitäisi kehittää englanniksi sananlaskuja, joka vastaavat alkuperäistä parhaiten.

Yhdessä kokeessa tekoälyn pitää päivittää artikkeli Wikipediaan uuden tiedon perusteella.

Kielellisten osioiden päälle on muita tehtäviä. Yhdessä kokeessa tekoälyn pitäisi opiskella shakin säännöt ihan itse ja ratkaista päälle muutama shakkitehtävä.

On selvää, että yksikään ihminen ei hallitse täysin tätä tehtävien pakettia. Se on uuden Turingin tarkoituskin. Se mittaa tekoälyn agia.

Agi on tekoälyn tutkimuksessa käsite, joka viittaa ylivoimaiseen tekoälyyn. Siinä tekoäly hallitsee eri asioita kuin parhaat ihmiset, tai paremmin.

Laatijat kehittivät tähän mittarin, joka laskee tekoälyn suoriutumista prosentteina verrattuna täydelliseen, sataan prosenttiin.

Vielä on tekoälyillä tekemistä päästäkseen Agiksi.

Esimerkiksi sananlaskujen käännöksissä tekoäly pääsee testeissä arviolta 43 prosentin tarkkuuteen.

Kannadan kielessä tekoälyt eivät pärjänneet senkään vertaa. Tuhannen kielen tunnistuksessa tekoälyn ohjelmat pääsivät noin 17 prosentin tarkkuuteen.

Kokeet on rakennettu alustalle, jonka teki ohjelmistoyhtiö GitHub. Sitä voi laajentaa sitä muka, kun tekoäly ja koneoppiminen kehittyvät.

Kokeet viittaavat vahvasti siihen, että pelkkä laskennan voima ei yksin ratkaise koneen älykkyyden ongelmaa. Ohjelmaan tarvitaan myös jotain muuta.

Testeistä voi olla muutakin hyötyä. Niiden avulla voi pohtia niitä harmeja ja uhkia, joita kehittynyt tekoäly voi aiheuttaa ihmiselle ja ympäristölle.

MUITAKIN Turingin haastamiseksi tehtyjä tehtyjä testejä toki on.

Kokeiden järjestäjät ovatkin välillä julistaneet, että heidän ohjelmansa on läpäissyt Turingin testin.

Näin väittivät esimerkiksi yhden ohjelman, Eugene Goosmanin, laatijat, kesäkuussa 2014.

Turingistä kilpailtiin vuosittain jo 1990-luvulla. Se ohjelma, joka pääsee lähimmäs Turingin testin vaatimuksia, voitti kilpailun. Sen ohjelman tekijät saavat Loebner-palkinnon.

Ulkopuoliset ovat aina tyrmänneet väitteet siitä, että Turingin testi olisi lopullisesti läpäisty.