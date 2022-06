Kesällä kannattaa vältellä punkkeja. Yhtä lajia emme kuitenkaan pääse karkuun millään.

Käytännössä jokaisen iholla elää mikroskooppisen pieniä talipunkkeja. Ne parkkeeraavat ihohuokosiin ja lupsuttavat sieltä rasvaa ruoakseen pikkuruisella suullaan.

Öisin ne harrastavat seksiä otsallasi.

Talipunkki eli Demodex folliculorum kasvaa noin 0,3 millimetrin mittaiseksi.

Sen ruumis on pitkänomainen. Etupäässä sillä on kolme paria töppöjalkoja, joilla se tassuttelee ihollamme muutaman millimetrin tuntinopeudella. Talipunkit ovat niin pieniä, ettei niitä voi tuntea.

Niistä ei myöskään ole haittaa. Päinvastoin niistä voi olla hyötyä: ne pitävät ihohuokoset puhtaina.

Yksi modernin tieteen suurimpia mysteerejä on ollut se, onko talipunkilla peräaukkoa. Useat tutkijat ovat ajatelleet, että punkilla olisi niin sanotusti muumin ruoansulatus. Näin ollen pysyvästi ummettunut otus söisi, kunnes se täyttyy ulosteesta ja räjähtää.

Nyt Molecular Biology and Evolution -lehdessä julkaistu tutkimus tuo viimein selkoa asiaan. On sillä reikä. Mikroskooppikuva paljastaa toimivan, joskin yksinkertaisen ruoansulatusjärjestelmän.

Samalla mitattiin talipunkin penis. Se on pieni.

Selvisi muutakin. Talipunkki on periaatteessa ihmisen ulkoloinen, mutta käytännössä se on jo sulautunut symbioosiin kanssamme.

Geenitutkimus paljastaa, että samalla se on surkastunut hämähäkkieläimistä yksinkertaisimmaksi. Sillä on kussakin jalassa vain kolme lihassolua, ja sen toimiva dna on karsiutunut minimiin.

Ihmisen ihohuokosissa sillä ei ole mitään luontaisia kilpailijoita tai saalistajia. Se voi vain olla möllöttää.

Tutkijat pohtivat, että tämä kehityskulku saattaa johtaa talipunkin lopulta sukupuuttoon, sillä punkit ovat myös erittäin sisäsiittoisia. Ne eivät juurikaan hae kumppaneitaan viereistä ihohuokosta kauempaa.

Talipunkkeja on toinenkin laji, Demodex brevis. Se on vielä pienempi ja asustaa talirauhasissa.

Jos elämäsi tuntuu yksinäiseltä, voit aina lohduttautua ajatuksella, että tälläkin hetkellä kasvojasi halaa tuhat pientä ystävää.