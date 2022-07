Aino Ahonen, 10

La-loppuiset sanat tarkoittavat usein paikkoja, joissa voidaan käydä. Niitä voidaan muodostaa nimisanoista kuten kahvila kahvi-sanasta, laatusanoista kuten sairaala sairas-sanasta tai teonsanoista kuten uimala uida-sanasta.

Mummolan lisäksi on muitakin sukulaisiin viittaavia paikkoja. Niissä on mukana miehiäkin. Esimerkiksi anoppilan lisäksi on myös appela. Nuo sanat on kirjattu sanakirjoihin jo 1700-luvulla. Vanhimmat kirjakielen tiedot ovat ehkä yllättäen sanoista enola ja tätilä. Ne ovat esiintyneet varhain sananlaskuissa.

Vanhoissa kansanrunoissa esiintyvät myös sanat maammola ja taattola, jotka on muodostettu vanhoista itäsuomalaisista äidin ja isän nimityksistä. Noista taattola on voinut tarkoittaa myös isoisän kotia.

Mummola on selvästi uudempi sana ja ainoa, jossa on pelkästään lapsenlapsen näkökulma. Syy sanan yleistymiseen on saattanut olla se, että ennen vanhaan oli tapana ajatella mummon olevan se, joka laittaa ruuat ja hoitaa lapsia eniten. Vaarien kanssa leikkiä ja muuta puuhaa ei ole koettu niin tärkeäksi. Vaarila-sana voi olla vasta tulossa.

Ulla-Maija Forsberg

suomalais-ugrilaisten kielten professori

Helsingin yliopisto

Tehosekoittimessa kasviksista tulee smoothiejuomaa.

Voiko ihminen elää juomatta, jos syö tarpeeksi nestepitoista ruokaa?

Rosa Viinikka, 6

Kyllä se olisi mahdollista, mutta silloin pitäisi olla hyvin tarkkana, millaista ruokaa syö.

Ihanteellista olisi, jos söisimme sellaista ravintoa, jonka väkevyys olisi sama kuin kehon omilla nesteillä. Kehon nesteiden väkevyys syntyy elimistön vedessä olevista ainesosista kuten suoloista ja sokereista. Nuo aineet saavat solut eli elimistömme pikkuruiset rakennuspalikat toimimaan aktiivisesti. Tällöin keho voi toimia normaalisti.

Monesti syömämme ruoka on vahvempaa, jolloin on hyvä juoda vettä, joka laimentaa ruokaa. Jos ruoka on väkevämpää eikä juo vettä, elimistö kuivuu, jolloin solujen toiminnot hidastuvat.

Pelkästä ruuasta veden haluavan tulisi siis syödä mahdollisimman vesipitoista mutta ei liian makeaa tai suolaista ruokaa. Jo appelsiinista puristettu mehu on kaksi kertaa väkevämpää kuin kehon omat nesteet. Kurkun, salaatin ja vesimelonin kaltaiset kasvikset olisivat parhaita korvaamaan veden tarpeen, koska niissä on paljon vettä ja väkevyys on lähellä kehon nesteitä.

On kuitenkin paljon helpompaa elää, jos ei tarvitse miettiä jokaisen suupalan väkevyyttä. Kannattaa syödä terveellisesti ja juoda raikasta vettä, kun tulee janon tunne.

Tiina-Kaisa Kukko-Lukjanov

fysiologian yliopistonlehtori ja erikoistutkija

Helsingin yliopisto

Himmeä hehku lähiavaruudessamme syntyy esimerkiksi siitä, kun Auringon valoa heijastuu planeettojen välisestä pölystä.

Miksi avaruudessa on pimeää, vaikka aurinko paistaa, vai onko?

Oskar Lindqvist, 11

Avaruudessa ei ole täysin pimeää.

Lähiavaruudessamme näkyy esimerkiksi himmeää hehkua, jota syntyy, kun Auringon valoa heijastuu planeettojen välisessä avaruudessa olevasta pölystä. Tuota pölyä tulee irtoamalla muun muassa asteroideista, komeetoista ja meteoroideista.

Valoa ei myöskään tule vain Auringosta vaan myös lukuisista muista maailmankaikkeuden tähdistä. Osa tuosta valosta on kuitenkin äärimmäisen himmeää ja vaikeaa havaita.

Koska maailmankaikkeudessa on niin paljon tähtiä, jo 1800-luvulla saksalainen tähtitieteilijä Heinrich Olbers ihmetteli, miksei koko taivas loista maapallolta katsoen yhtä kirkkaana kuin Aurinko.

Selitys on se, että näemme aina vain valon, joka on ehtinyt matkata luoksemme, ja maailmankaikkeuden laajenemisen vuoksi tähdet myös loittonevat meistä.

Avaruudessa risteilee myös runsaasti valoa, jota silmämme eivät kykene näkemään. Esimerkiksi Aurinko ja muut tähdet lähettävät infrapuna- ja ultraviolettivaloa. Maailmankaikkeuden täyttää myös sen syntyhetkiltä peräisin oleva kosminen taustasäteily, jota silmämme eivät niin ikään tavoita.

Emilia Kilpua

avaruusfysiikan professori

Helsingin yliopisto

Jalkapallon säännöt muotoutuivat 1800-luvulla.

Kuka keksi jalkapallon säännöt?

Olivia Karhu, 8

Jalkapalloa edeltäviä pelejä on pelattu jo keskiajalla eri puolilla Eurooppaa. Noista futiksen esimuodoista on tietoa jo 800-luvulta Britanniasta.

Jalkapalloksi nimettyä peliä pelattiin 1800-luvulla monissa englantilaisissa kouluissa. Melkein kaikilla niillä oli omat sääntönsä. Joidenkin sääntöjen mukaan palloa sai myös kantaa käsissä. Niiden pohjalta kehittyi lopulta rugby.

Jalkapallon ensimmäiset yhtenäiset säännöt yritettiin laatia Cambridgen yliopistossa 1840-luvulla. Varsin pitkälti nykyisiä jalkapallosääntöjä muistuttavat säännöt saatiin tehtyä tuossa yliopistossa vuonna 1863. Niitä kutsutaan Cambridgen säännöiksi.

Samana vuonna perustettiin myös Englannin jalkapalloliitto. Liittoon kuuluvat seurat pelasivat yhtenäisillä säännöillä, jotka olivat samantapaiset kuin Cambridgen. Uudet säännöt muuttivat lajia. Aiemmin kenttäpelaajille oli esimerkiksi vielä sallittua pysäyttää pallo käsillä.

Varhaisimmilla säännöillä ei ollut yhtä ja ainoaa kirjoittajaa. Cambridgen säännöistä päättäneen komitean puheenjohtajana toimi yliopistomies Robert Burns. Englannin jalkapalloliiton ensimmäisten sääntöjen kirjoittamisessa tärkeä henkilö oli liiton sihteeri Ebenezer Morley.

Matti Hintikka

tietopalvelukoordinaattori

Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus Tahto

Airon liike jättää jäljen veden pinnalle.

Onko vedellä muisti?

Lilli Kervinen, 11

Vesi koostuu happiatomista ja kahdesta vetyatomista. Vesi ei itse muistele, mutta sen mukana kulkee aineita, jotka voivat antaa merkkejä siitä, missä se on kulkenut. Veden laatu on siis ikään kuin sen muisti.

Vesi kulkeutuu sateen kautta maaperään, puroihin, jokiin ja järviin sekä valuu edelleen meriin saakka. Matkalla mukaan tarttuu esimerkiksi suoloja, eliöille tarpeellisia ravinteita ja ihmisten tuottamia kemikaaleja. Toisinaan noita aineksia karsiutuu itsestään ja joskus ihmiset poistavat niitä muun muassa vedenpuhdistuslaitoksissa.

Kun esimerkiksi ihmiset ja muut eläimet käyttävät vettä, se ei häviä silloinkaan, vaan jatkaa kiertokulkuaan. Toisinaan vesi jää pitkäksi ajaksi maaperään. Kylmissä oloissa vesi muuttuu lumeksi tai jääksi, jolloin sen kulku hidastuu tai lähes pysähtyy.

Varsinkin jäätiköissä vesi saattaa viipyä hyvin pitkän ajan. Jäätiköiden huokosiinsa vangitsemat kaasut voivat kertoa, millainen ilman koostumus on ollut jopa satoja tuhansia vuosia sitten. Vielä jäätiköitäkin vanhempaa vettä on löydetty syvistä kaivoskuiluista.

Vettä haihtuu myös takaisin ilmakehään vesihöyryksi. Silloin se puhdistuu eli tavallaan menettää jälleen muistiaan. Vesihöyry muodostaa pilviä, jotka kulkeutuvat tuulten mukana. Lopulta vesi aloittaa jälleen uuden matkan sateen myötä. Silloin alkaa taas syntyä uusia muistoja.

Harri Koivusalo

teknisen vesitalouden professori

Aalto-yliopisto

Lähetä kysymys, kysyjän koko nimi ja ikä osoitteeseen hs.tiede@hs.fi. Palstaa toimittavat Touko Kauppinen ja Juha Merimaa.