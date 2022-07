Eevi Pulkkinen, 9 ja Iitu Pulkkinen, 7

Naiseuteen ja mieheyteen on liitetty historian kuluessa erilaisia yhteiskunnallisia odotuksia.

Naisen iän kysymistä kieltävä tapa kumpuaa sellaisesta ajasta, jolloin naisen selvästi keskeisimmäksi tehtäväksi nähtiin vaimon ja äidin roolit. Naisen arvo määrittyi siten pitkälti lasten saannin kautta.

Vaikka naisen roolit alkoivat moninaistua palkkatyön yleistymisen myötä, vielä 1960-luvulla keski-iän ylittänyt nainen oli aikalaisten mielestä jo kallellaan vanhuuteen.

Tämä johtui siitä, että sen ikäiset naiset eivät enää voineet saada lapsia. He eivät myöskään päässeet työelämässä tehtäviin, joissa ikää olisi arvostettu. Tällöin ajateltiin, ettei ollut kohteliasta kysyä ikää.

Miehen asemaan ikä ei vaikuttanut samalla tavalla. Päinvastoin, miehen nähtiin usein vanhetessaan kypsyvän ja kykenevän siten täyttämään mieheyteen liitetyt vaatimukset entistä paremmin niin työelämässä kuin kotonakin.

Nykyisin sukupuolten roolit ovat aiempaa moninaisemmat ja samalla vanhuuteen liittyvät mielikuvat ovat muuttuneet. Siksi ikäkysymys on menettänyt merkitystään.

Tavat ovat kuitenkin sitkeitä, joten yhä edelleen pidetään usein yllä ajatusta siitä, että naisen ikää ei sopisi kysyä. Voi hyvin olla, että tulevaisuudessa tapakäsityksestä päästäisiin eroon.

Heidi Kurvinen

kollegiumtutkija, dosentti

Turun yliopiston tutkijakollegium

Lippu kertoo, että talossa surraan elämän päättymistä.

Lippu laitetaan puolitankoon, jos joku kuolee pihapiirissä. Jos on esimerkiksi äitienpäivä, kumpi liputus on tärkeämpi?

Sisu Maisala, 11

Surua ilmaistaan yleensä liputuksella, kun tieto kuolemasta saadaan tai kun on hautajaispäivä.

Joskus suruliputus tosiaan osuu samalle päivälle muun liputuspäivän kanssa. Silloin on yleensä tapana, että kuolleen henkilön kotitalon pihapiirissä järjestetään suruliputus muun liputuksen sijaan.

Suuren onnettomuuden tapahduttua Suomen sisäministeriö voi suosittaa suruliputusta koko maahan. Myös tällöin muu liputuspäivä väistyy.

Esimerkiksi vuonna 2004, jolloin Konginkankaalla tapahtui paha bussionnettomuus Minna Canthin ja tasa-arvon päivänä, sisäministeriö suositteli suruliputusta.

Suruliputus on siis ikään kuin tärkeämpi. Se on varmasti meille monelle luontevaa, sillä surun keskellä on vaikea olla iloinen.

Yleisesti käytetty sanonta puolitangossa liputtamisesta on hieman harhaanjohtava.

Suruliputuksessa lippu nostetaan ensin ylös ja sitten lasketaan alas siten, että vain lipun alareuna tulee lipputangon puoliväliin. Hautajaispäivänä hautajaistilaisuuden jälkeen lippu nostetaan puolitangosta loppupäiväksi ylös.

Suruliputuksen käytännöt vaihtelevat jonkin verran muissa maissa. Ulkomailla saattaa olla useiden päivien mittaisia sekä vuosittain toistuvia suruliputuksia. Yhteistä on kuitenkin se, että suruliputus ohittaa muun liputuksen.

Hanne Huvila

johtava asiantuntija

sisäministeriö

Happi on kovassa paineessa tällaisissa astioissa.

Miten happi pullotetaan esimerkiksi sairaalakäyttöön?

Paavo Henttonen, 8

Happea pullotetaan siihen suunnitelluilla täyttölaitoksilla. Noilla laitoksilla on kaasusäiliöitä, jonne happi tuodaan nestemäisessä muodossa säiliöautoilla.

Nestemäinen happi pumpataan säiliöstä höyrystimen ja lämmittimen läpi, jolloin se muuttuu kaasuksi.

Kaasumaisena happi jatkaa putkistoa ja täyttöletkuja pitkin, kunnes se pumpataan sähköpumpulla pulloihin.

Pumppausta jatketaan, kunnes paine saavuttaa 200 barin paineen. Esimerkiksi polkupyörien renkaisiin pumpataan vain 2–4,5 baria painetta.

Kovan paineen tarkoitus on saada paljon happea yhteen pulloon.

Täyttöä ennen sairaalakäyttöön menevät pullot on tyhjennetty huolella ja vakumoitu. Se tarkoittaa, että pulloihin on imetty pumpulla tyhjiö, jotta käytettävä happi on varmasti puhdasta.

Täytön jälkeen puhtaus tarkistetaan analysaattorilla eli laitteella, jonka läpi happi virtaa. Täydet pullot sinetöidään kutistemuovilla, jotta asiakas tietää pullojen olevan täysiä ja turvallisia käyttää.

Maarit Könönen

asiakkuus- ja markkinointijohtaja

Woikoski Oy

Muurahainenkin voi päätyä hämähäkin ravinnoksi.

Voiko hämähäkki syödä muurahaisen? Entä pystyykö muurahainen laittamaan myrkkyä hämähäkkiin ja sitten syömään sitä?

Edvin Komulainen, 4

Vaikka muurahaiset ovat suurilla leuoilla varustettuja ja kovan panssarin peittämiä, monet hämähäkit pystyvät syömään niitä. Jotkin hämähäkkilajit ovat jopa erikoistuneet ravinnossaan niihin.

Osa muurahaisia syövistä hämähäkkilajeista metsästää aktiivisesti saalista tai väijyvät piilossa. Jotkin jopa muistuttavat muurahaisia, mikä helpottaa niiden saalistushommaa.

Sellainen laji on esimerkiksi muurahaiskivikki, joka on latinaksi Callilepis nocturna. Toiset lajit taas käyttävät seittiä apunaan. Suomessakin elää pallohämähäkkilajeja kuten kulmalangakki (Episinus angulatus), joka toimii niin.

Melkein kaikilla hämähäkeillä on myrkkyä, jolla ne lamauttavat saaliinsa. Saalista purressa myrkkyä ruiskuaa niiden leukojen kärjistä.

Kun saaliseläin on menehtynyt, hämähäkki sulattaa sen sisukset puremahaavan kautta sylkemällään nesteellä ja imee saaliin. Muurahaisesta jää joskus jäljelle vain kuori.

Muurahaiset ovat hyviä käyttämään joukkovoimaa. Joskus hämähäkkikin voi joutua niiden saaliiksi. Yleensä hämähäkit kuitenkin osaavat välttää muurahaisia.

Ryppyviholaiset (Myrmica ruginodis) ja muut viholaislajit käyttävät saaliinsa nujertamiseen takaruumiin kärjessä sijaitsevaa pistintä, jonka kautta ne voivat ruiskuttaa myrkkyä.

Kekomuurahaiset, kuten punakekomuurahaiset (Formica rufa), voivat puolestaan suihkuttaa peräpäästään happoa. Saaliin muurahaiset paloittelevat syömistä varten leukojensa avulla.

Timo Pajunen

museomestari

Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus

Joskus iho silmien alla on tummempaa kuin muu kasvojen iho.

Miksi silmänaluset tulevat tummiksi, kun nukkuu huonosti?

Tuovi Kettunen, 9

Univajeessa luomiin kertyy helposti nestettä eli turvotusta. Turvotus luo usein varjoja, jolloin silmänaluset näyttävät tummilta.

Univaje voi myös tehdä ihosta kalpean, jolloin verisuonet ja lihakset kuultavat ohuesta ihosta läpi. Silloinkin silmänaluset voivat näyttää tummilta.

Univajeen lisäksi tummat silmänaluset voivat johtua monesta muustakin syystä kuten liiallisesta suolan käytöstä, nestevajauksesta, allergioista, anemiasta, glaukooma-sairauden lääkkeistä, liiallisesta aurinkoaltistuksesta ja ikääntymisestä.

Mika Harju

silmätautien erikoislääkäri

HUS:n silmäklinikka

