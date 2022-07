Heinäkuussa 1972: Muovien eliniän lisäämiseen tähtäävät tutkimukset saivat englantilaisen professori Gerald Scottin alunperin kiinnostumaan täysin päinvastaisesta aiheesta: lyhytikäisen muovin kehittämisestä.

Scott kehitti Astonin yliopiston laboratorioissa uuden lisäaineen, jolla muovien elinikää voidaan säädellä entistä tehokkaammin.

Scottin kehittämän lisäaineen pääosa on rauta, joka aiheuttaa muovissa hajoamisprosessin tietyn ajan kuluttua siitä, kun muovi on joutunut auringonvaloon. Kun hajoamisprosessi on päässyt käyntiin, se jatkuu, vaikka muovi sen jälkeen olisi pilkkopimeässä.

Rautayhdiste on sitoutunut muovin pitkiin molekyyliketjuihin ja ”pilkkoo” ne lyhyemmiksi auringonvalon vaikutuksesta. Tämän jälkeen bakteerit hajottavat muovin hiilidioksidiksi ja vedeksi. Prosessi muistuttaa tavallista mätänemistä.

Scottin mukaan lisäaine käy kaikkiin tavanomaisiin muoveihin lukuun ottamatta ns. PVC-muovia (polyvinyylikloridi), joka hajotessaan vapauttaisi myrkyllistä klooria.

Kestoaikanaan muovi ei millään tavalla poikkea tavallisesta.

Hajoamistapahtuman alkamisaikaa voidaan säädellä vaihtelemalla lisäaineen määrää ja koostumusta. 0,001—0,1 prosenttia on Scottin mukaan paras lisäaineen määrä muovissa.

Käytännössä on lisäaineen avulla mahdollista valmistaa muoveja, joiden kestoikä vaihtelee tarpeen mukaan ja joiden ikä voidaan melko tarkasti ennustaa.