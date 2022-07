Patagonian pohjoisosasta löydettiin aiemmin ihmiselle tuntematon dinosauruslaji. Tutkimustyö kesti pitkään, sillä dinosaurusyksilön kallo löytyi jo vuonna 2012.

Argentiinasta Patagonian pohjoisosasta on löytynyt aiemmin ihmiselle tuntematon dinosauruslaji, kertoo uutistoimisto AFP.

Löytöä tutkineiden paleontologien mukaan vastalöydetyllä lajilla oli pienet kädet ja suuri pää samaan tapaan kuin maailman tunnetuimmalla esihistoriallisella petoeläimellä Tyrannosaurus rexillä.

Tutkijat ovat kuitenkin selvittäneet, että lajit ovat perimäkartassa kaukana toisistaan. Uusi laji kuoli sukupuuttoon 20 miljoonaa vuotta ennen Tyrannosaurus rexin valtakauden alkua.

Uuden lajin nimeksi annettiin Meraxes gigas. Meraxes on Game of Thrones -kirjasarjassa esiintyvän lohikäärmeen nimi. Televisiosarjassa lohikäärme esiintyy vain mainintana. Gigas on puolestaan latinaa ja tarkoittaa jättiläistä.

Löydetyn Meraxes gigas -fossiilin pääkallo on noin 127 senttiä pitkä, ja tutkijoiden arvion mukaan sen koko pituus oli hieman alle 11 metriä. Lisko painoi eläessään noin neljä tonnia.

Tästä huolimatta sen kädet olivat vain noin 60-senttiset.

”Käsi on kirjaimellisesti puolet kallon pituudesta, eikä se yltänyt niillä omaan suuhunsa”, kertoo tutkimustyössä mukana ollut Minnesotan yliopiston paleontologi Peter Makovicky AFP:lle.

Dinosauruksen luuranko löytyi Las Campanasin kanjonista Argentiinasta.

Tutkijoiden mukaan hirmuliskon pienet kädet eivät olleet evolutiivista sattumaa. Makovicky kertoo, että ravintoketjun huipulla olevien saalistajien tärkeimmäksi työkaluksi muodostui aikojen saatossa pää.

Kun huippusaalistajien päiden merkitys saalistamisessa kasvoi, niiden eturaajat pienenivät. Pienemmillä saalistajilla oli kokoonsa nähden suuremmat kädet.

Dinosaurukset joutuivat kuitenkin tekemään saalistamisen lisäksi muutakin. Kun jättimäinen lisko kaatui, se saattoi tutkijoiden mukaan käyttää lihaksikkaita käsiään noustakseen takaisin jaloilleen. Tutkimusprojektin johtaja Juan Canale kertoo AFP:lle, että hirmulisko saattoi käyttää käsiään myös pitämään naarasliskoa paikallaan parittelun aikana.

Dinosauruksen löytäminen ja lajin määrittely kesti lopulta lähes vuosikymmenen. Kallo löytyi jo vuonna 2012, ja loput luurangosta kaivettiin esiin neljän vuoden aikana.

”Voitimme lotossa, kun löysimme kallon kirjaimellisesti ensimmäisenä aamuna”, kertoo Makovicky.

Meraxes gigas eli noin 90–100 miljoonaa vuotta sitten liitukaudella, jolloin sen elinalue oli kosteampi, metsäisempi ja huomattavasti lähempänä merta. Sen saaliseläimiä olivat tutkijoiden mukaan pääasiassa sauropodit eli pitkäkaulaiset kasveja syövät dinosaurukset.

Meraxes gigasin kallon rekonstruktio näyttää siinä olevat poimut ja urat.

Löydetty yksilö eli noin 40-vuotiaaksi, mikä on tutkijoiden mukaan dinosaurukselle kunnioitettava ikä.

Dinosauruksen kallossa on pieniä sarvia, harjoja ja uria, ja se näytti tutkijoiden mukaan uhkaavalta, jopa irvokkaalta. Tutkijoiden mukaan sellaiset piirteet voivat tarkoittaa, että Meraxes gigas -hirmuliskon kallo toimi eräänlaisena mainostauluna mahdollisille parittelukumppaneille.