Polttaako yliopisto arkiston ja paperit?

Kysymys kuulostaa mielettömältä, hullulta. Se on silti hyvin ajankohtainen Itä-Ukrainan yliopistoille, jotka joutuvat pakenemaan sodan jaloista.

Toistaiseksi sodan tieltä on evakuoitu 25 yliopistoa tai korkeakoulua ja 19 erillistä yksikköä. Se on oli kymmenes Ukrainan noin kahdestasadasta korkeakoulusta.

Osalle evakuointi on jo toinen vuoden 2014 jälkeen.

”Kuuntelin juuri, kun Hersonin yliopiston rehtori pohti kysymystä paperien polttamisesta”, sanoo kansainvälisten suhteiden professori Maksym Jakovljev. Hän on Kiovan Mohyla-yliopiston politiikan tutkimuksen yksikön johtaja.

Lopulta rehtori ei polttanut papereita vaan otti niistä tärkeimmät mukaansa evakkoon. Yliopisto jatkaa yhä toimintaansa hajautettuna ympäri maata.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on iskenyt rajusti myös Ukrainan yliopistoihin.

Sota-alueen ulkopuolella yliopistot ovat edelleen auki, mutta ne toimivat pääosin verkossa, kuten myös Mohyla-yliopisto.

”Tavallaan pandemia valmisti meitä tähän. Lähiopetusta ei ole, mutta opetus jatkuu”, Jakovljev sanoo.

Pandemiaan verrattuna iso ero on kuitenkin siinä, että oppilaat ja opettajat ovat hajautuneet ympäri maata ja maailmaa. Jakovljev on itse pysytellyt Kiovassa, kuten puolet hänen yksikkönsä opettajista.

Opiskelijoita on sen sijaan paennut paljon ulkomaille. Muutamia opiskelijoita on vapaaehtoisina rintamalla, vaikka periaatteessa yliopistojen opiskelijat on yhä vapautettu asepalveluksesta.

” ”Vaikka olot ovat vaikeat, kurssit täytyy läpäistä, jos haluaa tutkinnon.”

Kurssit järjestetään edelleen normaalisti.

”Teimme heti aluksi päätöksen, että sota ei voi olla syy antaa arvosanoja ilman suoritteita. Vaikka olot ovat vaikeat, kurssit täytyy läpäistä, jos haluaa tutkinnon”, Jakovljev kertoo.

Kaikki luennot nauhoitetaan niin, että niitä voi katsoa sopivalla hetkellä. Kurssityöt tehdään niin ikään sopivina ajankohtina.

”Olen saanut juoksuhaudoissa nauhoitettuja kurssitöitä. Olen hyvin ylpeä heistä.”

Sodan alussa hän mietti itsekin ilmoittautuvansa vapaaehtoiseksi.

”Puhuin tästä erään erinomaisen, vapaaehtoiseksi lähteneen oppilaani kanssa. Hän piti ajatusta järjettömänä. Kuka sitten opettaisi, jos professorit kaivavat juoksuhautoja?”

Jakovljev päätti pysyä työssään. Opiskelija kaatui maaliskuussa Donbassissa.

Odessan valtiollisen Metšniskov-yliopiston kansainvälisten suhteiden professori Volodymyr Dubovyk antaa Teamsin välityksellä haastattelun. Hän on nyt länsiukrainalaisessa kylässä ammattiyhdistyksen asuntolassa.

Koko Odessan yliopisto on toiminut etänä hyökkäyksen alettua. Dubovyk ei usko, että monikaan on enää Odessassa.

”Yliopiston johto suunnittelee syyslukukauden avaamista lähiopetuksella. En tiedä, olisiko se viisasta. Luultavasti pian tulisi ohjusisku ja joutuisimme taas siirtymään etäopetukseen”, Dubovyk kertoo.

Myös hänen opiskelijansa ovat kadonneet ympäri maailmaa.

”Etenkin naiset ovat siirtyneet pois maasta. Miehethän eivät saa lähteä kuin poikkeusluvalla.”

Lukiolaiset tanssivat valmistumistaan Tshernihivissa keväkuussa pommitetun koulun edustalla. Vain yksitoista oppilasta 28:sta jäi kaupunkiin, kun venäläiset hyökkäsivät.

Sotatilasta huolimatta sekä Jakovljev että Dubovyk kertovat opetuksen sujuvan yllättävän normaalisti. Suurin osa opiskelijoista on jatkanut opintojaan.

”Kaikkeen tottuu, ihme kyllä”, Jakovljev sanoo.

Tutkimus on sen sijaan koko lailla pysähdyksissä.

”En yksinkertaisesti kykene keskittymään tarpeeksi kirjoittaakseni artikkelia, kirjasta puhumattakaan”, Dubovyk sanoo.

Jakovljevin tunteet ovat samansuuntaisia.

”Pari viikkoa sitten ohjus osui kymmenen minuutin kävelyn päähän kotoani. Vaikka olen iso mies, koko sänkyni tärisi. Luin aiemmin kirjan viikossa. Hyökkäyksen alettua minulla meni puolitoista kuukautta yhteen kirjaan. Kirjoittaminen on vielä vaikeampaa.”

Kenttätutkimus on monella muuttunut mahdottomaksi.

”Esimerkiksi maatalouden tutkimuksessa tarvittaisiin tietoa siitä, miten pelloille iskuissa levinnyt rakettipolttoaine vaikuttaa satoihin ja miten peltoja voitaisiin puhdistaa. Pelloille ei kuitenkaan voi mennä, koska uusi isku voi tapahtua milloin tahansa”, Jakovljev sanoo.

Tieteen vapauteen sota vaikuttaa vain vähän, Jakovljev arvioi.

”Kaikki yhteistyö Venäjälle on tietenkin katkaistu, Mutta muuten vaikutus on melko pientä.”

On toki joitakin arkoja aiheita. Maassa pohditaan tällä hetkellä paljon esimerkiksi sitä, mitä tulisi tehdä venäläiseen kieleen ja kulttuuriin liittyville kadunnimille ja patsaille.

Tai miten suhtautua kirjailija Mihail Bulgakoviin (1891–1940), joka pilkkasi avoimesti ukrainan kieltä ja ajatusta itsenäisestä Ukrainasta.

”Näistä saisi varmasti muotoiltua venäjämielisiksi tulkittavia tutkimuksen kysymyksiä, jotka eivät olisi sodan aikana hyväksyttäviä.”

Ukrainan tiedemaailma on kehittynyt 2000-luvulla vauhdilla.

Ukrainassa väitellyt, mutta sosiologian tutkijana Suomessa jatkanut Arseniy Svynarenko kertoo lähteneensä väitöksen jälkeen Ukrainasta. Hän näki Suomessa paremmat mahdollisuudet. Nyt hän on Nuorisotutkimusseurassa.

Kehitys on Ukrainassa nopeaa. Maa sitoutui eurooppalaiseen tutkintojärjestelmään ja vaihto-opiskelijoiden Erasmus plus -ohjelmaan. Kansainvälisestä julkaisemisesta on tehty rahoituksen kriteeri.

Valtio on myös pyrkinyt suitsimaan villiksi paisunutta yliopistokenttää. Heikkolaatuisimpien korkeakoulujen toimilupia on peruttu. On perustettu hieman Suomen akatemiaa vastaava laitos rahoittamaan tutkimusta. Maan yliopistojen määrä on vähentynyt kymmenillä.

Myös korruptiota on kitketty. Svynarenko kertoo 1990-luvulla kuulleensa, kuinka professorit antoivat hyväksyttyjä arvosanoja rahaa vastaan. Nykyään korruptiosta kiinni jäänyt saa potkut.

”Ennen sotaa kehitys oli hyvin lupaavaa. Vaikka aivovuotoa ulkomaille esiintyi yhä, moni myös palasi Ukrainaan tekemään akateemista uraa”, Svynarenko sanoo.

Muutos näkyy myös ulkomaisessa tutkimuksen rahoituksessa, jonka määrä oli ennen sotaa kasvussa.

” ”Pelkään, että sodan jäljet tulevat näkymään Ukrainan yliopistoilla vielä pitkään, kymmeniä vuosia.”

Sota uhkaa tehdä rahoituksesta taas avainkysymyksen.

Ukrainan yliopistojen talouden tilanne oli heikko jo ennen sotaa. Useimmat professorit joutuivat tekemään sivutyötä, kuten kaupallista tutkimusta tai yksityisopetusta, sillä pelkällä palkalla oli vaikea elää.

Sota hankaloittaa elämää entisestään. Vaikka etäopetus on vähentänyt uhreja yliopistoihin osuneissa iskuissa, rakennuksia ja tutkimuksen perusrakenteita, kuten laboratorioita, on tuhottu.

”Lukukausimaksut ovat tärkeä tulonlähde. Mutta on täysin avointa, paljonko meillä on opiskelijoita vuoden tai kahden päästä. On myös vaikea sanoa, onko halukkailla edes varaa opiskeluun”, Dubovyk sanoo.

Moni päätyy myös ulkomaisiin yliopistoihin, jotka tarjoavat opetusta evakoille.

”Tarkoitus on hyvä, mutta samalla se kiihdyttää aivovuotoa”, Jakovljev sanoo.

”En tietenkään syytä ketään. Oma poikani on vasta puolitoistavuotias, mutta jos minun pitäisi nyt miettiä, neuvoisinko häntä lähtemään muualle opiskelemaan, en tiedä mitä sanoisin.”

”Toisaalta on epäselvää, onko meillä tulevaisuudessa tarpeeksi opiskelijoita pitääksemme yliopiston avoinna.”

Suomesta Ukrainaa seuraava Svynarenko on vielä toiveikas.

”Nähdäkseni yliopistomaailman rakenteet ovat kohdillaan. Kun sota loppuu, on niiden päälle hyvä rakentaa.”

Dubovyk on sen sijaan pessimistisempi.

”Sota on aiheuttanut valtavaa tuhoa ja taloudellista vahinkoa. Kun maata aletaan korjata, en usko, että yliopistojen rahoitus on ensimmäisenä hallituksen listalla.”

”Kun tähän lisää monien opiskelijoiden siirtymisen ulkomaille, pelkään, että sodan jäljet tulevat näkymään Ukrainan yliopistoilla vielä pitkään, kymmeniä vuosia.”