Omavaraisuus ruoantuotannossa on taas ajankohtaista. Monet eläimetkin haalivat varmuusvarastoja.

Amerikassa tutkijat pohtivat nyt, onko sikäläinen taskurotta luultua viisaampi. Current Biology -tiedelehdessä julkaistussa tutkimuksessa he esittävät, että kenties taskurotta harrastaa eräänlaista maanviljelystä.

Taskurotta, englanniksi gopher, on siis jyrsijä, joka kaivelee maata kuin myyrät ja kontiaiset.

Sitä on pidetty lähinnä riesana, sillä se myllää nurmikoita ja puutarhoja ankaralla käpälällä. Taskurotat syntyvät, elävät ja kuolevat kaivamissaan tunneleissa, jotka voivat olla jopa satoja metrejä pitkiä.

Taskurotalla on sikäli kummalliset mieltymykset elinympäristönsä suhteen, ettei se kaipaa juurikaan päivänvaloa.

Se mieluummin tuhertaa menemään hikisessä ja kuumassa tunnelissa, jossa kosteusprosentti voi olla jopa sata.

Taskurotat ovat myös hyvin ärtyisiä. Tämän saivat tutkijat tuta, kun he yrittivät analysoida otusten tunneliverkostoa. Vaikka eläin on vain siilin kokoinen, se käy pelottomasti ihmisen kimppuun nököhampaillaan.

Jatkuva kaivelu vaatii paljon energiaa ja taskurotta elää lähinnä juurilla ja mukuloilla, joita se löytää maasta.

Mutta pelkästään sieltä täältä sattumalta löytyvillä murusilla taskurotta kuolisi nälkään, laskeskelevat tutkijat.

Apu on lähellä. Taskurotan tunnelit ovat myös otollisia kasvupaikkoja puiden ja kasvien juurille. Kostea tunneli on kuin kasvihuone, jota jyrsijä lannoittaa kakkimalla mennessään. Otus on siis todellinen luomuviljelijä, joka ei käytä lisäaineita.

Tällä tavoin vaalimalla juuriston kasvua taskurotalla on aina välipaloja saatavilla tunnelissaan. Eli se tavallaan viljelee juuria ruoakseen ikään kuin vahingossa.

Näitä tunnelien läpi kasvavia juuria mutustamalla jyrsijä voi saada jopa puolet päivittäisestä energiantarpeestaan.

Mutta voidaanko puhua maanviljelystä, jos otus ei ymmärrä mitä se tekee? Se ei kuitenkaan istuta itse mitään siemeniä.

Tätä filosofista kysymystä tutkijat yhä pohtivat.