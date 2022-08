Iines Manninen, 9

Oppilaiden koulutyö alkaa Suomessa elokuussa ja päättyy seuraavan vuoden keväällä. Se perustuu perusopetuslakiin ja -asetukseen.

Perusopetuslaissa todetaan, että koulujen lukuvuosi alkaa elokuussa ja päättyy heinäkuussa. Perusopetusasetuksessa puolestaan säädetään, että lukuvuosi päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä eli lauantaina.

Peruskoulujen lisäksi myös lukiot ja ammatilliset oppilaitokset noudattelevat samoja aikamääreitä, vaikka asiasta ei ole laissa säädetty.

Lukuvuoden jakautuminen syys- ja kevätlukukauteen juontaa juurensa pitkästä perinteestä suomalaisessa kouluhistoriassa. Kun oppivelvollisuuslaki säädettiin vuonna 1921, vakiintui jo aiempi jako syys- ja kevätlukukauteen.

Kouluvuosi on haluttu jo pitkään päättää kesään, koska silloin on valoisaa ja suotuisa sää. Silloin on tehty myös maataloustöitä, joissa lapset olivat yleisesti mukana.

Useimmiten pohjoisella pallonpuoliskolla kouluvuosi alkaa syksyllä ja päättyy seuraavan vuoden kesälomaan. Eteläisellä pallonpuoliskolla lukuvuosi on yleensä kalenterivuoden mukainen.

Marjo Rissanen

opetusneuvos

Opetushallitus

Elokuvien määrää on vaikea arvioida.

Montako elokuvaa on maailmassa?

Tuukka Hämäläinen, 8

Elokuvan historiaa on kertynyt yli 127 vuotta. On hyvin vaikea sanoa edes suunnilleen, kuinka paljon elokuvia maailmassa on.

Arvioimisen tekee erityisen vaikeaksi sen määrittely, mitä kaikkea olisi laskettava mukaan.

Tarinaelokuvien lisäksi pitäisi varmaan ottaa mukaan myös dokumenttielokuvat sekä näiden kahden monet välimuodot.

Arvioimista hankaloittaa, jos mukaan laskettaisiin myöskin erilaisten yhtiöiden ja säätiöiden tekemät tai tuottamat elokuvat. Kotielokuvien määrää on vielä vaikeampaa arvailla.

Myös tekniikan kehitys on tuonut mukanaan omat haasteensa.

Joidenkin lähteiden mukaan nigerialainen niin sanottu Nollywood-elokuvien tuotanto on Intian jälkeen jopa maailman toiseksi suurinta.

Valtaosa näistä elokuvista on tehty suoraan dvd:lle tai muulle kotikäyttöön tarkoitetulle alustalle, eikä niitä levitetä elokuvateattereihin. Monien mielestä sellaista tuotantoa ei pitäisi laskea mukaan, ja hyvin vaikeaa se olisikin.

Monissa maissa on yritetty pitää jonkinlaista lukua pitkistä tarinaelokuvista – sikäli kun on päästy jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen siitä, mitä pitkä tarkoittaa tässä yhteydessä.

Internetissä toistellaan erään vuonna 2011 ilmestyneen tutkimuksen arvioimaa lukua.

Sen mukaan maailmassa olisi yli puoli miljoonaa pitkää, elokuvateatterilevityksessä ollutta tarinaelokuvaa. Selvää ei ole, mihin tuo arvio perustuu.

Valtavan paljon elokuvia on myös kadonnut, tuhoutunut ja jäänyt muuten unohduksiin.

Henry Bacon

elokuva- ja televisiotutkimuksen professori

Helsingin yliopisto

Harja voi kastella sekä ennen että jälkeen tahnan laittamisen.

Onko parempi laittaa vettä hammasharjaan ennen kuin laittaa hammastahnan vai sen jälkeen?

Veera Suomalainen, 11

Sillä ei todennäköisesti ole merkitystä, kasteleeko hammasharjan ennen vai jälkeen tahnan laiton. Puhdistusteho ja hammastahnan fluorin hyöty on molemmilla tavoilla hyvä.

Poikani haluaa kastella harjan sekä ennen että jälkeen tahnan annostelun. Sekin on toimiva ratkaisu.

Fluori estää reikiintymistä. Tahnan tehtävänä on tuoda fluoria suuhun ja hampaiden pinnoille. Kun harjan kastelee, tahna alkaa liueta nopeammin ja vaahdota aiemmin kuin jos odottaisimme syljen tekevän saman työn. Liuenneessa ja vaahdonneessa muodossa tahna ja sen mukana fluori pääsevät muun muassa hammasväleihin paremmin.

Hieman kostutettu hammasharja myöskin pehmenee hieman ja se puhdistaa silloin paremmin. Myös tahna tarttuu tällöin harjaan hyvin.

Harjaa ei tarvitse kastella paljon. Jos sitä kostuttaa liikaa, vaahtoa voi tulla niin paljon, että herkkäsuisesta se voi tuntua epämiellyttävältä.

Suuta ei kannata huuhdella voimakkaasti harjaamisen jälkeen, ettei fluoria huuhdella veden mukana suusta viemäriin.

Harjaamisen jälkeen on hyvä huuhtoa vaahdot ja syljet pois harjasta. Harja kannattaa säilyttää ilmavassa paikassa mikrobien eli pieneliöiden elon rajoittamiseksi.

Päivi Siukosaari

suu- ja leukasairauksien yliopistonlehtori

Helsingin yliopisto

Australiassa asuu suuri osa laajalle levittäytyvän Oseanian väestöstä.

Miksi välillä puhutaan Oseaniasta ja välillä Australiasta maanosana?

Amalia Väisänen, 8

Oseanialla tarkoitetaan Tyynellämerellä sijaitsevaa saaristojen ryhmää, joka kattaa merialueineen yli kolmasosan maapallosta.

Siihen lasketaan Melanesian, Mikronesian ja Polynesian alueet sekä Uusi-Seelanti ja Australia. Australiaan kuuluu Uusi-Guinea ja Tasmania.

Kun Australiaa käytetään maanosan nimenä, mukaan ei lasketa muita Tyynenmeren saaria.

Oseania-nimitystä käytetään nykyään, jos korostetaan Tyynenmeren maiden saaristomaisuutta ja suuren alueen asioita.

Australiassa asuu noin 85 prosenttia Oseanian väestöstä, joten välillä huomio keskittyy vain siihen. Siksi Australiaa käytetään niin paljon myös maanosan nimenä.

Australia-nimitystä käytti ensimmäisenä englantilainen tutkimusmatkailija Matthew Flinders. Aiemmin paikkaa oli kutsuttu Uudeksi Hollanniksi.

Flinders julkaisi vuonna 1814 kirjan A Voyage to Terra Australis. Englantilainen kertoi siinä nimeämänsä mantereen ympäri purjehtimisesta. Hänen johtamansa retkikunta oli mennyt 1802–1803 mantereen ympäri ensimmäisenä maailmassa.

Oseaanisista maista kirjoitti ensimmäisenä tanskalaislähtöinen maantieteilijä Conrad Malte-Brun 1804 suositussa kirjasarjassa Géographie mathématique, physique et politique de toutes les parties du monde.

Kuva alueesta oli täydentynyt brittiläisen tutkimusmatkailijan James Cookin purjehdusten ansiosta. Termi Oseania jäi elämään. Se tuotti mielikuvia maanosan valtamerellisyydestä ja eristyneisyydestä.

Joni Vainikka

maantieteen tutkijatohtori

Helsingin yliopisto

Hait eivät voi pumpata vettä ja sen mukana happea kiduksiin.

Miksi hain pitää liikkua, jotta se saa happea?

Sofia Huolman, 7

Hait kuuluvat rustokaloihin, jotka ovat evolutiivisesti eli lajikehityksellisesti vanhoja. Niiltä puuttuu joitakin ominaisuuksia, joita on luukaloilla. Luukaloihin kuuluu esimerkiksi suomalaisille tuttu ahven.

Luukaloilla kiduksia eli kalojen hengityselimiä peittää kiduskansi, jota kalat pystyvät liikuttamaan lihasten avulla.

Siten kalat pystyvät luomaan veden virtauksen kidusten läpi, mikä mahdollistaa hapen saamisen vedestä. Samalla ne poistavat elimistössä syntyneen hiilidioksidin elimistöstään.

Rustokaloilta kiduskansi puuttuu, jonka takia haiden on saatava veden virtaus aikaan uimalla jatkuvasti.

Jotkin hait, kuten viiksihai, pystyvät kuitenkin käyttämään leukojen ja nielun lihaksia pumppaamaan vettä kidusten läpi. Siksi ne voivat myös levätä meren pohjassa. Ne myöskin piiloutuvat usein saalistaessaan hiekan sisään.

Hannu Huuskonen

yliopistotutkija, kalabiologian dosentti

Itä-Suomen yliopisto

