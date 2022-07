Avaruusteleskooppi James Webb löysi jo kesä–heinäkuun taitteessa hyvin etäisen galaksin. Sen valo lähti matkaan jo 13,5 miljardia vuotta sitten.

Galaksi tunnetaan nimellä GLASS-z13. Jos havainto varmistuu, on se etäisin koskaan havaittu galaksi.

Webbin tärkeä mittalaite eli NIRcam havaitsi galaksi GLASS-z13:n jo ennen heinäkuun 12. päivää. Silloin Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa julkaisi ensimmäisiä Webbin kuvia suurelle yleisölle.

Tätä löytöä ei kuitenkaan julkaistu ensimmäisten kuvien joukossa. Yksi syy on varmaan siinä, että kuvassa näkyy vain punainen piste.

Niels Bohr -tutkimuslaitoksen jakamassa kuvassa näkyy GLASS-z13 muinaisen avaruuden tyhjyydessä.

Galaksi on arviolta noin sata miljoonaa vuotta iäkkäämpi kuin mikään avaruudesta aiemmin tunnistettu galaksi. Sen läpimitta on arviolta 1 600 valovuotta. Se on siis kotigalaksiamme Linnunrataa pienempi.

Edellinen ikäennätys oli galaksilla HD1. Se löytyi viime huhtikuussa VISTA-teleskoopilla Paranalin observatoriossa Chilessä viime huhtikuussa.

Tähdet ovat kasaantuneet galaksiksi GLASS-z13:ssa vain noin 300 miljoonaa vuotta lasketun alkuräjähdyksen jälkeen.

"Katsomme ehkä kaukaisinta valoa, jota kukaan on koskaan nähnyt.”

Näin sanoi tähtitieteilijä Rohan Naidu Harvardin yliopiston astrofysiikan keskuksesta keskiviikkona uutistoimisto AFP:lle. Uutisen julkaisi myös Yahoon uutispalvelu.

Mitä kauempana tähtitaivaan havaitut kohteet ovat, sitä kauemmin valolta vie aikaa saavuttaa meidät. Koska valolla on maailmankaikkeudessa kattonopeus, on katsominen kaukaiseen avaruuteen kuin kurkistus menneisyyteen. Näemme todella vanhaa valoa.

GLASS-z13:n tarkkaa ikää ei vielä tiedetä. Se on kuitenkin kehittynyt galaksiksi jo kaikkeuden ensimmäisten 300 miljoonan vuoden aikana.

Naidun johtamassa ryhmässä on 25 tähtitieteilijää eri puolilta maailmaa. Nyt he koostavat löydöstä tieteellistä julkaisua. Vasta kun löytö vertaisarvioitu, se voidaan vahvistaa

Naidu sanoo, että toinen tähtitieteilijöiden ryhmä on työskennellyt samojen tietojen parissa, Sitä johtaa tutkija Marco Castellano. Se on päätymässä samoihin tuloksiin.

”Näyttää lupaavalta. Lisää on tulossa”, twiittasi NASAn tutkimusjohtaja Thomas Zurbuchen. Hän siis lupaili uusia löytöjä Webbiltä, joka heinäkuussa vasta aloitti havainnoinnin.

Ensimmäinen WEBBin värikuva oli tarkoitettu 12. heinäkuuta vain pr-kuvaksi, mutta siinä oli heti kiinnostava punainen piste. Se on etäinen galaksi, jonka spektrin tähtitieteilijät mittasivat.

Webbin ensimmäisestä julkisesta kuvasta on löytynyt myös uutta tietoa. Se kuvaa niin sanottua syvää avaruutta, jota Webb kuvasi pitkällä valotusajalla.

Kuvasta löytyi myös pieni punainen piste. Myös se on galaksi, jonka valo on lähtenyt matkaan arviolta 13,1 miljardia vuotta sitten.

Nyt Webbin avulla sen spektriä on mitattu. Tutkijat pystyivät mittamaan galaksin kaasun muodossa olleen hapen jälkiä.

Tiedon avulla voidaan määrittää muiden galaksien spektrejä. Mittaus kertoo myös, kuinka paljon kaukaisessa galaksissa on pölyä.

Webbin toisen mittalaitteen eli NIRSpecin ryhmän jäsen Andrew Bunker Oxfordin yliopistosta sanoo, että kuva oli yllätys.

Tähtitieteilijät odottivat saavansa tällaista tietoa ehkä vasta satojen tai tuhansien kuvien jälkeen.

Nyt tärppäsikin heti ja vielä kuvasta, joka oli tarkoitettu julkisuuteen eli suurelle yleisölle, ei tieteelliseen käyttöön, Bunker kertoo tiedelehti New Scientistille.

Hapen löytäminen spektristä on tutkijoille tärkeää, koska tähtitieteilijät käyttävät sitä yhtenä mittatikkuna, kun he tutkivat galakseja. Luvun avulla säädetään eli kalibroidaan mittalaitteita.

Jos tätä hapen tunnuslukua vertaa toisten galaksien spektriin, voi sen avulla tarkentaa mitä alkuaineita ja mitä kemiaa galaksissa on.

Näin on aiemmin tutkittu Linnunratamme läheisiä galakseja, mutta ei koskaan näin kaukaista.

Webbin avulla voi nyt tutkia, kuinka vetyä ja heliumia raskaammat alkuaineet ovat lisääntyneet galakseissa ajan myötä.

Raskaampia alkuaineita syntyy kaikkeuteen ja avaruuteen, kun tähdet kuolevat. Oman Aurinkomme alkuaineiden koostumuksesta voi päätellä, että se on syntynyt edellisten tähtipolvien aineista.

”Alkuaineiden tuntemus tarjoaa meille dataa tähtien evoluutiosta", sanoo Nottinghamin yliopiston astrofyysikko Emma Chapman tiedelehti New Scientistille.

Chapmanin mukaan tähtitieteilijät voivat nyt laskea, kuinka nopeasti kaikkeuden ensimmäiset tähdet kuolivat.

Yli kymmenen miljardia euroa tai dollaria maksanut Webb lähetettiin avaruuteen viime jouluna. Se julkaisi ensimmäiset kuvat 12. heinäkuuta.

Laitteelle on laskettu yli 20 vuoden elinikä. On arvioitu, että se voi mullistaa tähtititieteen tutkimusta.

Webb kuvaa avaruutta noin 1,5 miljoonan kilometrin päässä maapallosta. Se on niin sanotussa L2-pisteessä, suojassa Auringon, Maan ja Kuun lämpösäteilystä.