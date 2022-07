Tutkijoiden mukaan suurin osa potilaista saa haju- ja makuaistinsa takaisin kolmen kuukauden sisällä sairastumisesta.

Noin viidellä prosentilla koronavirustartunnan saaneista on pitkäaikaisia ongelmia haju- ja makuaistin kanssa vielä kuusi kuukautta sairastumisen jälkeen, selviää laajasta, lääketieteellisessä BMJ-lehdessä julkaistusta tutkimuksesta.

”Terveydenhuoltojärjestelmien tulee olla valmiita tarjoamaan tukea näille potilaille, jotka usein tuntevat itsensä yksin jätetyiksi, kun lääkärit jättävät oireet huomiotta”, artikkelin tiivistelmässä sanotaan.

Koronavirustaudin on pandemian alusta tiedetty aiheuttavan haju- ja makuaistin häiriöitä. Pitkään on ollut epäselvää, kuinka monella oireita on ja kuinka pitkään ne kestävät.

Tutkijoiden mukaan suurin osa potilaista saa haju- ja makuaistinsa takaisin kolmen kuukauden sisällä sairastumisesta. Kuitenkin isolle määrälle potilaita voi kehittyä pitkäkestoisia häiriöitä, jotka vaativat oikea-aikaista tunnistamista, kohdennettua hoitoa ja pitkää seurantaa.

Tutkijat analysoivat tutkimuksessaan tuloksia 18 aiemmasta selvityksestä, joihin oli osallistunut yhteensä 3 700 potilasta.

Imperial College Londonin immunologi Danny Altman sanoo uutistoimisto AFP:lle, että tutkimus on tärkeä ja sen tulokset ovat vahvoja. Altman ei ole osallistunut tutkimukseen.

”Tällaiset tutkimukset varoittavat meitä piiloon jäävästä taakasta: ihmiset kärsivät pysyvistä oireista mutta eivät pidä lääkäriin hakeutumista vaivan arvoisena olettaen, ettei paljoakaan ole tehtävissä”, Altman sanoi.

Tutkimuksen aineistoon ei sisällytetty, minkä koronamuunnoksen potilaat olivat saaneet. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että omikronmuunnokset johtavat vähemmän todennäköisesti hajuaistin katoamiseen.