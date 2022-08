Keys-saarilla on kuoriutunut viime aikoina vain naaraskilpikonnia.

Iltapäivälehden lööpistä tuttu seksihelle on jo eräänlainen käsite. Tiede on nyt osoittanut, että on myös sukupuolenvaihdoshelle. Sen raja, ainakin kilpikonnilla, on 31 lämpöastetta.

Maapallon lämpeneminen on nimittäin muuttamassa eliöiden sukupuolijakaumaa mielenkiintoisella tavalla. Yhdysvalloissa Floridassa esimerkiksi on havaittu, että viime vuosina joillakin alueilla ei ole kuoriutunut enää lainkaan koiraspuolisia kilpikonnia.

Aiheesta kertoi viime viikolla muun muassa uutiskanava CNN.

Meillä ihmisillä sukupuoli määräytyy muun muassa sukupuolikromosomien perusteella. Joillakin matelijoilla, kuten kilpikonnilla, ei erillisiä koiras- ja naaraskromosomeja kuitenkaan ole. Niistä tulee tyttöjä tai poikia sen perusteella, miten lämpimässä niiden munat hautuvat.

Eräillä merikilpikonnilla kaikki poikaset muuttuvat koiraiksi, jos munat hautuvat rantahiekassa vähän alle 28 asteen lämpötilassa.

Jos taas hautumislämpötila on jatkuvasti yli 31 astetta, kaikista tulee naaraita. Kuoriutuvien poikasten sukupuolijakauma vaihtelee sitten näiden ääripäiden välillä.

Floridan Keys-saarilla ei viimeisen neljän vuoden aikana ole tutkijoiden haaviin osunut yhtäkään pientä koiraskilpikonnaa. Neljä viime kesää ovat niin ikään olleet mittaushistorian kuumimpia Floridassa. Jos meno jatkuu tällaisena, populaatiot voivat romahtaa.

Lämpötila määrää sukupuolen myös parta-agamalla, joka on lemmikkinäkin suosittu. Mutta niillä on myös sukupuolikromosomit. Teksasilainen rocktrio ZZ Top tunnetaan parroistaan, ja varsin osuvasti koiraspuolisella parta-agamalla on ZZ-kromosomit.

Tosin, myös naaraalla on parta! Kromosomeista huolimatta lämpötila tekee sukupuolen. Myös ZZ-alkio muuttuu naaraaksi kovilla helteillä. Mielenkiintoista on, että nämä naaraat tuottavat tutkimusten mukaan enemmän munia kuin kromosomeiltaan ”tavanomaiset” naaraat.

Eräillä Australian skinkeillä taas käy toisinpäin: XX-kromosomeilla varustetusta naaraasta kuoriutuukin koiras, jos on viileämpää.