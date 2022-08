Noin kolmekymmentä ihmistä on sairastunut uudenlaiseen virukseen Kiinassa.

Uusi virus havaittiin ensimmäistä kertaa Shandongin ja Henanin maakuntien alueilla. Kuva on Jinanin kaupungista Shandongin maakunnasta.

Kiinasta on löytynyt uusi virus, johon on sairastunut noin kolmekymmentä ihmistä. Virus on luultavasti tarttunut päästäisestä ihmiseen.

Taudinaiheuttajan ei ole toistaiseksi todettu tarttuvan ihmisestä toiseen, uutisoi Bloomberg.

Virus sai nimekseen Langya henipavirus, lyhennettynä LayV.

Suurin osa sairastuneista on maanviljelijöitä Kiinan itäosissa.

Sairastuneiden oireet ovat olleet flunssan kaltaisia: kuumetta, väsymystä, ruokahaluttomuutta, yskää ja lihaskipuja.

Joillakin heistä on toisaalta myös todettu muutoksia verisoluissa, sekä vaurioita maksassa ja munuaisissa. Kukaan tautiin sairastuneista ei ole kuitenkaan kuollut.

Virus havaittiin ensimmäistä kertaa Shandongin ja Henanin maakunnissa jo vuonna 2018.

Tutkijat tunnistivat viruksen virallisesti vasta viime viikolla, The Guardian -sanomalehti kertoo. Tutkimukset viruksesta julkaistiin The New England Journal of Medicine -tiedelehdessä.

Virus kuuluu henipavirusten ryhmään. Saman ryhmän viruksia on ennenkin todettu päästäisillä.

Uutta henipavirusta löydettiin 27 prosentista testatuista päästäisistä, joita oli yhteensä 262.

Lisäksi virusta on löytynyt muutamista koirista sekä vuohista. Kyseessä on niin sanottu zoonoosi, eli eläimistä lähtöisin oleva taudinaiheuttaja.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Suomessa Tekniikan Maailma.