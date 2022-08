Tiede on hieno asia. Sanakirjamääritelmän mukaan tiede on "ilmiöiden ja niiden välisten suhteiden järjestelmällistä ja kriittistä tutkimista". Lisäksi tieteessä harrastetaan "järkiperäistä uuden tiedon hankintaa".

Teksasilaisessa Ricen yliopistossa on nyt tehty tiedettä ja saatu selville, että jos kuolleeseen hämähäkkiin ruiskuttaa paineilmaa, voi sen avulla nostella esineitä. Lääkeruiskun päähän lävistetyllä hämähäkillä voisi periaatteessa esimerkiksi tarjoilla sokeripaloja kahviin.

Tutkimusta lukiessa jää tunne, että idea on luultavasti saatu aamuyöllä kolmen promillen humalassa. Yhtä kaikki itse koe on tieteellisen vankasti toteutettu ja tutkimusartikkeli on vertaisarvioitu. Sen voi lukea Advanced Science -tiedejulkaisusta.

Opimme siis seuraavaa. Hämähäkki on rakenteeltaan hyvin erilainen kuin ihminen. Se liikkuu periaatteessa nestepaineella eli hydraulisesti.

Lihaksillaan hämähäkki voi vain koukistaa raajansa. Jos hämähäkki haluaa suoristaa raajansa, sen pitää nostaa verenpainetta raajoissaan. Se osaa säädellä tätä.

Mutta kun hämähäkki kuolee, koukistajalihakset vetävät sen raajat kasaan, kun nestepainetta ei enää ole niitä ojentamaan.

Tutkijat oivalsivat tämän ja pohtivat, josko kuolleeseen hämähäkkiin voisi yksinkertaisesti pumpata ilmaa lääkeruiskulla ja täten saada sen raajat hallitusti koukistumaan ja ojentumaan. Sehän onnistui.

Ruisku kiinnitettiin hämähäkkiin ilmatiiviisti liimalla ja tätä ruiskua puristelemalla sitten tutkijat onnistuivat hämähäkin raadolla poimimaan erilaisia pieniä esineitä. Hämähäkki toimi siis eräänlaisena hellävaraisena robottikourana. Sillä poimiskeltiin esimerkiksi pienen virtapiirin osia.

Yksittäinen hämähäkinraato kesti noin tuhat nostoa ennen kuin alkoi haurastua. Tutkijat näkevät, että kuollut hämähäkki olisi pienten asioiden poimimiseen tavallaan ympäristöystävällisempi ratkaisu kuin esimerkiksi pinsetit.

"Tämä on täysin biohajoava", kehuu apulaisprofessori Daniel Preston ryhmänsä keksintöä. Ryhmä koostui konetekniikan jatko-opiskelijoista.