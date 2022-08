Joskus on tukkoinen olo. Pitää niistää. Vaan mitä teet, jos olet sienieläin ja nuha yllättää? Ei ole käsiä eikä nenäliinaa.

Myös sienieläimet nimittäin aivastelevat, paljastaa uusi Current Biology -sarjassa julkaistu tutkimus.

Niiden aivastus on kuitenkin vähän erilainen kuin meillä. Se voi kestää puoli tuntia. Sienieläin tursuaa ympäröivään veteen ravitsevaa räkää koralliriutan pieneläinten iloksi.

Sienieläimet ovat alkeellisimpia monisoluisia eläimiä. Ja ne tosiaan ovat eläimiä, eivätkä kasveja tai sieniä, kuten voisi ehkä luulla.

Ne ovat käytännössä paikallaan töpöttäviä suodattimia. Vesi virtaa niistä sisään ja ulos erilaisia kanavia pitkin ja jäyhä jököttäjä seuloo siitä biomassaa ravinnokseen.

Mutta välillä suodatin menee tukkoon. Tämän havaitsi hollantilainen meriekologi Niklas Kordner sukellellessaan Karibialla. Osana erästä koralliriutan elämää käsittelevää tutkimusta hän vietti päiväkausia veden alla sienieläimiä tuijotellen.

"Rehellisesti sanottuna se oli aika tylsää", Kornder kertoo The New York Times -sanomalehdelle.

Kornder huomasi sattumalta, että sienieläimistä alkoi välillä tursuta jonkinlaisia klimppejä. Kun hän välillä sukelteli muualla ja palasi takaisin sienen äärelle, olivat limaröyhelöt tiessään.

Tämä mysteeri oli selvitettävä. Ja kävi sitten ilmi, että sienieläinten pitää niistää siinä missä ihmisenkin.

Erilaiset epäpuhtaudet ja hiukkaset saavat sienieläimen erittämään limaa, joka siirtyy huokosista hyvin hitaasti kohti otuksen ulkokuorta.

Sitten se pösäyttää liman mereen. Sienieläimen aivastus on oikeastaan prosessi, joka kestää puolikin tuntia.

Vaikka sienieläin on sangen vaatimaton otus, on se todellakin oman elämänsä voittaja. Sienieläimiä on ollut jo 600 miljoonaa vuotta ja ne ovat levinneet ympäri maailmaa. Se on ollut siis evoluutiossa menestystuote.