Uni pitenee, väsymys helpottaa ja mieliala sekä oppimistulokset paranevat, kun teinit aloittavat koulupäivänsä totuttua myöhemmin. Näin kertovat useat tuoreet tutkimukset.

”Asiaa on tutkittu paljon eri puolilla maailmaa ja on tehty jopa katsauksia. Julkaistu näyttö osoittaa tästä olevan hyötyä”, sanoo kokeellisen aivotutkimuksen professori Anu-Katriina Pesonen Helsingin yliopistosta.

Useat viime vuosien tutkimukset ovat selvittäneet, mitä vaikutuksia on sillä, että koulupäivä myöhennetään alkamaan puoli yhdeksältä tai vähän ennen yhdeksää.

Aihe on herättänyt keskustelua myös Suomessa. Koulupäivän aloitusta on rukattu viime vuosina monissa yläkouluissa ja lukioissa niin, että kahdeksalta alkavista aamuista on luovuttu.

Esimerkiksi Helsinki on suosittanut, että peruskoulujen 7.–10.-luokkien ja lukioiden koulupäivät alkavat kello 8.30–9.00 välisenä aikana.

Oppilaitokset voivat itse päättää kellonajan. On kouluja, joissa suositus ei toteudu.

Monissa maissa koulupäivä on alkanut jo puoli kahdeksalta. Useat tutkimukset on toteutettu tilanteissa, jossa koulupäivän alkua on lykätty noin tunnilla puoli yhdeksään tai vähän ennen yhdeksään.

Koulunaloituksen siirtoa on myös vastustettu. Pelkona on ollut, että vuorokausi­rytmi siirtyisi ja nuoret menisivät nukkumaan entistä myöhemmin. Näin koulupäivän alun siirrosta ei olisi hyötyä.

”Nyt on kuitenkin tutkittu unen pituutta todella monessa tutkimuksessa, ja näyttää siltä, että kun koulupäivä alkaa tunnin myöhemmin, siitä siirtyy keskimäärin noin puoli tuntia pidempään uneen”, sanoo Pesonen, joka johtaa Helsingin yliopiston Sleep & Mind -ryhmää.

Nuorten vuorokausirytmiä tutkitaan nykyään usein liikkeiden aktiivisuutta mittaavalla rannekellon tapaisella anturilla.

Uniajan piteneminen näkyy yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan vielä kahdenkin vuoden päästä. Minnesotan ja Harvardin yliopistojen tutkijat seurasivat 455 lukioikäisen nuoren arkea ja raportoivat tuloksista Jama Pediatrics -tiedelehdessä.

Osa kouluista pysyi aikaisessa rytmissä, kun toiset lykkäsivät päivän alkua 50–65 minuutilla, joko 8.20:een tai 8.50:een.

Myöhentäneissä kouluissa nuorten uni piteni arkena keskimäärin 43 minuuttia, ja nukkumaan­meno­aika pysyi kahden vuoden seurannassa samankaltaisena.

Unen pitenemisen lisäksi tutkijat ovat havainneet joukon muitakin hyötyjä.

Myös kouluarvosanat kohenivat ja useammat oppilaat osallistuivat oppitunneille, kertoo Seattlen kaupungissa Yhdysvalloissa tehty tutkimus, jonka julkaisi Science Advances -tiedelehti.

Brasilialaiset tutkijat raportoivat heinäkuussa, että nuorten ahdistuneisuuden ja masennuksen tuntemukset vähenivät ja väsymys lieveni seurannassa, kun koulu alkoi tavallista myöhemmin.

Laajemmin näyttöä on vetänyt yhteen esimerkiksi vuonna 2017 julkaistu Cochrane-katsaus. Se raportoi ”useista potentiaalisista hyödyistä”, mutta kirjoittajat kaipasivat lisää tutkimusta. Selvää näyttöä hyödyistä on sen jälkeen saatu, Pesonen sanoo.

Tuore yhdysvaltalaisartikkeli tiivistää nykytiedon näin:

”Vankka tutkimusnäyttö osoittaa, että 1) myöhemmät koulunaloitusajat liittyvät murrosikäisillä pidempään uneen ja 2) lisääntynyt unen pituus on yhteydessä parempaan terveyteen, toiminnanohjaukseen ja suorituskykyyn.”

Koulupäivien aloitusta on siirretty siksi, että nuorten vuorokausirytmi siirtyy murrosiässä biologisesti myöhemmäksi. Se alkaa muuttua varhaisemmaksi keskimäärin vasta noin 22–23 vuoden iässä.

Nukkumaanmeno venähtää siten teini-iässä helposti, ja kun koulupäivät alkavat aikaisin, nuorille kertyy univajetta. Yli puolet nuorista nukkuukin liian vähän, Pesonen sanoo.

”Väestöpohjaisessa Sleep Helsinki -tutkimuksessa 12 prosenttia helsinkiläisistä 16–17-vuotiaista nuorista meni vähintään kolme kertaa viikossa kahden jälkeen nukkumaan, ja 27 prosenttia kello yhden jälkeen. Hurjia lukujahan nuo ovat.”

Koulupäivän myöhentämisestä hyötyvät erityisesti ne, joilla on eniten ongelmia unirytmin säätelyssä, Pesonen arvioi.

Kun nuori huomaa, ettei ehdi ensimmäiselle tunnille, hän voi päättää, ettei mene sinä päivänä lainkaan kouluun. Kun poissaolot lähtevät kertymään, on todennäköistä, että myös koulumotivaatio laskee ja voi tulla mielialaongelmia, hän kuvailee.

”Vuorokausirytmin säätelyn ongelmat voivat olla lähtölaukauksena monen koulupolun vaikeutumiselle”, Pesonen sanoo.

Vuorokausirytmin myöhentyminen teini-iässä onkin hänen mukaansa myös yhteiskunnallinen asia.

”Ei ole laiskuutta tai itsepäisyyttä, että nuori ei mene nukkumaan.”

