Paine viruksen nimen muuttamiselle on kasvanut. Kriitikoiden mukaan nimi on muun muassa harhaan­johtava.

Maailman terveysjärjestö WHO kertoi tiistaina pyytävänsä ihmisiltä apua apinarokko­viruksen uudelleen­nimeämiseen. WHO on jo aiemmin kertonut harkitsevansa taudin nimen vaihtamista, sillä nimeä on pelätty käytettävän syrjivässä tai rasistisessa tarkoituksessa. Asiasta uutisoivat muun muassa uutistoimistot AFP ja Reuters.

Joukko alan johtavia tutkijoita kirjoitti kesäkuussa kannanoton, jossa virukselle vaadittiin nimeä, joka on ”neutraali, syrjimätön ja leimaamaton”.

”On erittäin tärkeää löytää uusi nimi apinarokolle, koska se [uusi nimi] on paras tapa olla loukkaamatta mitään ryhmää, aluetta, maata tai eläintä”, WHO:n tiedottaja Fadela Chaib sanoi tiistaina uutistoimisto Reutersin mukaan.

Apinarokkoviruksen ja sen varianttien nimet ovat saaneet osakseen kritiikkiä, jonka mukaan viruksen nimi on leimaava ja syrjivä. Reuters kertoo ihmisten muun muassa hyökänneet taudinpelossa apinoiden kimppuun Brasiliassa. Paine nimen muuttamiselle on kasvanut myös sen vuoksi, että kriitikoiden mukaan nimi on myös harhaan­johtava, sillä apinat eivät ole ainoita eläimiä, jotka voivat kantaa apinarokkovirusta. Eniten apinarokkoa ilmenee jyrsijöillä.

Apinarokko voi myös tarttua ihmisestä ihmiseen, ei vain eläimestä ihmiseen. Tänä vuonna Afrikan ulkopuolella todetuista tartunnoista valtaosa on saatu seksissä.

Asiantuntijoiden mukaan nimi myös leimaa koko Afrikan maanosaa, johon apinat eläiminä usein yhdistetään.

Reutersin mukaan WHO on pyyntönsä jälkeen saanut kymmeniä ehdotuksia viruksen uudeksi nimeksi. Ehdotuksia ovat esittäneet muun muassa tutkijat, lääkärit ja seksuaali­vähemmistö­järjestöjen aktivistit.

Yksi suosituimmista ehdotuksista viruksen uudeksi nimeksi tähän mennessä on Reutersin mukaan Mpox. Ehdotuksen on lähettänyt Samuel Miriello, joka toimii miesten terveysjärjestö Rézon johtajana.

”Kun apinakuvat poistetaan, ihmiset näyttävät ymmärtävän nopeammin, että meillä on käsissämme hätätilanne, joka on otettava vakavasti", hän perusteli ehdotustaan Reutersille.

WHO on saanut toisenlaisiakin ehdotuksia. Apinarokon uudeksi nimeksi on ehdotettu muun muassa nimeä Trump-22, joka vaikuttaa viittaavan Yhdysvaltain entiseen presidenttiin Donald Trumpiin, sekä nimeä Poxy McPoxface. Jälkimmäinen ehdotus viittaa Boaty McBoatface -nimeen, joka valittiin yleisöäänestyksessä muutama vuosi sitten Britanniassa uuden arktisten alueiden tutkimus­aluksen nimeksi. Sitä ei kuitenkaan lopulta valittu aluksen nimeksi.

WHO:lla on valtuudet antaa uudet nimet olemassa oleville sairauksille kansainvälisen tauti­luokituksen mukaisesti. Järjestö on sanonut päättävänsä nimi­ehdotuksista ”niiden tieteellisen pätevyyden, hyväksyttävyyden ja lausuttavuuden” mukaan. Lisäksi nimen valintaan vaikuttaa se, voidaanko nimeä käyttää eri kielillä.

”Olen varma, ettemme päädy naurettavaan nimeen”, järjestön tiedottaja Chaib vakuutti tiistaina viitaten WHO:n saamiin nimi­ehdotuksiin.

Apinarokkoa esiintyy tyypillisesti Keski- ja Länsi-Afrikan trooppisilla sademetsä­alueilla. Se on zoonoosi, eli ensisijaisesti eläimistä ihmisiin tarttuva tauti. Ihmisillä apinarokko todettiin ensimmäisen kerran vuonna 1970. WHO julisti nykyisen epidemian heinäkuussa kansan­terveys­hätätilanteeksi raportoituaan yli 32 000 tapauksesta yli 80 eri maasta.