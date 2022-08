Melun aiheuttamat haitat olivat selviä jo puoli vuosisataa sitten.

Elokuussa 1972: Melusta, sen estämisestä ja terveydellisistä haittavaikutuksista on jo olemassa runsaasti tietoa, mutta sitä ei tahdota ottaa käyttöön

Näin todettiin torstaina pohjoismaisen Akustisen seuran kokouksessa Otaniemessä.

Asemakaavoituksessa ja uutta teollisuutta rakennettaessa jäävät meluhaitat huomiotta, vaikka haittojen torjuminen olisi otettava huomioon suunnitteluvaiheessa.

Kolmipäiväisessä kokouksessa vieraileva Hollannin luonnontieteellisen tutkimuskeskuksen terveyskeskuksen terveystekniikan, ääni- ja valo-osaston päällikkö, fyysikkoinsinööri Jan van den Eijk totesi, että melun ihmiselle aiheuttamat haitat ovat selviä.

Tähän asti on tutkittu vain melun kuulolle aiheuttamia vammoja. Hollannissa on kuitenkin aloitettu myös melun unihäiriöitä käsittelevä tutkimus. Tutkimuksessa selvitellään melun vaikutuksia uneen aivojen EEG:n käyriä mittaamalla. Jo nyt on todettu, että melu häiritsee sekä kevyttä että syvää unen vaihetta ja aiheuttaa siis hermostollista rasitusta.

Kokousta johtava Suomen akustisen seuran puheenjohtaja, professori Jarl Jauhiainen totesi, että nykyinen akustiikan tuntemus lupaa tehokasta meluntorjuntaa, kunhan vain tieto menee päätöksen tekijöille asti.

Dipl.ins. Pentti Lehtinen työterveyslaitokselta kertoi, että Suomessa työterveyslaitos mittaa melua ja tutkii kuuloa noin 100 työpaikassa vuosittain. Myös suuremmilla työpaikoilla ja orailla ammattientarkastuspiireilläkin on jo käytössään tarvittavat mittarit.

"Asiaa siis kyllä tutkitaan, mutta eri asia on, onko toimenpiteisiin kylliksi ryhdytty", sanoi Lehtinen.

Melu häiritsee esimerkiksi puhelimessa puhumista. Melun psykologisia vaikutuksia on vaikea täsmällisesti tutkia, mutta se aiheuttaa ainakin tapaturma-alttiutta ja yleistä hermostollista ärtyisyyttä.