Avaruusteleskooppi James Webb on ottanut suoran kuvan kaukaista tähteä kiertävästä planeetasta, eksoplaneetasta.

Se on paljon tarkempi kuin harvat otetut suorat kuvat eksoplaneetoista. Eksoplaneettoja on kuvattu suoraan vain joitakin kymmeniä. Planeettoja on kuitenkin löytynyt jo yli 5 000 Nasan tilaston mukaan.

Planeetta on kaasujättiläinen, joka kiertää tähteä, jonka luettelonimi on HIP 65426. Kohde on noin 385 valovuoden päässä Maasta.

Eksoplaneetta näkyy kuvassa pienenä täplänä lähellä emotähteä. Kuvista on eri versiota

Webb kuvasi eksoplaneettaa käyttämällä infrapunakameraa, jonka lyhenne on NIRCam Apuna sillä oli eri aallonpituuksilla mittava infrapunakamera, jonka nimi on MIRI.

Suuri enemmistö eksoplaneetoista on havaittu epäsuoraan. Niitä on löydetty tutkimalla planeetan emotähden heilahteluja tai säännöllistä himmenemistä.

Eksoplaneettojen kuvaaminen muuttuu Webbin myötä, sanoo kuvausta johtanut tähtitieteilijä Sasha Hinkley Exeterin yliopistosta Britanniasta.

Webb on kuvannut avaruudessa vasta alle kaksi kuukautta. Sillä on noin 20 vuotta jäljellä, jos kaikki sujuu hyvin.

Tähtitieteilijät löysivät kuvatun planeetan jo vuonna 2017 maanpäällisen VLT-teleskoopin avulla. Se sijaitsee Chilessä Atacaman autiomaassa.

IHIP 65426 b on nuori planeetta, arviolta vain 15–20 miljoonaa vuotta vanha. Maapallo esimeriksi on yli 4,5 miljardia vuotta vanha.

Planeetta on kaasumainen ja siksi sillä tuskin on elämää.

Kuvat ja tutkimus julkaistiin arXiv-palvelussa. Sitä ei ole vielä vertaisarvioitu.

Webbiä ei ole erikseen räätälöity uusien eksoplaneettojen löytämiseen.

Webb kuvaakin tarkemmin nyt eksoplaneettoja, joita on löydetty muiden observatorioiden avulla. Uusia löytyy lähes päivittäin.

Ensimmäinen eksoplaneetta löytyi tavallisen tähden läheltä 1995. Sitä ennen yksi oli jo löytynyt neutronitähtien läheltä 1992.

Eksoplaneettoja on hyvin vaikea tarkkailla suoraan. Ne ovat paljon himmeämpiä kuin tähdet, joita ne kiertävät.

Kuvausta helpotti se, että IHIP 65426 b kiertää emotähteään yli sata kertaa niin kaukana kuin maapallo omaa Aurinkoamme. Esimerkiksi kääpiöplaneetta Pluto kiertää Aurinkoamme noin 40 aurinko–maa -etäisyyden päässä emotähti Auringosta.

IHIP 65426 b on hyvin massiivinen. Se on 12 kertaa suurempi kuin Jupiter, aurinkokuntamme suurin planeetta.

Silti HIP 65426 b on noin 10 000 kertaa himmeämpi kuin sen isäntätähti lämpöäsäteilyn aluella.

"Kuin olisi löytänyt avaruuden aarteen", sanoi johtava tähtitieteilijä Aaryn Carter Kalifornian kuvasta yliopistosta Santa Cruzista Space com -verkkosivun mukaan.

Huolellisella kuvankäsittelyllä hän ryhmineen hän paljasti kuvadatasta planeetan.

Tähtitieteilijät tarkkailivat tähteä neljän eri suodattimen läpi. Näin planeetta saatiin esiin aallonpituuksilla ja pienenä valopilkkuna.

Kameroista sekä NIRCam että MIRI on varustettu koronografeiksi kutsutuilla laitteilla, jotka estävät tähden liian valon pilaamasta kuvaa.

Webb voi ennen pitkää nähdä Jupiteria pienempiä eksoplaneettoja, ennustaa kuvausryhmän jäsen Beth Biller Edinburghin yliopistosta New Scientist -lehdessä.

"Voimme nähdä planeettoja, joihin rinnastuvat oman aurinkokuntamme Saturnus tai Neptunus”, sanoo Biller.

”Saamme Webbin avulla myös eksoplaneettojen kaasukehien kemiallisista koostumuksista. Näin tutkijat pääsevät perille siitä, mistä aineista nämä planeetat koostuvat.”

Kaasukehän kemia kertoo myös, kuinka planeetta alun perin muodostui.

