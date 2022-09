Kuuraketti Artemis 1:n lähtö lykkääntyy lokakuun lopulle.

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa yritti viime lauantaina lähettää SLS-kantoraketin Maata kiertävälle radalle. Lähtölaskenta kuitenkin keskeytyi.

Peruutus oli jo toinen. Ensimmäinen lähtölaskenta keskeytyi myös maanantaina 29. elokuuta.

Syynä oli venttiilin iso vuoto, kun säiliöihin tankattiin polttoainetta. Vuoto havaittiin kantoraketin alaosassa noin seitsemän tuntia ennen kantoraketin lähtöhetkeä.

Raketin alaosassa on neljä hyvin vahvaa RS–25 -moottoria.

Nestemäinen vety meni säiliöihin liiallisella ylipaineella, sanoi Artemis 1 -lentoa Nasassa johtava Mike Sarifin.

Lauantaina illansuussa Suomen aikaa SLS-kantoraketilla oli kahden tunnin aikaikkuna lähtöön. Tuona aikana maapallo ja Kuu ovat sopivassa asemassa toisiinsa nähden. Aikaikkunassa astronauttien alus Orion raketin kärjessä pääsee radalle kohti Kuuta.

Maanantaina yli viikko sitten lennonjohto ei ollut varma siitä, olivatko raketin ensimmäisen vaiheen kaikki moottorit oikeassa lämpötilassa.

Myöhemmin selvisi, että syynä oli anturi, joka antoi vääriä lukemia.

”Lennämme sitten, kun olemme valmiita”, sanoi viime viikolla Nasan johtaja Bill Nelson.

Hänen mukaansa viivästyksistä ei ole syytä hermostua.

”Kaksi peruutusta ei ole epäonnistuminen. Opimme uutta koko ajan. Turvallisuus on tärkeintä”, totesi Nelson.

Hän sanoo, että raketit ovat uskomattoman mutkikkaita koneistoja. Nelson muistutti jo aiemmin, että isossa kantoraketissa, kuten SLS:ssä, on yli miljoona osaa.

Artemis 1 valaistiin näyttävästi viime lauantaina, kun se piti nousta avaruuteen. Kantoraketti on 98 metriä korkea.

Artemis 1 on mutkikkaimpia laitteita maan päällä. Lähetyksen turvaehtoja on yli 500 erilaista. Niiden kaikkien on täytyttävä, sanoo Artemis-lentojen johtaja Sarafin.

Nelson lensi itse astronauttina avaruussukkula Columbian lennolla vuonna 1986. Sukkulan lähtölaskentaa siirrettiin neljästi.

Sää on iso syy peruutuksiin. Toinen tekijä on pääasiallisen polttoaineen eli nestemäisen vedyn vuodot.

Vety palaa vahvasti, mutta sen molekyylit ovat hyvin pieniä. Siksi vuodot alkavat näkyä vasta, kun vetyä laitetaan säiliöihin ennen lähtöä. Nestemäinen vety on hyvin, hyvin kylmää, –252-asteista.

Vedyn laittamista tankkeihin voi toki harjoitella ennalta. Silti lähtölaskennassa on aina pieniä yllätyksiä, kertoo sanomalehti The New York Times.

Viivästykset olivat tuttuja myös vanhan kuuraketin eli Saturn 5 -kantoraketin lähdöissä 1960- ja 1970-luvuilla. Saturn 5 vei astronautteja Kuuhun Apollo-lennoilla.

Kantoraketti Saturn 5:n venttiilejä oli myös säädettävä usein. Joskus lähtölaskenta tai koko lähtö oli keskeytettävä.

Vanhana astronauttina Nelson tietää, että vain joka kolmas kantoraketti on Nasan historiassa lähtenyt ajallaan.

Samoja ongelmia oli toistuvasti myös avaruussukkuloiden lähdöissä 1981–2011. Sukkulat kohosivat taivaalle kaikkiaan 135 kertaa. Lähdöistä 121 peruuntui ainakin kerran.

Yhden ja saman sukkulalennon peruutuksien ennätys oli peräti kuusi.

Sukkuloista on yli kymmenen vuotta. Osa suuresta yleisöstä on ehkä unohtanut peruutukset ja sen, miten mutkikasta ison kantoraketin lähettäminen on.

Yhdysvaltain armeijan yksi haara eli avaruusvoimat vahtii rakettien lähettämistä.

Se edellyttää, että Nasa tarkistaa lähtevien rakettien turvallisuuden vähintään joka 20. päivä. Nasa sai aikarajalle viisi päivää lisää, mutta kohta 25 päivää on mennyt.

Tarkitus on sen verran mutkikasta, että se voidaan tehdä vain rakettien kokonpanohallissa.

Floridassa tuon Nasan hallin nimi on VAB. Se on valtava rakennus melko lähellä lähtöalustaa. Aikoinaan rakennus oli jopa maailman suurin.

Nasa on viikon loppuun mennessä pitänyt SLS-kantorakettia lähtöalusta 39B:llä sovitut 25 päivää. Se tuotiin lähtöä varten alustalle jo 17. elokuuta.

SLS:n kärjessä on astronauttien alus Orion. Taitelijan näkemys. Artemis 1 -lennolla ihmisten tilalla on kolme koenukkea.

Artemiksen kyydissä ei ole tällä kertaa ihmisiä. Mukana on vain kolme koenukkea ja kymmenen pientä nanosatelliittia.

Satelliitit Orion jättää lennon eri vaiheissa avaruuteen, kun se matkaa viikkoja Kuun ympäri ja palaa lopulta takaisin Maahan.

Mutta ennen lähtöä näiden pienten satelliittien akut on pian ladattava uudelleen. Se työ myös pitää tehdä VAB-hallissa.

Lisää syitä pitkälle viivästykselle: naapuriin eli lähtöalustalle 39A on aikataulutettu hieman tavallisemman raketin lähtö.

Lähtöalusta 39A on pari kilometriä etelään 39B:stä eli SLS:n lähtöpaikasta.

Neljä astronauttia kohoaa 3. lokakuuta alustalta avaruusyhtiö SpaceX:n Crew-5 Dragon -aluksella ISS-avaruusasemalle.

Sekin vaikuttaa. Näin Artemis 1:n lähtö siirtyy väkisin lokakuulle, ja varmaankin sen loppupäähän.

Lokakuun lopussa Artemis 1:n lähtöikkuna on 17.–31. päivien välissä. Päivät 24.–26. ja 28. lokakuuta eivät kuitenkaan käy.

SLS:n lähtöpäiviä on kaikkineen lykätty jo yli 20 kertaa, jos lasketaan viiveet myös sen valmistuksessa.

Ensimmäisen kerran SLS:n lähtöpäiväksi ennustettiin vuonna 2010 vuoden 2016 loppua.

SLS on Nasan historian vahvin kantoraketti. Se on suunniteltu viemään useilla lennoilla astronautteja ja heidän varusteitaan Kuuhun, noin 50 vuoden tauon jälkeen.

Lennot jatkunevat aina 2030-luvulle asti. Siihen mennessä itse SLS muuttuu. Kantoraketin työntövoimaa kasvatetaan.

SLS voi jo nyt saattaa Orionin tai jonkin muun aluksen kärjessään Kuutakin kauemmas, aina Marsiin saakka.