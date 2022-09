Köyhempien perheiden lapsilla on useammin haitallista someriippuvuutta – ”Luokassa tuloerot tulevat näkyviksi”

Ongelma kärjistyy kouluissa, joissa eriarvoisuus on näkyvintä.

Haitallista sosiaalisen median käyttöä on useammin niillä lapsilla ja nuorilla, jotka ovat kotoisin köyhemmästä perheestä kuin luokkatoverit.

Asia selvisi laajassa kansainvälisessä tutkimuksessa, johon saatiin tietoja lähes 180 000 lapsesta. Mukana tutkimuksessa oli yli neljäkymmentä maata, myös Suomi.

Kansainvälisen tutkimuksen julkaisi tiedejulkaisu Information, Communication and Society.

Tutkijat selvittivät, miten samalla luokalla olevien lasten perheet erosivat varallisuudeltaan ja miten nämä erot olivat yhteydessä sosiaalisen median pakonomaiseen käyttöön.

Ongelmakäyttöä ei lisännyt oman perheen vähävaraisuus itsessään, tutkijat huomasivat.

” ”Lapset vertailevat aina. Luokassa tuloerot tulevat näkyviksi.”

Ratkaisevaa oli vertailu eli se, miten lapsen perhe vertautui varallisuudeltaan luokan muiden lasten perheisiin. Ongelmakäyttöä kasaantui enemmän niille lapsille, jotka kuuluivat luokan vähävaraisimpiin perheisiin.

”Lapset vertailevat aina. Luokassa tuloerot tulevat näkyviksi”, yksi tutkimuksen tekijöistä, yliopistonlehtori Nelli Lyyra Jyväskylän yliopistosta sanoo.

Ongelmakäyttö oli tutkimuksen mukaan yleisempää myös kouluissa, joissa perheiden varallisuuserot olivat suuret.

Ongelmakäyttöä tutkijat selvittivät kyselyllä, joka oli yhdeksän kohtaa.

Lapset kertovat siinä vastauksensa muun muassa siihen, tuleeko vanhempien kanssa jatkuvasti riitaa somen käytöstä, onko hänellä vaikeuksia vähentää sen käyttöä, vaikka haluaisi, ja jääkö muut tehtävät tekemättä somessa olon vuoksi.

”Paljon on somen tai netin käyttöä, joka on hyödyllistä. Voit pitää ystäviin yhteyttä, pääset vaikuttamaan tai löydät samanmielisiä kavereita verkosta. Mutta kun käyttöön liittyy pakonomaisia piirteitä, niin silloin sillä on haitallisia terveysvaikutuksia”, Lyyra sanoo.

” ”Jos oli kavereita ja ystäviä, joiden puoleen kääntyä, yhteyttä ongelmakäyttöön ei enää ollutkaan.”

Tutkijoiden mukaan näkyvät taloudelliset erot luokkatovereiden kesken voivat johtaa ahdistukseen ja heikentää itsetuntoa, jos kokee, ettei pärjää vertailussa.

Lapsi saattaa paeta someen hakeakseen lievitystä tähän heikoksi koettuun omaan asemaan.

Some ei silti ole välttämättä hyvä paikka paeta sosiaalisia kolhuja. Sosiaalinen media, kuten Whatsapp, Snapchat, Facebook ja Instagram, saattaa samalla lietsoa entisestään sosiaalista vertailua ja statusahdistusta.

Tutkimuksessa löytyi myös someriippuvuudelta suojaava tekijä: kaverit.

”Jos oli kavereita ja ystäviä, joiden puoleen kääntyä, yhteyttä ongelmakäyttöön ei enää ollutkaan, vaikka perheen taloudellinen asema olisi heikko. Huonoimmassa tilanteessa ovat ne, joiden taloudellinen asema on heikko eikä heillä ole kavereita”, Lyyra sanoo.

Suomi on kansainvälisessä vertailussa verrattain pienten tuloerojen maa.

Tutkijat eivät eritelleet maakohtaisesti lasten koetun statusaseman vaikutusta somen käyttöön, vaan koko aineistoa tarkasteltiin kokonaisuutena.

Aiemman Lyyran ja hänen työtovereidensa tekemän tutkimuksen mukaan suomalaisista nuorista yhdeksän prosenttia on sosiaalisen median ongelmakäyttäjiä. Joka kolmannella taas on kohonnut riski ongelmalliseen somen käyttöön.

Somen ongelmakäyttö yleistyy lapsilla iän myötä. Sekä uusi että aiempi tutkimus perustui aineistoon, joka on koottu lasten ollessa 11-, 13- tai 15-vuotiaita. Ilmeni, että eniten ongelmia oli 15-vuotiailla.

Lääke ongelmakäyttöön ei Lyyran mukaan ole somekielto.

”Vanhempi ei voi kieltää lapselta kokonaan sosiaalista mediaa. Vaikka tarkoittaisit hyvää, voit sulkea lapsen hänen sosiaalisten verkostojensa ulkopuolelle. Se ei ole hyvä asia.”

Lyyra neuvoo vanhempia pitämään itseään kärryillä siitä, miten lapsi käyttää sosiaalista mediaa, ja keskustelemaan tästä lapsensa kanssa.

Myös somen ja netin käytön määrää voi rajoittaa niin, että se pysyy turvallisena.