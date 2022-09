Luutumasta voidaan päätellä, ettei luun katkeaminen ole eläimen hyökkäyksen tai onnettomuuden aiheuttamaa.

Australialaisista ja Indonesialaisista arkeologeista koostuva tutkijaryhmä on löytänyt todisteita mahdollisesti ensimmäisestä kirurgisesta amputaatiosta, kertoo tiedelehti Naturen tutkimus. Borneossa sijaitsevasta kalkkikiviluolasta on löydetty 31 000 vuotta vanha luuranko, jonka paleopatologinen analyysi paljasti säären mahdollisen amputoimisen vuosia ennen hautaamista. Asiasta uutisoi muun muassa The Guardian.

31 000 vuotta sitten eläneen henkilön vasen jalka on amputoitu säärestä.

Nuoren metsästäjä-keräilijän luuranko löydettiin 11 päivän kaivauksien jälkeen Itä-Kalimantanin kalkkikiviluolasta. Tutkijat olivat tutkimassa muinaisia kulttuuriesiintymiä ja löytäneet hautapaikan maassa olevien kivinäytteiden avulla, kertoo kaivauksia valvonut tutkija Tim Maloney Griffithin yliopistosta. Löytö on Maloneyn mukaan ”todellinen unelma arkeologille”.

”Löytö viittaa siihen, että ihmiset ovat pystyneet tekemään haastavan kirurgisen operaation, joka on johtanut henkilön pelastumiseen. Tämä muuttaa lähes kokonaan käsitykset lääketieteellisestä väliintulosta.”

Maloneyn mukaan luutumasta voidaan päätellä, ettei luun katkeaminen ole eläimen hyökkäyksen tai onnettomuuden aiheuttamaa.

Ennen löytöä oltiin yleisesti hyväksytty, että amputaatio on johtanut varmaan kuolemaan vielä 10 000 sitten. Toiseksi vanhin todiste onnistuneesta amputaatiosta on 7 000 vuoden takaa.

Australian kansallisen yliopiston arkeologian ja antropologian yksikön emeritusprofessori Matthew Spriggsin mukaan löytö korostaa jälleen sitä, että ”esi-isämme olivat yhtä älykkäitä kuin mekin”.

Spriggsin mukaan ei pitäisi olla yllättävää, että kivikaudella eläneet ihmiset olisivat saaneet metsästyksen kautta ymmärrystä nisäkkäiden sisäisestä toiminnasta ja heillä oli osaamista infektioiden ja vammojen hoidosta.