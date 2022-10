Lasten tiedekysymyksissä pohditaan myös sitä voiko Marsissa tehdä hiekkakakkuja sekä mustekalojen sydänkohtauksia. Entä voiko tiikeri syödä jäätelöä?

Lilli Suoranta, 8

Tutkin itse ympäristöystävällistä käyttäytymisestä. Tutkimukseni pohjalta voin sanoa, että enemmistö ihmisistä yrittää olla roskaamatta ja saastuttamatta ympäristöä.

Rohkenisin siis olettaa, että maailmassa on enemmän ihmisiä, jotka eivät heitä roskia maahan.

Jotkut heittävät, koska heillä ei ole käytännön mahdollisuuksia toimia toisin. Esimerkiksi monissa köyhissä maissa ei ole kunnollista jätehuoltoa.

Lisäksi jotkut ihmiset ovat itsekkäitä ja piittaamattomia, ja heittävät siksi roskia maahan. Heitä on onneksi vähän, mutta valitettavasti jo muutama tällainen ihminen saa paljon sotkua aikaan. Tämän näkee esimerkiksi kesäaikaan Helsingin puistoissa.

Monet ihmiset myös keräävät vapaaehtoisesti maasta muiden heittämiä roskia, mikä on hienoa toimintaa.

Roskat saattavat olla vaarallisia lemmikeille, villieläimille ja pienille lapsille. Esimerkiksi rikottuun lasiin voi satuttaa itsensä. Useimmat ihmiset ajattelevat toisia ihmisiä ja eläimiä, eivätkä siksi heitä roskia maahan.

Mia Silfver

sosiaalipsykologian yliopistonlehtori

Helsingin yliopisto

Nasan Curiosity-mönkijä ei valiettavasti osaa tehdä hiekkakakkuja.

Voiko Marsin hiekasta tehdä hiekkakakkuja?

Eliel Myllynen, 3

Kukaan ei ole vielä käynyt Marsissa tunnustelemassa sen hiekkaa. Sitä on kuitenkin tutkittu robottien avulla.

Tiedämme siis aika hyvin millaista se on. Marsin pinta on kauttaaltaan kivien, hiekan ja pölyn seosta, ja Marsissa on jopa hiekkadyynejä. Rakennusmateriaalia siis löytyisi reilusti.

Parhaat hiekkakakut syntyvät märästä hiekasta. Valitettavasti Marsissa on paljon kuivempaa kuin Maassa. Niinpä hiekka ei pysyisi siellä kakkuna vaan lässähtäisi. Edes veden lisääminen hiekkaan ei onnistuisi, vaan Marsin olosuhteissa vesi haihtuisi heti.

Jos Marsin hiekkaa tuotaisiin Maahan, tilanne voisi olla toinen. Marsin hiekka kuitenkin sisältää ihmiselle myrkyllisiä aineita, joten sitä tuskin ollaan ihan heti tuomassa Maahan. Ei ainakaan hiekkakakkuja varten.

Maria Hieta

tutkimusinsinööri

Ilmatieteen laitos

Aurinko koostu pääosin vedystä ja heliumista.

Jos Aurinko olisi heliumpallo ja ihminen pitäisi siitä kiinni, niin alkaisinko ihminen leijumaan?

Patrik Tapola,5

Heliumpallo nostaa esineitä ylöspäin koska pallon tiheys on pienempi kuin ilmakehän, jossa pallo kelluu. Leijumiseen heliumpallolla ei vaadita kovin suurta palloa. Jos lapsi painaa 30 kiloa, riittää ilmaan nousemiseen pallo, jonka tilavuus on noin 30 kuutiometriä. Kun vielä huomioidaan, että myös pallon kuori pitää saada nousemaan, riittäisi pallo, jonka halkaisija olisi noin 4–5 metriä. Siis suunnilleen pakettiauton kokoinen pallo nostaisi ihmisen.

Vaikka Aurinko voi taivaalla näyttää aika pieneltä, on se todellisuudessa valtavan kokoinen. Auringon kokoista palloa ei oikeasti voi valmistaa, mutta toki voimme kuvitella sellaisen.

Näin valtavaa palloa ei saa enää mahtumaan Maan ilmakehään, vaan se on vietävä kauas ulkoavaruuteen. Mutta koska siellä ei ole ilmakehää, ei pallolla voi mitään nostaakaan.

Pallo itsessään olisi niin suuri ja massiivinen, että se alkaisi painovoiman ansiosta kutistua kokoon ja sen tiheys kasvaisi voimakkaasti. Samalla pallo kuumenisi erittäin paljon.

Auringon kokoisesta heliumpallosta tulisi itse asiassa pieni taivaankappale, joka vetäisi puoleensa muita avaruuden kappaleita.

Tom Kuusela

fysiikan yliopistotutkija

Turun yliopisto

Mustekalalla on kolme sydäntä.

Pysähtyvätkö kaikki kolme mustekalan sydäntä, jos se saa sydänkohtauksen ja yksi pysähtyy?

Aarno Snickeri, 11

Mustetekalan sydämillä on eri tehtäviä. Kaksi niistä pumppaa elimistöstä tulevaa hapetonta verta kiduksiin ja yksi pumppaa kiduksista tulevan hapekkaan veren elimistöön. Elimistöön verta pumppaavaa sydäntä voi kutsua pääsydämeksi.

Jompikumpi kidussydämistä voi todennäköisesti pysähtyä ilman, että mustakalan elimistö, mukaan lukien muut sydämet, jäisi ilman happea. Niinpä ne eivät pysähtyisi. Toki eläimen toimintakyky luultavasti alenee.

Pääsydämen pysähtyminen tarkoittaisi, että myös kidussydämet pysähtyisivät vähitellen ja mustekala kuolisi. Tämä johtuu siitä, että pääsydän tosiaan huolehtii kidussydämien, niin kuin koko mustekalan elimistön verenkierrosta.

Asiasta ei ole tutkittua tietoa, mutta todennäköisesti mustakaloilla ei todellisuudessa juurikaan esiinny sydänkohtauksia yhdessä tai useammassakaan sydämessä. Sydänkohtaus on enemmän ihmisten vaiva.

Esa Hohtola

eläinfysiologian emeritusprofessori

Oulun yliopisto

Tiikeri nuoleskelee sille valmistettua jäädykettä eläintarhassa Hannoverissa. Jäädykkeessä on lihanpaloja antamassaa makua.

Voivatko tiikerit syödä jäätelöä?

Linnea Keinänen, 3

Jos tiikerille tarjoaisi jäätelöä, se todennäköisesti söisi sitä mielellään. Jäätelössä on valkuaisaineita ja rasvaa, jotka maistuvat kissaeläimistä herkullisilta.

Tiikerinpennun suolisto pystyy sulattamaan maidossa olevaa sokeria eli laktoosia. Tuo kyky kuitenkin katoaa aikuistuessa. Noin puolivuotiaan tiikerin elimistö ei yleensä enää pysty kunnolla siihen. Lähestulkoon kaikki aikuiset nisäkkäät ovat tässä suhteessa samanlaisia: ne eivät siedä laktoosia.

Aikuinen tiikeri saisikin lehmänmaidosta valmistetun jäätelön syömisestä ilmavaivoja ja ripulia. Tiikerit ovat kuitenkin noin parisataakiloisina niin suuria eläimiä, etteivät ne sairastuisi kovin pienestä määrästä.

Tiikerin ja muiden kissaeläinten maidossa on hieman vähemmän laktoosia kuin lehmänmaidossa. Jäätelön valmistaminen kissanmaidosta ei olisi kuitenkaan ratkaisu, sillä myös kissanmaito on laktoosin takia vain pentutiikereille sopivaa ruokaa.

Sen sijaan jos tiikerille tarjoaisi laktoositonta jäätelöä tai mehujäätä, se voisi ehkä syödä sitä ilman vatsanpuruja. Ylenmääräinen sokeri ei kuitenkaan ole terveellistä kissaeläimille. Niinpä kuumina päivinä esimerkiksi Korkeasaaren tiikereille jäädytetään lihan- ja luunpaloja jään sisään. Joskus jäässä voi myös olla verta, jolloin tiikereiden mehujää on väriltään punaista.

Kirsi Pynnönen-Oudman

tutkimuskoordinaattori

Korkeasaaren eläintarha