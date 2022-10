Kemian Nobel-palkinnon saavat tänä vuonna molekyylien rakentamisen tutkijat Carolyn Bertozzi, Morten Meldal ja K. Barry Sharpless.

Kolmikon työn tarkoitus on helpottaa kemian vaikeita työvaiheita.

Sharpless saa Nobel-palkinnon jo toista kertaa. Hän on viides ihminen, joka on palkittu kahdesti Nobelilla. Edellisen palkinnon hän sai vuonna 2001.

Kemistit Barry Sharpless ja Morten Meldal ovat luoneet perustan funktionaaliselle kemian muodolle. Sitä on kutsuttu myös niin sanotuksi click-kemiaksi.

Tässä tekniikassa molekyyliset rakennuspalikat napsahtavat yhteen nopeasti ja tehokkaasti.

Kolmas palkittu, kemisti Carolyn Bertozzi on vienyt tämän napsauttamalla toteutettavan kemian uuteen ulottuvuuteen. Hän on alkanut hyödyntää sitä elävissä organismeissa.

Kemistejä on pitkään ohjannut halu rakentaa yhä mutkikkaampia molekyylejä. Farmaseuttisessa tutkimuksessa on usein tuotettu luonnollisia molekyylejä keinotekoisesti. Niillä on lääkinnällisiä ominaisuuksia.

Työ on johtanut moniin molekyylirakenteisiin. Silti ne vievät aikaa valmistaa ja se on kallista.

”Tämän vuoden kemian palkinto käsittelee sitä, että asioita ei tehdä liian monimutkaiseksi. Palkitut tekevät työstä helppoa ja yksinkertaista. Toimivia molekyylejä voidaan rakentaa hyvin suoraviivaisesti”, sanoo Nobel-palkinnon kemian komitean puheenjohtaja Johan Åqvist.

Viime vuonna kemian palkinnon jakoivat saksalainen Benjamin List ja brittiläinen David MacMillan. He ovat kehittäneet kemiaan menetelmää, jolla voi rakentaa erilaisia molekyylejä.

Valinnan tekee Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia. Palkinto on nykyään arvoltaan kymmenen miljoonaa Ruotsin kruunua eli noin 916 000 euroa.

Huomenna torstaina kerrotaan tämän vuoden kirjallisuuden nobelisti. Valinnan tekee Ruotsin akatemia.

Perjantaina julkistetaan Nobelin rauhanpalkinnon saaja tai saajat. Siitä päättää Norjan Nobel-toimikunta.

Ensi viikon maanantaina jaetaan vielä taloustieteen palkinto. Se on tarkalleen ottaen Ruotsin keskuspankin palkinto Alfred Nobelin muistoksi. Vuosina 1833–1896 elänyt ruotsalainen kemisti ja insinööri ei maininnut talouden palkintoa testamentissaan.