Uusia lajilöytöjä voi tulla vielä lisää.

Suomesta on löytynyt kolme tieteelle aiemmin tuntematonta kärpäslajia sekä ainakin 15 kärpäslajia, joita ei ole aiemmin tavattu Suomessa. Tiedot selviävät Metsähallituksen hyönteiskartoituksesta.

”Uudet lajit ovat osoitus siitä, että jopa Suomen vanhat metsät kätkevät yhä sisäänsä täysin tuntematonta lajistoa, vaikka Suomen lajisto onkin maailman parhaiten tunnettujen joukossa”, toteaa suojelubiologi Sampsa Malmberg Metsähallituksen luontopalveluista tiedotteessa.

Uusia lajeja on löytynyt Lieksasta, Ilomantsista, Kuhmosta ja Hämeenlinnan Evolta. Lajeja on löytynyt etenkin suuresta ryhäkärpästen heimosta. Löydöt on tehty vuosina 2018 ja 2021 Beetles Life -hankkeessa kerätyistä näytteistä, Metsähallitus kertoo tiedotteessa.

Metsähallituksen Lapin luontopalvelujen suunnittelija Eerikki Rundgren viritti hyönteispyydystä Urho Kekkosen kansallispuistossa kesällä 2021.

Metsähallituksen mukaan Suomessa tiedetään olevan yli 26 000 hyönteislajia, mutta vuonna 2019 julkaistussa uhanalaisuusarvioinnissa oli arvioitu vain noin 13 500 hyönteislajin tilanne. Arvioiduista hyönteislajeista uhanalaisia on noin 10 prosenttia.

Uusia lajilöytöjä voi tulla vielä lisää, sillä hyönteisten pyynti on jatkunut myös päättyneen kesän aikana ja osa kesän 2021 hyönteisnäytteistä on tutkittavana.