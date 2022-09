Tutkijat laskivat kaikki maailman muurahaiset – näin monta niitä on

Jokaista ihmistä kohden on 2,5 miljoonaa muurahaista.

Oletko koskaan miettinyt, miten paljon maailmassa on muurahaisia? Nyt sinun ei tarvitse enää viettää unettomia öitä asian äärellä, sillä uutterat tutkijat ovat ahertaneet vuosikausia ja laskeneet jokaisen.

Näin monta niitä on:

20 000 000 000 000 000.

Siis 20 tuhatta miljoonaa miljoonaa muurahaista, lyhyemmin 20 tuhatta biljoonaa. Englanninkielisissä maissa sanottaisiin 20 quadrillion.

No, ei niitä tietysti ole yksitellen laskettu. Tutkijat kokosivat parhaan mahdollisen arvion sen perusteella, mitä muurahaisten esiintymistiheydestä tiedetään erilaisissa ympäristöissä.

Tutkijat pohjasivat tietonsa 500 aiempaan tutkimukseen, joissa muurahaisyhdyskuntia oli tarkkailtu 1 300ssa eri paikassa ympäri maailmaa. Arvio on varovainen – todennäköisesti murkkuja on vieläkin enemmän.

Lukua ei pieni ihmismieli voi käsittää. Sitä voi suhteuttaa vaikka niin, että jokaista meitä kohden on 2,5 miljoonaa muurahaista. Muurahaisia on myös reilusti enemmän kuin omassa galaksissamme Linnunradassa on tähtiä.

Yhteensä maapallon muurahaiset painavat 12 miljardia kiloa. Gizan suuri pyramidi Egyptissä painaa noin 6 miljardia kiloa, joten murkuissa on massaa kahden jättipyramidin edestä.

Muurahaiset painavat enemmän kuin kaikki maapallon luonnonvaraiset linnut ja villit nisäkkäät yhteensä. Metsässä voimme ihmetellä yksittäisiä muurahaiskekoja, mutta muurahaisyhdyskunnat voivat kasvaa valtaviksi.

Suurin tunnettu superyhdyskunta levittäytyy peräti 6 000 kilometriä Välimeren ja Atlantin rannikoilla Italiasta Pohjois-Espanjaan. Koko tällä matkalla argentiinanmuurahaisten pesät ovat yhteydessä toisiinsa ja muodostavat yhden ison yhdyskunnan.

Muurahaisia on kaikkialla paitsi pohjoisnavalla ja Etelämantereella. Kuuluisa muurahaistutkija E. O. Wilson on sanonutkin, ettei hän halua mennä näihin paikkoihin, koska siellä ei ole muurahaisia. Viisas mies.

Muurahaisissa on jotain hyvin brittiläistä. Nekin palvovat kuningatartaan sokeasti ja muodostavat pitkiä jonomuodostelmia.

Tutkimus julkaistiin Yhdysvaltain tiedeakatemian julkaisusarjassa (PNAS).