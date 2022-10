Jos lapsen tukka ei kesyty kammalla, kyse voi olla UHS-oireyhtymästä – Syynä on geenimutaatio

Maailmassa tunnetaan varmuudella vain noin sata tapausta.

Joidenkin lasten hiuksia on mahdoton saada asettumaan. Kuva tutkimuksesta.

Eikö lapsen tukka tahdo asettua vaikka kuinka kampaisi? Syy ei aina löydy siitä, että piltti saa hiuksensa takkuun heti peuhutessaan. Jos lapsella on vaalea, kuivan kiiltävä ja vallaton pehko, hänellä saattaa olla niin sanottu kampautumattomien hiusten oireyhtymä.

UHS-oireyhtymää (englanniksi uncombable hair syndrome) on jo aiemmin tutkinut Bonnin yliopistollisen sairaalan geneetikko Regina Betz. Hän raportoi yhdessä kollegojensa kanssa vuonna 2016, että oireyhtymän taustalla on yleensä mutaatioita kolmessa hiusten muodostumiseen vaikuttavassa geenissä, yleisimmin geenissä padi3.

Kaikki kolme geeniä liittyvät entsyymeihin, jotka vastaavat hiuksen rakenteesta.

Siinä missä tavallinen hius näyttää mikroskooppikuvassa sileältä, on oireyhtymän omaavan lapsen hius painunut ikään kuin kasaan – hieman samaan tyyliin kuin paperipillin voi rutistaa littanaksi.

Sisään päin rutistunut rakenne tekee hiuksesta jäykemmän, eikä se mukaudu asettumaan halutulla tavalla. Sen sijaan hiukset voivat sojottaa eri puolille.

Mikroskooppikuva näyttää eron oireyhtymän omaavan lapsen hiuksen (vasemmalla) ja tavallisen hiuksen (oikealla) välillä.

Kyse on melko harvinaisesta poikkeamasta. Koko maailmassa tunnetaan varmuudella vain noin sata tapausta. Oireyhtymä on perinnöllinen: samassa suvussa on usein useita tapauksia.

Vuonna 2016 julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin kahdeksaatoista oireyhtymän lasta. Kun se oli julkaistu, Retz ryhmineen sai ympäri maailmaa yhteydenottoja, joissa ihmiset kertoivat omista lapsistaan tai lapsuudestaan vallattoman pehkon kanssa. Retz pyysi ihmisiä lähettämään kuvia ja geeninäytteitä.

Tästä syntyi uusi tutkimus. Ryhmä löysi 107 uutta ihmistä, joilla joko on tai on ollut kampautumattomien hiusten oireyhtymä. Heistä noin 70 prosentilla oli padi-geenin virhe ja neljällä prosentilla muu geenivirhe. Neljännes tapauksista jäi vaille selitystä.

Tutkimuksen julkaisi tiedelehti Jama Dermatology.

Kampautumattomien hiusten oireyhtymä ei ole vaaraksi, eikä sen ole todettu linkittyvän mihinkään muihin terveysongelmiin.

Geenimutaatioiden vaikutus hiuksiin katoaa tyypillisesti iän mukana, ja aikuisten tukka kasvaa mutaatioista huolimatta yleensä normaalisti.

Tuoreen tutkimuksen ensimmäinen kirjoittaja, Bonnin yliopistollisen sairaalan geneetikko Buket Basmanav toivookin, että diagnoosi helpottaa huolestuneita vanhempia.

”Geenivirhe selittää tukan tilanteen, mutta ei ole merkki mistään vakavammasta”, Basmanav sanoo yliopiston tiedotteessa.