Helmeen taiteillun tekstin pikkuruiset kirjaimet hämmästyttivät 50 vuotta sitten.

Syyskuussa 1972: Kazahstanin pääkaupungin Alma-Atan tiedemiesten on onnistunut selvittää kirjoitus, joka on kaiverrettu noin viisitoista vuosisataa sitten halkaisijaltaan vajaan senttimetrin mittaiseen helmeen.

Helmi on osa kaulanauhaa, jonka arkeologit löysivät Kazahstanin tasavallan eteläosasta.

Teksti kertoo muinaisesta rituaalista, joka oli käytännössä Kazahian arojen karjanhoitajilla.

Hämmästyttävää ei ole ainoastaan helmen vanhuus. Salaisuus on sekin, miten pienen pienet kirjaimet on onnistuttu kaivertamaan helmeen ennen suurennuslasin keksimistä. Oletetaan, että kirjoitus kivihelmeen on tehty timantilla.