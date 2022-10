Valheella on lyhyet jäljet. Erityisesti verkossa, josta niitä voi olla mahdotonta poistaa, kun ne on sinne jätetty.

Valehtelu on viestinnän muoto, joka on läsnä jokaisen arjessa. Monet pitävät itseään rehellisinä, mutta hyötyjä saadakseen moni on valmis myös venyttämään totuutta.

