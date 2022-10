Kaksipäinen Janus täytti syyskuussa 25 vuotta.

Helsingissä on vaikea löytää sopuhintaista yksiötä. Eräs sveitsiläinen kilpikonna on keksinyt nerokkaan asumisjärjestelyn, jossa tehoneliöt ovat todella käytössä. Samassa kuoressa asuu kaksi kilpikonnaa!

Otuksen nimi on Janus, ja sillä on kaksi päätä. Kummallakin puoliskolla on oma sydän ja keuhkot, mutta yhteinen ruoansulatus. Erikoinen taapertaja elää Geneven luonnonhistoriallisessa museossa, jossa siitä on pidetty huolta jo 25 vuotta.

Janus on siis maailman vanhin tunnettu kaksipäinen kilpikonna. Syntymäpäiviä juhlittiin viime kuussa.

Nimi tulee muinaisen Rooman kaksikasvoiselta jumalhahmolta. Olisi oikeastaan kohtuullista, että kummallakin päällä olisi oma nimi, sillä niillä on oma persoonallisuus.

Vasen pää on laiskanpulskea ja ahne ruoalle. Oikeanpuoleinen pää taas tutkii ympäristöä uteliaammin, ja hoitajien mukaan sillä on voimakkaampi luonne. Toinen pää tykkää porkkanoista, ja toiselle maistuvat endiivit.

Janus saa hyvää hoitoa museossa. Sitä hierotaan, pestään hammasharjalla, ja se saa säännöllisesti kamomillakylpyjä. Eläimelle soitetaan musiikkia kävelylenkeillä, ja sillä on oma rullalauta, jonka päällä sitä työnnellään. Luonnossa Janus ei selviäisi. Se ei pysty vetämään päitään kilven suojaan vaaran uhatessa.

Pitkän iän salaisuudeksi on aiemmin kerrottu myös se, ettei otuksella ole sukupuolielämää. Kenties se kävisi sydämen päälle? Ja toisaalta, kumpi pää sitten parittelisi, jos tilanne tulisi eteen?

Kaksipäisiä yksilöitä tavataan eniten juuri matelijoista kuten käärmeistä ja kilpikonnista. Se voi johtua siitä, että poikasia kehittyy kerralla valtava määrä, ja toisaalta munat voivat altistua ympäristössä erilaisille kemikaaleille. Voi myös olla, että nisäkkäillä virheenkorjaus on tehokkaampaa ja raskaus keskeytyy helpommin, jos alkionkehityksessä tapahtuu nyrjähdyksiä.

Heinäkuussa Hollannissa eräälle harrastajalle kuoriutui kaksipäinen kilpikonna. Tämä otus on nimeltään Sorte, ja kummallakin päällä on omat jalat, yhteensä siis neljä eturaajaa.