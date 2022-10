Muodostelman sisällä näkyy suuri määrä vielä syntymässä olevia tähtiä.

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa julkaisi keskiviikkona uuden, erittäin yksityiskohtaisen kuvan Luomisen pilareiksi kutsutusta muodostelmasta.

Luomisen pilarit tulivat tunnetuksi vuonna 1995, kun avaruusteleskooppi Hubble tallensi ne värikkääseen kuvaan. Myöhemmin Hubble kuvasi siitä vielä tarkempia kuvia.

Tunnistettava muodostelma koostuu vetykaasusta ja tähtienvälisestä pölystä ja sijaitsee Kotkan tähtisumussa noin tuhansien valovuosien päässä Maasta.

Muodostelma on valtava. Suurin sen pylväistä on useiden valovuosien kokoinen. Sen koko laajuus on yli 55 valovuotta. Valovuosi on matka, jonka valo kulkee yhdessä vuodessa eli noin 9,46 biljoonaa kilometriä.

Vasemmalla avaruusteleskooppi Hubblen kuva Luomisen pilareista vuodelta 2014. Oikealla tuore Webb-teleskoopin ottama kuva.

Nyt julkaistu kuva antaa Nasan mukaan entistä paremman käsityksen tähtien muodostumisesta. Aiempiin kuviin verrattuna Luomisen pilarit eivät näytä yhtä läpinäkyviltä kuin ennen. Sen sijaan niiden sisällä näkyy suuri määrä vielä syntymässä olevia tähtiä, Nasa kertoo tiedotteessaan.

Koska Webb havainnoi lämpösäteilyä, se näkee myös avaruuden pöly- ja kaasupilvien lävitse.

Pilarien läheisten tähtien säteily valaisee pylväitä. Niiden säteily lämmittää kaasua, jota leviää avaruuteen pylväiden kärjissä. Kun pilareihin syntyy miljoonien vuosien kuluessa isompia tähtiä, niiden säteily lisääntyy ja lopulta ne todennäköisesti tuhoavat pilarit.

Webbin ottamien kuvien värit saadaan aikaan, kun kuvien käsittelijät poimivat kohteesta tiettyjä aallonpituuksia.

Alta voi katsoa Nasan esittelyvideon Luomisen pilarien uudesta kuvasta. Video on katsottavissa myös suoraan Youtubesta.

Vajaa vuosi sitten avaruuteen lähetetty Webb on suurin, valovoimaisin ja kallein avaruus­teleskooppi kautta aikojen. Hanke on maksanut noin kymmenen miljardia euroa. Ensimmäiset kuvat teleskooppi lähetti kesällä.

Webb näkee hyvin kauas läpimitaltaan 6,5-metrisen pääpeilinsä ansiosta.