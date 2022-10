Voidaanko laseria käyttää kuolemansäteenä, pohdittiin HS:ssä 50 vuotta sitten.

Lokakuussa 1972 Röntgensäteilyä lähettävä laser on saatu toimimaan Yhdysvalloissa. Röntgenlaseria on kehitetty siitä lähtien, kun ensimmäiset valoaaltoja lähettävät laserit rakennettiin vuonna 1960.

Laserista saadaan erittäin voimakas ja kapea sädekimppu. Tavanmukaisista valolähteistä se poikkeaa myös siinä, että sen synnyttämät aallot ovat keskenään tahdistettuja. Nämä ominaisuudet tekevät laserista erittäin käyttökelpoisen välineen moniin eri tarkoituksiin.

Laserin avulla on mahdollista tuottaa kolmiulotteisia holografikuvia, jotka ovat kuvatun kohteen optisia jäljennöksiä. Holografikuvaa voidaan tarkastella eri puolilta ikään kuin kyseessä olisi alkuperäinen esine.

Röntgenlaserin avulla kolmiulotteiset röntgenkuvat tulevat ilmeisesti olemaan mahdollisia, sitten kun niihin liittyvät käytännön ongelmat on ratkaistu.

Laserin alkuajoista lähtien on puhuttu sen käyttämisestä kuolemansäteenä.. Toistaiseksi se on kuitenkin jäänyt haaveeksi, mutta laserilla on monia muita sotilaallisia sovellutuksia. Tunnetuimpia näistä ovat laser pommit, joita Yhdysvallat on käyttänyt Vietnamissa siltojen ja patojen tuhoamiseen. Pommi ohjataan tulenjohtokoneesta suunnatun lasersäteen avulla kohteeseen muutaman metrin tarkkuudella.

Kuolemansädettä kaipaaville röntgenlaser antaa uutta toivoa.

Röntgensäteily on suurina annoksina tappavaa ja läpitunkevaa röntgenlaserin sädettä vastaan on vaikea suojautua. Röntgenlaserin sopivuus kuolemansäteeksi riippuu paljolti siitä, miten voimakkaita röntgenlasereita kyetään kehittämään