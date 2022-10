Joka kymmenennellä 65 vuotta täyttäneellä yhdysvaltalaisella on dementia, arvioi tuore tutkimus. Lisäksi tiedonkäsittely on heikentynyt 22 prosentilla yli 65-vuotiaista.

Siten 65 vuotta täyttäneistä yhdysvaltalaisista noin kolmasosalla on tutkimuksen mukaan joko dementia tai heidän tiedonkäsittelynsä on heikentynyt.

Tutkimukseen osallistui lähes 3 500 ihmistä, jotka edustavat Yhdysvaltain väestöä. Osallistujille tehtiin kotona tunnin mittainen neuropsykologinen testi. Sen lisäksi heitä haastateltiin parinkymmenen minuutin ajan.

Osallistujien keski-ikä oli 76 vuotta.

Tulokset ovat samansuuntaisia aiempien Yhdysvalloissa tehtyjen selvitysten kanssa. Esimerkiksi toissa vuonna julkaistu tutkimus arvioi, että 11 prosentilla yli 65-vuotiaista on yleisin muistisairaus eli Alzheimerin tauti.

Tuore tutkimus ei löytänyt dementian ja tiedonkäsittelyn heikkenemisen yleisyydessä eroja sukupuolten välillä.

Koulutus sen sijaan suojasi dementialta ja kognitiivisen toiminnan eli tiedonkäsittelyn rapautumiselta.

Jokainen peruskoulutuksen jälkeinen lisäopiskeluvuosi näkyy pienempänä dementiariskinä, kirjoittaa Columbian yliopiston neuropsykologian professori Jennifer Manly kollegoineen tutkimuksen julkaisseessa Jama Neurology -tiedelehdessä.

Sama tulos on saatu lukuisissa aiemmissa tutkimuksissa: vähäinen koulutus lisää muistisairauden todennäköisyyttä.

Lisäksi dementia oli mustilla osallistujilla yleisempää valkoisiin verrattuna. Tiedonkäsittelyn heikkenemistä oli puolestaan enemmän espanjalaistaustaisilla osallistujilla.

Tutkijat eivät tarjoa etnisten ryhmien välisille eroille selvää selitystä. Tätä puolta on selvitetty väestötutkimuksissa vasta vähän.

Tuore tutkimus on osa Michiganin yliopiston kansallista terveys- ja eläköitymistutkimusta HRS:ää, jota on tehty vuodesta 1992 lähtien.

Se, että joka kolmannella 65 vuotta täyttäneellä olisi joko dementia tai heikentynyt tiedonkäsittely, kuulostaa äkkiseltään suurelta luvulta, sanoo neurologi, professori Juha Rinne Turun yliopistosta.

”Tutkittavien keski-ikä oli aika suuri, ja sehän tiedetään että muistiongelmat ja muistisairaudet lisääntyvät selvästi iän karttuessa. Tämä voi vaikuttaa havaittuun muistiongelmien yleisyyteen”, hän arvioi.

Suomessa asiasta ei ole tehty pitkään aikaan mitään varsinaista isoa väestötutkimusta, Rinne sanoo.

Arvioita muistisairauksien yleisyydestä suomalaisten keskuudessa on silti laadittu.

Muistisairauksien Käypä hoito -suosituksen mukaan Suomessa on jopa 200 000 henkilöä, joiden kognitiivinen toiminta eli tiedonkäsittely on lievästi heikentynyt.

Lisäksi Suomessa elää 100 000 ihmistä, joilla on lievän dementian oireita ja 93 000 vähintään keskivaikeaa dementiaa sairastavaa.

Yhteenlaskettuna Suomessa on siis arviolta jopa 393 000 asukasta, joilla on joko dementiaoireita tai heidän tiedonkäsittelynsä on heikentynyt.

Kun tästä vähennetään työikäisten muistisairaiden määrä, arviolta 7 000 henkilöä, päästään yli 65-vuotiaiden osalta lukuun 386 000.

Suomessa asui Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden lopussa noin 1 280 000 yli 65-vuotiasta ihmistä.

Näin laskettuna yli 65-vuotiaasta Suomen väestöstä 30 prosentilla olisi siten joko dementiaoireita tai heikentynyt tiedonkäsittely.

”Tuolla tavoin laskettuna se on aika lailla samaa luokkaa kuin Yhdysvalloissa on havaittu”, sanoo muistisairauksien Käypä hoito -työryhmää johtanut Rinne.

Hän huomauttaa, että lievän kognitiivisen heikentymän määritelmän alle mahtuu monenlaisia tapauksia. Kaikille ei kehity muistisairautta. Tuoreessa tutkimuksessa heikentymisen kriteeri oli Rinteen mukaan melko väljä.

”Lievä kognitiivinen heikentyminen voi osalla ihmisistä pysyä samana eikä kamalasti etene. Toisilla se etenee muistisairauteen, ja toisilla voi jopa parantua, sillä periaatteessa lievä kognitiivinen heikentymä voi johtua esimerkiksi siitä, että on epäsopiva lääkitys tai mielialaongelmia.”

Itä-Suomessa 1990-luvulla tehdyssä tutkimuksessa joka kolmas yli 65-vuotias ilmoitti kärsivänsä muistioireista.