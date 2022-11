Tapahtumat alkoivat vyöryä nopeasti. Torstaina 24. helmikuuta Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Samaan aikaan Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n sopeutumisraportti oli aivan loppusuoralla, sillä se oli tarkoitus julkistaa neljän päivän päästä maanantaina.

Kun tutkijoiden ryhmä viikonloppuna kokoontui viimeistelemään päättäjille tarkoitettua tiivistelmää, kokouksen luonne muuttui. Sekä Ukrainan että Venäjän edustajat pitivät puheenvuoroja, jotka käsittelivät nyt sotaa.

”Ukrainan edustaja vetosi rauhan puolesta. Hän osallistui työhön pommitusten keskeltä ja piti hyvin tunteisiin vetoavan puheenvuoron. Myös Venäjän edustajan puheenvuoro oli hyvin tunteikas, sanotaan näin. Enempää en halua tästä kertoa, koska kokoukset ovat kuitenkin suljettujen ovien takana”, sanoo Tero Mustonen.

Dosentti Tero Mustonen on yksi IPCC ilmastoraportin kirjoittajista. Hänellä on ollut useita tutkimushankkeita Venäjällä.

Mustonen on yksi IPCC:n ilmastoraportin kirjoittajista, dosentti ja tutkija Pohjois-Karjalasta.

Sotaviikosta tuli hänelle kiireinen. Oli yritettävä saada Venäjältä turvaan kaikkein arvokkainta tutkimusaineistoa.

Samalla piti huolehtia, että omat venäläiset työntekijät eivät joudu kotimaassaan vaikeuksiin siksi, että ovat tehneet yhteistyötä ulkomaalaisten kanssa.

”Kävin EU:n komission sekä Yhdysvaltain hallinnon ja rahoittajasäätiöiden kanssa heidän ohjeensa läpi. Tietysti katsoin Suomen hallituksen ohjeet myös ja yritin sitten minimoida riskit työntekijöille”, Mustonen kertoo.

Viimeistään maaliskuussa Mustosen kolme isoa tutkimushanketta ja yksi pienempi pysähtyivät Venäjällä.

Samaan aikaan helmikuun lopulla akateemikko, aerosoli- ja ympäristöfysiikan professori Markku Kulmala ryhmineen ei enää saanut tutkimusdataa Venäjältä.

Rajan taakse jäi arvokasta tietoa ilmakehän ja maanpinnan kasvihuonekaasuista, maaperän ominaisuuksista, pienhiukkasista sekä ilmakehän ja maanpinnan vaikutuksista toisiinsa.

Samalla sortui yksi kulma hänen maailmanlaajuisesta tutkimusverkostostaan, jonka rakentamiselle Kulmala on omistanut uransa.

Mustonen ja Kulmala ovat ilmastotutkimuksen suurimpia suomalaisnimiä.

Kulmala on saanut nimeä kansainvälisen suhdeverkostonsa, aerosolitutkimustensa ja luomansa Smear-mittausasemaverkon ansiosta. Hän on maailman viitatuimpia geotieteilijöitä ja johtaa Ilmakehätieteiden keskus INARia.

Mustonen on maantieteilijä, kalastaja ja tutkija, jonka on nostanut maineeseen ilmastopaneeli IPCC. Maailman vaikutusvaltaisin tiedehanke kutsui Mustosen raporttiensa kirjoittajaksi. Hänen vastuullaan on IPCC:n ilmastoraporttien Eurooppa-osio.

Kulmala ja Mustonen esiintyvät myös päähenkilöinä uudessa Suojeltu! -podcastissa, jonka HS julkaisee tänään.

Ympäristötutkimukseen keskittyvässä podcastissa kuullaan lukuisia muitakin kiinnostavia tutkijoita. Kuusiosaisesta podcastista lisää tämän jutun lopussa, ja jaksot osoitteessa hs.fi/suojeltu.

Professori Markku Kulmala on maailman siteeratuimpia ilmakehän tutkijoita. Mittausasema Moskovaan jäi nyt toteutumatta. Kuvassa Kulmala on Smear-asemalla Hyytiälässä.

Sekä Kulmalan että Mustosen tie Venäjän arktisen alueen tutkimisessa nousi siis pystyyn, kun Venäjä aloitti sodan Ukrainassa. Näin kävi toki muillekin tutkijoille Suomessa ja maailmalla.

Mustosen keskeytyneet tutkimushankkeet Venäjällä ovat sijoittuneet erityisesti kolmelle seudulle: Kuolan niemimaalle, Jakutiaan ja Hanti-Mansiaan, esimerkiksi Ponoi- ja Kolymajoille.

Työ on keskittynyt pitkien, 15 vuoden aikasarjojen ympäristöseurantaan. Tavoite on selvittää, millaisella ryminällä arktinen alue muuttuu, kuten Mustonen sen muotoilee. Hän on tutkinut lukuisia asioita, joista yksi esimerkki on elohopean kiertokulku.

Elohopea on pahimpia ympäristömyrkkyjä. Se kertyy petokaloihin ja merinisäkkäisiin ja sitä kautta myös ihmiseen. Siksi elohopea haittaa paikallisten kalastuselinkeinoa pohjoisessa

Elohopeaa kertyy juuri arktiselle alueelle. Uusi vaara on se, että sulavasta ikiroudasta ja jäätiköistä sitä vapautuu isoja määriä lisää.

Uusin avaus Mustosella on ollut tutkimus Baikaljärven ympäristössä. Siellä on selvitetty metsäpalojen syitä, vaikutuksia ja palojen estämistä.

Materiaalia piti kerätä kokonainen vuodenkierto, mutta sodan takia sitä saatiin talteen vain noin viiden kuukauden verran. Artikkeli julkaistiin tynkänä lokakuussa.

Lue lisää: Siperiassa iki­routa sulaa – mutta tietoa siitäkin voi olla vaikea saada, kun tiede­yhteisön yhteydet Venäjälle katkeavat

Kulmalan unelma puolestaan on kansainvälinen, tuhannen mittausaseman verkosto, joka tuottaa jatkuvia mittauksia sen selvittämiseksi, miten maapallon pinta ja ilmakehä toimivat ja miten ne vaikuttavat toisiinsa.

Hän kirjoitti haaveestaan vuonna 2018 tiedelehti Natureen, ja teksti käännettiin myös venäjäksi ja kiinaksi.

Nyt kymmenkunta asemaa jo toimii ja tekeillä on ehkä viitisentoista. Venäjälle on saatu kaksi mittausasemaa, samoin Kiinaan. Grönlannissa, Virossa ja Etelä-Afrikassa on asemat, Intiaan on rakenteilla.

Mutta Venäjältä ei ole saatu mittausdataa enää helmikuun jälkeen.

” ”Kun ikiroutaan kaivetut haudat murtuvat esiin, sieltä vapautuu viruksia ja tauteja.”

Kummallakaan tutkijalla ei ole suurimpana huolena omien tutkimusten tai kerättyjen tietojen menettäminen. Panokset Venäjällä ovat paljon isommat.

On vaarallista koko planeetan kannalta, että tiedeyhteisön näkymä Venäjälle on sumentunut.

Mustonen näkee suuria riskejä ennen kaikkea arktisella alueella eli Siperiassa. Ikiroudan sulamisesta ja siitä johtuvista vaarallisen isoista metaanipäästöistä on varoiteltu kauan.

Mutta Siperiassa voi tikittää moni muukin aikapommi.

”Totta kai tiedeyhteisö seuraa tilannetta ja jonkin aikaa tässä voidaan ehkä körötellä eteenpäin, mutta Siperian painoarvoa muuttaa se, että nyt siellä on käynnissä useita nopeita harppauksia. Murrospisteitä, joita ei ennen ole nähty”, Mustonen varoittaa.

Lue lisää: Siperiassa iki­routa sulaa – mutta tietoa siitäkin voi olla vaikea saada, kun tiede­yhteisön yhteydet Venäjälle katkeavat

Hälyttäviä merkkejä tosiaan riittää:

Kaksi vuotta sitten juhannuksena Siperiassa Verhojanskissa mitattiin 38 asteen lämpötila. Se on lämpimin koskaan napapiirin pohjoispuolella mitattu lämpötila. Verhojansk on suunnilleen samalla korkeudella kuin Muonio.

Uutena ilmiönä ovat pitkät tundrapalot. Pahimmillaan ne voivat nykyisin alkaa jo maaliskuussa. On alettu epäillä, että palo kytee talven yli lumen ja jään alla turpeessa, ja roihahtaa kevään tullen.

Toinen uusi huolenaihe ovat Siperian kaasuräjähdysten synnyttämät kraatterit, jotka johtuvat ikiroudan sulamisesta.

Myös pernaruttoepidemia liittyi ikiroudan sulamiseen. Ikijäässä pernaruttobakteerit ovat säilyneet kuin pakastimessa ja ikiroudan sulaessa ne vapautuvat. Siperiassa kuoli 12-vuotias poika pernaruttoon vuonna 2016. Kymmeniä ihmisiä joutui sairaalahoitoon ja yli kaksituhatta poroa kuoli.

”Eli siellä muhii vanhoja hautausmaita ja muita vastaavia riskejä. Kun ikiroutaan kaivetut haudat murtuvat esiin, sieltä vapautuu viruksia ja tauteja”, Mustonen sanoo.

Jamalin niemimaalla läntisessä Siperiassa on valtava kraatteri, joka syntyi kaasun purkauksessa. Tunnuksella C17 tunnettu aukko on läpimitaltaan noin 25 metriä.

Edeltävien esimerkkien huolestuttavat ilmiöt on saatu kansainvälisen tutkijayhteisön käyttöön. Jatkossa on toisin.

”Kun tällainen tieto menetetään, riskit kasvavat ja riskienhallinta heikkenee”, Mustonen sanoo.

Venäjä on arktisesta alueesta noin puolet, joten siksi yhden maan katoaminen näkökentästä tekee tietoihin valtavan aukon.

Ikiroudan sulaminen, metaanipäästöt, ilmastopäästöjä ilmakehään ryöpsäyttävät metsäpalot ja monet muut tapahtumat ovat ratkaisevia.

”Meillä on maapallolla määritelty 7–9 avainajuria, keikahduspistettä. Jos niistä parikin luhistuu, siirrytään planetaarisen sortuman tielle, jossa koko elonkehä alkaa piiputtaa pahasti. Näitä keikahduspisteitä sijaitsee juuri Siperiassa” Mustonen sanoo.

Tärkeimpiä keikahduspisteitä on ikiroudan sulaminen, joka voi heilauttaa liikkeelle hallitsemattomia tapahtumakulkuja.

Seuraa maanpintaan räjähtäviä kraattereita, tappavia viruksia, ilmastonmuutosta pahentavia metaanipäästöjä, metyylielohopeaa, joka alkaa kertyä petokaloihin, merinisäkkäisiin ja ihmisiin.

Myös tulvat, jokien virtaamat ja ylipäätään vesien liikkeet voivat muuttua hallitsemattomasti.

”Meneillään on dramaattinen maapallomuutos, mutta tulossa voi olla jotain kokonaan uutta, mihin voisi vastata vain yhteistyöllä, mutta se on nyt poikki. Toinen puoli asiaa on se, että venäläiset jäävät yksin näiden ongelmien kanssa”, Mustonen varoittaa.

”On olennaista tietää, mitä on tapahtunut, jotta voi arvioida, mitä muutoksia on tulossa. Ilman tietoa ikiroudan muutoksista tai metsäpaloista me joudumme arvaamaan, tulkitsemaan tai mallintamaan vanhoilla tiedoilla.”

Mustonen vertaa Siperian painoarvoa jäiseen Etelämantereeseen. Siperia on sijainniltaan maapallon keskeisiä alueita. Vaikka se on jo itsessään valtava, sen vaikutus on vielä omaa aluettaan isompi.

”Jos Siperia lämpenee tai kylmenee tai molempia, tai vaikka jokien virtaama muuttuu, kaikella tällä on jättimäinen merkitys. Planeetta nyt vain sattuu olemaan tämän muotoinen. Meillä on näitä isoja ytimiä, joiden muutoksen suunta määrittelee kaikkea muutakin.”

” ”On tässä tullut mieleen, että olisiko pitänyt vain pysytellä eurooppalaisena aerosolitutkijana eikä mennä lainkaan Venäjän markkinoille.”

Metsien ilmastoa viilentävään vaikutukseen ja esimerkiksi pilvien syntymiseen perehtynyt Kulmala puolestaan pitää Venäjän yli kulkevaa boreaalista havumetsävyöhykettä yhtä tärkeänä kuin Amazoniaa, jota sanotaan maapallon keuhkoiksi.

”Vaikka niiden vertaaminen on järjetöntä, molemmat ovat valtavan tärkeitä”, Kulmala sanoo.

Hän korostaa muutenkin Siperian ja arktisen alueen merkitystä.

”Arktinen ja boreaalinen alue siirtyvät kohti pohjoista. Siellä on isot hiilinielut, ikiroutaa, voi putkahtaa yllättäviä metaanilähteitä. On ongelma, jos emme tiedä, mitä siellä tapahtuu”, Kulmala sanoo.

”Etenkin, kun sieltä koko ajan kaivetaan öljyä ja erilaisia mineraaleja. Nyt emme voi seurata maaperäprosesseja emmekä niiden vuorovaikutusta ilmakehän kanssa.”

Rajan taakse jäi kaksi Kulmalan mittausasemaa ja niiden arvokas mittausdata. Hän ehti tuoda Suomeen noin puolen miljoonan euron arvoisen massaspektrometrin juuri ennen sotaa. Laitteita jäi ehkä runsaan sadantuhannen euron edestä.

Se ei kuitenkaan ole isoin menetys.

”Pahinta on menettää kaikki ne suhteet, koko se verkosto.”

Kulmala on viimeiset kymmenen vuotta rakentanut suhteita tutkijoihin mutta myös päättäjiin Venäjällä. Hän oli juuri saamassa uuden mittausaseman kaupunkiympäristöön Moskovaan. Se jäi nyt toteutumatta.

Häntä harmittaa erityisesti kriisin alkaminen juuri nyt.

”Olimme juuri läpimurron kynnyksellä. Vihdoin olimme saamassa sinne isoja mittausasemia liikkeelle. En tiedä, ovatko ne jäissä lopullisesti vai siirtyvätkö vain. Uskon, että tiede ja tutkimus on se, mikä sinne sodan jälkeen palaa eturintamassa, on pakkokin. Mutta en usko että se ehtii entiselleen palautua ainakaan minun urani aikana” Kulmala, 64, sanoo.

” ”Satelliiteista huolimatta meillä heikkenee merkittävästi kyky ymmärtää hyvin dynaamista muutosta.”

Aivan pimennossa Venäjä ei ole, sillä satelliiteilla tilannetta voidaan seurata jonkin verran.

Lisäksi YK:n alainen Maailman ilmatieteen järjestö WMO saa tietoja sääennusteita varten. Ilman niitä pohjoisen pallonpuoliskon sääennusteiden tarkkuus huononisi.

Tosin sadehavaintojen tekoon käytetyn säätutkadatan välityksen Venäjä lopetti Suomeen jo pari viikkoa ennen hyökkäystä.

Satelliiteissa näkyvät isoimmat kasvihuonekaasujen päästöt, kuten metaanin purkaukset sekä metsäpalojen savut. Maanpinnan tieto kuitenkin menetetään. Samoin ihmisyhteisöihin liittyvä tieto tai niiltä saatava paikallistieto.

”Satelliiteista huolimatta meillä heikkenee merkittävästi kyky ymmärtää hyvin dynaamista muutosta”, Mustonen sanoo.

Mustosen Baikal-tutkimuksen mukaan metsäpalojen syy on usein ihmisessä, jolloin maapinnalta ja ihmisiltä saatava tieto on tärkeää.

Taustalla on se, että ilmastonmuutos kuivattaa ja kuumentaa ympäristöä. Alueelta on saatettu mitata suoraan talven jälkeen, jo huhtikuussa, 30 asteen lämpötiloja. Se lisää paloriskiä.

Kun Venäjä vielä vuonna 2010 kutisti paloja sammuttavien metsänvartioiden toimintaa, palot ehtivät nyt kehittyä vaarallisiksi roihuiksi.

Metsäpalot tietysti tuhoavat hiilivarastoja ja hiilinieluja ja pöllyttävät ilmakehään kasvihuonekaasuja. Samalla ne tuottavat nokea, pienhiukkasia ja muita myös ihmiselle suoraan haitallisia ilmansaasteita.

”Voi sanoa, että Euraasian sydän on tulessa”, Mustonen kuvaa kehitystä.

Baikaljärven ainutlaatuisia lajeja uhkaavat järven lahtien rehevöityminen, kun metsäpalot lisäävät ravinnekuormaa järveen.

Eivätkä vaikutukset pysähdy metsiin ja ilmakehään.

Itä-Siperiassa, lähellä Mongolian rajaa sijaitseva Baikal on maailman suurin makean veden järvi sekä Aasian toiseksi suurin järvi, suolaisen Kaspianmeren jälkeen.

Metsäpalojen seurauksena järveen sekä siitä laskevaan Angarajokeen valuu ravinteita. Baikaljärven luonto on ainutlaatuista, sillä järvessä elää yli tuhat vain siellä esiintyvää lajia. Ravinteet ja lahtien rehevöityminen haittaavat kaloja ja muuta eliöstöä.

Tutkimuksen jälkeen vuorossa olisi ollut metsäpalojen vähentäminen ja hillitseminen yhdessä paikallisviranomaisten kanssa. Tämänkin sota katkaisi.

Mustonen ja Kulmala arvioivat tilanteen yhteneväisesti. Vuoden parin tietokatkos on ongelma, mutta sen kanssa vielä pärjätään. Sen sijaan kymmenenkin vuoden sumeus voi käydä vaaralliseksi.

Muut lähteet: WMO:ta koskevat tiedot on saatu Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalakselta.

Podcast: Äänessä kahdeksan uraauurtavaa tutkijaa

Professori Markku Kulmala avaa uudessa Suojeltu!-podcastista lisää ajatteluaan tieteestä, tutkimuksesta, verkostoitumisesta ja esimerkiksi hiilinieluplussasta, jolla on tuttua hiilinielua laajempi ja monisyisempi vaikutus ilmastonmuutokseen.

Dosentti Tero Mustonen kertoo, kuinka ennallistaminen mullisti hänen ajattelunsa.

Suojeltu! on podcast ympäristötieteen ja -tutkimuksen vuosikymmenistä.

Nuoremmat suomalaiset esimerkiksi ovat tottuneet, että lähes missä vain voi pulahtaa uimaan. Näin ei aina ole ollut, sillä aikanaan jätteet oli helppo upottaa vesistöihin ja sisävedet olivat paikoin pahasti saastuneita. Suojeltu!-podcast alkaakin vesiensuojelusta.

Eikä siitä ole kuin muutama vuosikymmen, kun Suomessa ei ollut edes sanaa eläintenoikeuksille. Tämä on yhden jakson aihe.

Viimeinen jakso katsoo ympäristötutkimuksen tulevaisuuteen ja avaruuteen asti. Jos Marsista nyt löytyisi mikrobeja, mitä antaisimme itsellemme luvan tehdä niille?

Podcastin on toimittanut toimittaja ja tietokirjailija Aino-Mari Tuuri. Jaksot on rahoittanut Maj ja Tor Nesslingin Säätiö, tuotannosta vastaa Jaksomedia ja ne julkaisee Helsingin Sanomat.

Jaksoja julkaistaan kerran viikossa myös muissa palveluissa kuten Supla, Spotify ja Apple. Kaikki jaksot löydät heti HS:n sivulta osoitteesta hs.fi/suojeltu. Jaksot tulevat myös HS Kirjastoon.