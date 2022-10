Jos lomalento tuntuu pitkältä, niin mietipä tätä: eräs muuttolintu rikkoi juuri maailmanennätyksen lentämällä koko Tyynenmeren halki pohjoisesta etelään ilman taukoa.

Matkaa kertyi 13 560 kilometriä ja lintu lensi yhtäjaksoisesti 11 vuorokautta putkeen.

Uuden ennätyksen haltija on vain viisi kuukautta vanha, nuori punakuiri. Se lensi siis Alaskasta Australiaan talveksi ja pääsi perille Tasmaniaan viime viikon tiistaina. Lintu tunnetaan vain satelliittitunnisteellaan 234 684.

Suomessakin punakuireja voi bongata. Ne pesivät Lapissa ja lentävät talveksi etelään Välimerelle.

Alaskassa pesiville punakuireille sen sijaan etelä on huomattavasti kauempana. Ne hakeutuvat kauas Tyynenmeren yli Indonesiaan ja Australiaan.

Miksiköhän ne eivät lennä vähän lähemmäs, vaikka Kaliforniaan?

Joka tapauksessa punakuirin nyt taittama ennätysmatka on aika älytön. Se on kaksi kertaa pidempi kuin matka Helsingistä New Yorkiin, ja 3 000 kilometriä enemmän kuin Helsingin ja Kapkaupungin välinen etäisyys.

Finnairin nykyinen lentoreitti pohjoisnavan ja Alaskan yli Tokioon on noin 13 000 kilometriä ja lentokoneella siihen menee 13 tuntia. Mutta linnun reitillä ei tarjoilla virvokkeita eikä lepoa.

Punakuiri lensi tosiaan yhtäjaksoisesti, pysähtymättä välissä syömään tai nukkumaan. Ei tosin tiedetä, pystyykö punakuiri torkahtelemaan lentäessään samalla tavoin kuin fregattilinnut.

Syömättä se pärjää, sillä se ahmii mahdollisimman paljon ruokaa ennen reissua ja lennossa sen elimistö kuluttaa rasvavarantoja. Ne pystyvät myös kutistamaan sisäelimiään keventääkseen itseään.

Linnun keskinopeus on ollut 50 kilometriä tunnissa ja joka päivä lintu on ylittänyt Suomen kokoisen alueen, 11 vuorokautta putkeen.

Hurjat matkat ovat punakuireille rutiinia. Edellinen ennätys oli 13 000 kilometriä ja sen teki aikuinen yksilö viime vuonna.

Punakuiri on vähän varista pienempi lintu ja se kuuluu kurppien heimoon. Punakuirin ääntelyä soidinlennollaan kuvataan Wikipediassa "yksitoikkoisen jankuttavaksi".

Eikö se ole vähän töykeästi sanottu?