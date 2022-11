Aamos Raudaskoski, 5

Kummitukset ovat tuttua väkeä suomalaisessa ja muiden maiden kansanperinteessä. Usein niiden ajatellaan edustavan elämän ja kuoleman välistä rajaa ja sen takaista maailmaa.

Suomessa on monesti ajateltu niiden edustavan erityisesti kuolleita, joiden poismenoon on liittynyt jotain pahaa kuten rikos.

Kummitusten kerrotaan saapuvan paikoille, joissa rikos on tapahtunut ja muistuttavan rikoksesta huutamalla pimeässä äänellä, jonka jokainen lähistöllä varmasti kuulee.

On myös käsityksiä, joiden mukaan kummituksilla on aivan tavallisia tai hyviä viestejä ihmisille. Nuo tarinat tuppaavat unohtumaan pelottavien alle.

Kummitukset koetaan usein jännittävinä ja pelottavina, koska niistä ei tiedetä mitään tarkkaa eikä varmaa. Ihmisiä pelottaa usein tietämättömyys samoin kuin kuolema.

Varsinkin lapsille kerrotaan paljon möröistä. Ne voivat olla mukavia ja leikkisiä mutta myös pelottavia, koska ne on kuvattu oudoiksi ja erilaisiksi kuin arkipäivinä kohtaamamme olennot. Aikaisemmin lapsia on peloteltu paljon sekä möröillä että kummituksilla.

Monien ihmisten mielikuvitusta kiehtovat salaperäiset, oudot ja pelottavatkin asiat. Erityisesti siksi ne ovat säilyneet tärkeänä osana kansanperinteitä. Tuollaiset asiat virittävät tarinoita, taiteita ja tieteellisiä kysymyksiä.

Marja-Liisa Honkasalo

sosiologian dosentti

Helsingin yliopisto

Tällaisena esitettiin Suomi-neito postikortissa yli sata vuotta sitten.

Miksi Suomi päätyi ihmiseksi, eli Suomi-neidoksi?

Frans Jokinen, 5

Jo antiikin aikana parituhatta vuotta sitten kaupunkivaltioissa uskottiin erilaisten pyhimysten ja jumaluuksien suojaan.

Kun valtakunnat alkoivat keskiajalta eli noin 400-luvulta lähtien muodostua, niiden symboleiksi nostettiin usein naishahmo.

Germania esimerkiksi ilmensi Saksaa, Helvetia Sveitsiä ja Svea-mamma Ruotsia. Ranskalaiset puolestaan nostivat symbolikseen vallankumouksellisen Mariannen.

Naishahmoihin liitettiin positiivisia ominaisuuksia kuten äidillisyyttä, voimaa, suojelua, hedelmällisyyttä ja jatkuvuutta.

Suomi-neidosta puhuttiin jo 1700-luvulla, mutta siitä tuli laajasti tuttu symboli vasta reilu vuosisata myöhemmin.

Silloin oman kansakunnan merkitystä korostaneen kansallisaatteen voimalla miellettiin Suomi-neito koko kansakunnan kansallisneidoksi.

Maaseutuhenkinen, vaaleakutrinen, sinisilmäinen ja kansallispukuinen neito on edelleen yleisesti tunnettu Suomen henkilöitymä.

Viattomuus ja neitseellisyys sopivat ilmentämään nuorta kansakuntaa.

Suomi-neito hahmona on eri aikoina mukautunut niin maakuvamarkkinointiin, elintarvikepakettien kylkeen kuin pilakuvien aiheeksi: toisinaan suuret naapurit uhkaavat ja toisinaan viettelevät ja kosiskelevat häntä. Suomi-neito on myös monien patsaiden ja maalausten aihe.

Laura Kolbe

Euroopan historian professori

Helsingin yliopisto

Merikotkan kelpaa liidellä valtavilla siivillään.

Tuleeko linnuille hiki, kun ne lentävät?

Adam Pyysalo, 4

Linnut käyttävät lentäessään paljon lihaksiaan, mikä tuottaa runsaasti lämpöä. Siivekkäät eivät kuitenkaan varsinaisesti hikoile, sillä niiden ihossa ei ole hikirauhasia.

Sen sijaan linnut litistävät lentäessä höyhenpeitteensä, jolloin se ei ole niin lämmittävä. Samalla siipien alapinnat ja kainalonseutu paljastuvat, mikä helpottaa lämmönpoistumista.

Monet kuumaan sopeutuneet lajit pystyvät poistamaan lämpöä myös haihduttamalla vesihöyryä suoraan ihon läpi. Siihen kykenee esimerkiksi kesykyyhky. Linnut voivat haihduttaa vettä lisäksi läähättämällä tai lentämällä nokka auki.

Veden haihtuminen jäähdyttää tehokkaasti, mutta lisää linnun vedentarvetta.

Jotkin lintulajit, kuten pensaskerttu ja miljoonakutoja, saattavatkin antaa ruumiinlämpötilan nousta jopa 45 asteeseen ennen kuin turvautuvat veden haihdutukseen.

Pienet linnut ovat paremmassa asemassa, koska niillä on ruumiinkokoon nähden enemmän lämpöä poistavaa pinta-alaa.

Monet kookkaat pitkänmatkan muuttolinnut, kuten kahlaajat, muuttavat yöllä ja saattavat nousta usean kilometrin korkeuteen. Yläilmojen viileys helpottaa!

Esa Hohtola

eläinfysiologian emeritusprofessori

Oulun yliopisto

Ruuansulatus voi olla joskus vähän sekaisin.

Voiko sairaan ihmisen pierusta joskus saada tartunnan?

Hilla Nissinen, 7

Tartunta pierusta on harvinaista, mutta ei mahdotonta. Se on mahdollista, jos piereksijällä on jokin taudinaiheuttaja suolistossaan.

Sellainen voisi olla ripulia aiheuttava virus, kuten norovirus tai kenties jopa koronavirus. Myös bakteeri. kuten salmonella, voisi levitä pierun kautta.

Ripulin yhteydessä voi pierujakin tulla enemmän. Ne voivat olla tällöin märkäisempiä ja levittävät herkemmin taudinaiheuttajia. Erityisesti norovirus leviää herkästi aerosoleissa eli pienissä hiukkasissa.

Onneksi meillä kuitenkin tavallisesti on alavartalon ”maski” eli housut jalassa. Ne suodattavat pois ulos pöllähtävät taudinaiheuttajat. Jos likaantuneita vaatteita kuitenkin koskee, niistä voi huonolla onnella saada tartunnan.

Käsienpesulla voi ehkäistä tartuntoja. Ja onhan ne housutkin kunnon rupsaisun jälkeen syytä pestä.

Seppo Meri

immunologian professori

Helsingin yliopisto

