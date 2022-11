Nenän kaivaminen ei ole vain ihmisen pahe. Tätä miellyttävää ajanvietettä harrastavat todistetusti myös apinaserkkumme.

Nyt tähän ylvääseen kerhoon liittyy kaukaisempi sukulaisemme Madagaskarin viidakoista, nimittäin sormieläin.

Sormieläin, toiselta nimeltään ai-ai, on kissan kokoinen puoliapina, joka viihtyy puissa. Sen ulkoinen habitus on ruokkoamaton. Useimmissa valokuvissa eläin näyttää krapulaiselta rotalta, joka ei ole nukkunut viikkoon.

Sormieläimen nimi tulee sen pitkistä sormista. Keskisormi erityisesti on hyvin pitkä, jopa kahdeksansenttinen. Eläimen kokoon suhteutettuna siis melkoinen uloke.

Tällä pitkällä, hontelolla ja hyvin taipuvaisella sormellaan sormieläin naputtelee puun runkoa ja tunnustelee onttoja kohtia, joita toukat ovat kaivertaneet. Niitä se sitten kaivelee ruoaksi.

Sormieläin kaivelee muutakin, paljastaa nyt Journal of Zoology -tiedelehdessä julkaistu tutkimus.

Otusten on havaittu useaan otteeseen työntävän sormensa nenään ja lipovan sitten kielellään sieltä löytyviä herkkuja.

Tutkijat seurasivat käytöstä ja tekivät tietokonemallin eläimen kallosta. Havaittiin, että keskisormi uppoaa nenään rystystä myöten ja yltää jopa kurkkuun asti. Ai-ai!

Sormieläimestä tulee näin ollen 12:s kädellinen, jonka on havaittu kaivavan nenäänsä. Eräät kehittyneemmät serkkumme osaavat käyttää apunaan jopa työkaluja. Kapusiiniapinat kaivavat nokkaansa tikulla.

Sormieläin on on Madagaskarilla huonossa maineessa, ehkä aavemaisen olemuksensa takia.

Sormieläin on Madagaskarilla huonossa maineessa. Ehkä aavemaisen ulkomuotonsa takia sitä on pidetty huonon onnen tuojana ja sormieläimiä on tapettu surutta. Sen luultiin kertaalleen jo kuolleen sukupuuttoon.

Eläimen paikallinen nimi "ai-ai" saattaa juontua malagasinkielisestä ilmaisusta, joka tarkoittaa "en tiedä". On arveltu, että tällä ilmaisulla vältettäisiin sanomasta eläimen nimeä pahan onnen pelossa.

Tietysti, jos öisessä metsässä tulee tällainen otus vastaan keskisormi syvällä nenässä, niin eihän se kovin ystävällistä kuvaa itsestään anna.