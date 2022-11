Kolarinuken mallina on 1970-luvulta asti pidetty miehen vartaloa.

Näin on, vaikka naiset loukkaantuvat kolareissa miehiä todennäköisemmin,

todistavat tutkimukset

.

Törmäysnuken avulla testataan, miten esimerkiksi turvavyöt ja -tyynyt voisivat säästää ihmishenkiä.

Uusiin automalleihin viritetään nukkejen avulla keinoja, joilla kyydissä istuvia suojattaisiin yhä paremmin.

Naiset ajavat liikenteessä noin puolta autoista. He kuitenkin kuolevat auto-onnettomuudessa 17 prosenttia todennäköisemmin kuin miehet.

Nokkakolarissa he saavat vamman yli 70 prosenttia todennäköisemmin kuin miehet.

Autoyhtiöt testaavat silti mallejaan kolaritesteissä nukeilla, joiden mitat on kopioitu tavalliselta 1970-luvun mieheltä.

Naista on toki mallinnettu kolarinukeilla. Kun liikenneturvallisuuden viranomaiset testaavat Yhdysvalloissa, miten naisen keho reagoi eri kolareissa, he käyttävät pientä versiota miesnukesta.

Tällä nukella on noin 12-vuotiaan vartalo. Hän on vain 149 senttimetriä pitkä ja painaa 48 kiloa.

Malli edustaa kokonsa puolesta kuitenkin vain viittä prosenttia kaikista naisista, ja se on tehty 1970-luvun puolivälin kehon mitoista. Sen jälkeen esimerkiksi keskipituus on kasvanut.

Tavallisen miesnuken tärkeimmät mitat ovat yhä 78 kiloa ja 175 senttimetriä. Nekin perustuvat 1970-luvun malliin.

Uusi naisnukke on 162 senttimetrin pituinen ja se painaa 62 kiloa. Se edustaa paljon kattavammin naispuolista väestöä.

Naiset ovat miehiä pienempiä ja kevyempiä. Heidän lihaksensa ja lantion muodot eroavat miesten kehosta.

Erot ovat niin isoja, että naisen keho reagoi kolarissa eri tavalla, kertoo

liikenneturvallisuutta tutkiva Astrid Linder BBC:lle

.

Linder on johtajana Ruotsin Tie- ja liikenneinstituutissa Linköpingin kaupungissa.

Yhdysvaltalainen yhtiö Humantics valmistaa lapsimaisia testinukkeja Kiinassa. Niiden avulla kehitetään muun muassa turvaistuimia.

”Naisilla on miehiin verrattuna myös eroja vartalon ja painopisteen muodossa sekä lantion ääriviivoissa”, Linder selittää.

Nukessa rintakehän muoto painottuu eri tavalla. Sen nivelissä on eri jäykkyys kuin miesnukessa.

Kolaritestien puutteista kertoo myös kirja Näkymättömät naiset. Tietokirja kertoo yleisemminkin, miten maailmaa on suunniteltu miehen mittojen ja kehon mukaan.

Linder uskoo, että ruotsalaisten tutkimus voi auttaa valmistamaan sellaisia autoja, joissa on otettu huomioon keskeisiä eroja miesten ja naisten välillä.

”Eri istuimet esimerkiksi voivat esimerkiksi tarjota erilaista suojaa riippuen siitä, istuuko niissä mies vai nainen”, Linder kertoo.

”Turvavyöt vaikuttavat myös kehoon ja luustorakenteisiin”, kertoi Virginian yliopiston biomekaniikan tutkija Jason Forman kertoi CityLabin -verkkojulkaisulle, Smithsonian-instituutin lehden mukaan.

Autojen turvallisuus on kehittynyt merkittävästi viime vuosikymmeninä, mutta muutoksissa ”ei todellakaan ole ottanut huomioon miehen ja naisen välisiä eroja”, sanoo BBC:lle turvallisuustutkija Tjark Kreuzinger.

Hän on erikoistunut Toyotojen turvallisuuteen Euroopassa.

”Kun kaikki päättäjät ovat kokouksessa miehiä, he yleensä katsovat jalkoihinsa ja sanovat, että tässähän meillä on mallia. Siinä on selvä harha.”

Yhdysvaltalainen yritys Humanetics on maailman suurin törmäystestinukkejen valmistaja.

Nukkejen anturit mittaavat niitä voimia, jotka kohdistuvat kehon eri osiin erilaisissa kolareissa.

Anturit mittavat törmäyksen nopeutta, puristusvoimaa, vartalon taipumista, korin vääntymisen astetta ja jarrutuksen kestoa.

Humanticsin toimitusjohtaja Christopher O'Connor sanoo, että autojen turvallisuus on kehittynyt merkittävästi viime vuosikymmenien aikana.

Työssä ei kuitenkaan todella ole otettu kunnolla huomioon miehen ja naisen välisiä eroja.

Nyt nuket muuttuvat. Mutta vaikka naisnukke tulee markkinoille, ei autoalan yritysten tarvitse käyttää niitä, paitsi jos siitä säädetään laissa.

Ruotsalaisten johtaman tutkimuksen kolarinukeista julkaisi tiedelehti Accident Analysis & Prevention.