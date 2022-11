Mitä meistä jää jäljelle tuhansien vuosien päähän? Kaivaisiko joku tulevaisuuden arkeologi joskus esille meille kuuluneita esineitä?

Israelista on löytynyt melkein 4 000 vuotta vanha täikampa. Erikoista siinä on se, että se sisältää ensimmäisen koskaan löydetyn kokonaisen lauseen kauan sitten kuolleella kanaanin kielellä ja likimain maailman vanhimmilla aakkosilla.

Kampaan on kaiverrettu toive, joka kuuluu suoraviivaisesti näin: ”irrottakoon tämä täit hiuksista ja parrasta”.

On kampaan jäänyt kiinni Kaanaan miestä muinoin vaivannut pikku otuskin. Puolen millin kokoinen kivettynyt täinymfi kököttää yhä kammassa.

Kanaanilaiset asuttivat Israelin seutuja kauan sitten, eikä heidän kielestään ole jäänyt jäljelle kuin yksittäisiä sanoja sieltä täältä. Niiden ja muiden seemiläisten kielten avulla tutkijat päättelivät, mitä kammassa lukee.

Kampa on arvokasta norsunluuta, eli se lienee peräisin Egyptistä. Vauraatkin ihmiset kärsivät siis täistä rahvaan lailla.

Kammassa on kuusi paksumpaa hammasta hiusten takkujen avaamiseen ja toisessa reunassa tiheämpi hammastus täiden ja niiden munien kitkemiseen kuontalosta. Kanaanin kieltä on raapustettu siihen 17 merkkiä.

Ihmisen ja täin yhteiselo ulottuu ammoisiin aikoihin, joista Raamatun kirjoittajilla ei ollut aavistustakaan.

Geenitutkimuksen perusteella ihmisten vaatetäit ovat kehittyneet noin 70 000 vuotta sitten erilleen päätäistä. Tämä täsmää niihin aikoihin, kun ihmiset vaelsivat Afrikasta kylmemmille seuduille ja vetivät turkkeja suojakseen.

Toisin sanoen täin dna:sta voidaan päätellä, milloin ihmiset ovat alkaneet pukeutua!

Muilla ihmisapinoilla on omat täilajikkeensa. Häpykarvatäin eli satiaisen olemme perineet riesaksemme gorilloilta 3,3 miljoonaa vuotta sitten. On toki hyvä kysymys, millaisessa kanssakäymisessä se on gorillasta meihin hypännyt.

Todennäköinen selitys on siveä. Esi-ihmiset ovat nukkuneet gorilloiden hylkäämissä pesissä ja saaneet sieltä kiusallisen seuralaisen.