Kuparikierukka on lupaava vaihtoehto raskauden ehkäisyyn

Ehkäisyssä oli uutta suomalainen kuparikierukka, joka tuli markkinoille 1972.

Marraskuussa 1972: Yhden vuoden kokeilujen ja tutkimusten jälkeen on suomalainen kupari-T-kierukka lopulta päässyt vapaille markkinoille.

Se on tuonut saatavillemme uuden lupaavan vaihtoehdon raskauden ehkäisyyn. Ja samalla siitä on tulossa menestyksekäs suomalainen vientiartikkeli.

Kuparikierukan ehkäisevä vaikutus perustuu nimenomaan kuparin kemialliseen vaikutukseen. Kierukan varressa olevasta kuparispiraalista liukenee kohtuun kuparia.

Kuparin ehkäisevä teho on paikallinen ja vaikuttaa kohdun onteloon, limakalvoon ja kohdun lihaksistoon. Ehkäisytabletteihin verrattuna sillä on se etu puolellaan, ettei se muuta naisen hormonitoimintaa tai aineenvaihduntaa.

Kuparia liukenee kierukasta päivittäin noin 10—100 mikrogrammaa, mikä on vain noin 10 prosenttia ravinnosta saadusta kuparista.

Tutkimuksissa ei ole havaittu kuparin imeytyvän naisten verenkiertoon. Pientä kuparipitoisuuden nousua havaittiin vain kohdun limakalvossa ja kohdunkaulan limassa, mutta tilanne palautui ennalleen kun kierukka poistettiin.

Kuparin ja sen suolojen mahdollisesta syöpää aiheuttavasta vaikutuksesta ei ole esitetty epäilyksiä. Eläimillä on tehty useita sukupolvia jatkuneita tutkimuksia, joissa kuparia asetettiin kohtuun heti raskauden alettua ja sen annettiin olla paikoillaan synnytykseen asti. Kupari ei vaikuttanut sikiöihin. – –

Kuparin ehkäisevä vaikutus riippuu kierukassa olevan kuparin pinta-alasta. Nykyisessä mallissa on kuparia 200 neliömillimetriä ja raskausluvuksi on saatu 0,5—2 raskautta sataa naisvuotta kohti. Eli jos sata naista käyttää kierukkaa yhden vuoden on oletettavissa että keskimäärin yksi heistä tulee raskaaksi.

E-pillereitä käytettäessä on raskausriski noin 0,5, jolloin mukana on myös unohdettujen pillereiden vuoksi alkaneet raskaudet. Uusia mini-pillereitä käyttävistä saattaa tulla raskaaksi jopa 4 sadasta käyttäjästä. – –