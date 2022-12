Lasten tiedekysymyksissä pohditaan myös demokratioiden olemusta ja ihmisen sarvettomuutta. Entä onko kissoilla eri puolilla maailmaa yhteinen kieli?

Joillakin ihmisillä maailmassa on paljon valtaa, mutta valtaa on myös erilaista.

Evilda Salmi, 9

Kysymykseen ei ole aivan yksiselitteistä vastausta. Yleisin vastaus lienee Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden tai Kiinan presidentti Xi Jinping.

Heidän asemansa maidensa johtajina tuo heille kykyä saada tahtonsa erimielisyyksienkin läpi. He pystyvät myös toimillaan ja puheillaan rajaamaan politiikan vaihtoehtoja. Heille tuo valtaa myöskin etenkin valtion suuri koko, varallisuus ja asevoimat.

Yhdysvaltojen ja Kiinan vallallakin on kuitenkin rajansa. Paavin mielipidevalta esimerkiksi on tärkeää monelle maailman 1,3 miljardista katolilaisesta, vaikka hän ei armeijoita komennakaan. Mielipidevaltaa omaa myös muun muassa nuori ilmastoaktivisti Greta Thunberg.

Valtioiden ohella isoa valtaa käyttävät myös kansainväliset järjestöt, kuten Euroopan unioni.

Suurissa järjestöissä määräysvalta jakaantuu yleensä monille henkilöille. Rikkaimmille puolestaan varallisuus tuo valtaa ja yhteyksiä, jotka voivat antaa heille muita parempia mahdollisuuksia saada päätöksentekijöiden huomio huolilleen ja ideoilleen.

Usein vasta aika näyttää, kuka on teoillaan tai puheillaan määrännyt ja muovannut paljon maailmaa. Historia on myös osoittanut, että valtaa kannattaa pikemmin jakaa kuin haalia. Se on demokratian eli kansanvallan keskeinen arvo.

Matti Ylönen

maailmanpolitiikan yliopistonlehtori, tietokirjailija

Helsingin yliopisto

Maailman kansoilla on vaihtelevia näkemyksiä demokratiasta.

Miksi Saksan, Korean, Kiinan ja Vietnamin demokraattista tasavaltaa on sanottu demokraattisiksi tasavalloiksi, vaikka ne eivät sitä ole olleet?

Onni Käräjämäki, 10

Demokratia kuuluu sellaisiin sanoihin, jotka kaikki ajattelevat tuntevansa, mutta tulkitsevat silti helposti eriävästi. Se on alkujaan muinaista kreikkaa ja tarkoittaa kansanvaltaa.

Ateenassa asioista päättivät yhdessä vapaat miehet, mutta eivät esimerkiksi naiset, orjat ja maahanmuuttajat.

Niin kapeaa kansanvaltaa ei nykyään pidettäisi demokratiana, mutta ateenalaisetkaan tuskin kutsuisivat meidän järjestelmäämme demokratiaksi. Emmehän me päätä asioista yhdessä, vaan valitsemme joukostamme kansanedustajat päättämään.

Demokratia tuomittiin antiikin aikojen jälkeen pitkään massojen valtana, joka johtaa kaaokseen, kunnes se 1900-luvun mittaan nousi kunniaan monissa paikoissa. Lähes kaikki valtiot ovat halunneet sittemmin pitää itseään demokratioina.

Sosialistiksi kutsutuissa maissa vallan katsotaan olevan lähtöisin työläisistä eli kansasta, jolloin ne ovat mielestään demokratioita, vaikka vapaita vaaleja ei olisikaan. Sosialistisia maita kutsutaan usein kansandemokratioiksi riippumatta niiden virallisesta nimestä.

Vietnamin virallinen nimitys on Vietnamin sosialistinen tasavalta ja Kiinan puolestaan Kiinan kansantasavalta. Pohjois-Korean virallinen nimi on Korean demokraattinen kansantasavalta. Entiset valtiot Itä-Saksa ja Pohjois-Vietnam olivat viralliselta nimeltään demokraattisia tasavaltoja.

Risto Marjomaa

yleisen historian yliopistonlehtori

Helsingin yliopisto

Ihmisellä on sarvien sijasta muita keinoja tehdä vaikutus.

Miksi ihmisellä ei ole sarvia?

Ilona Laitinen, 3

Suomessa tavattavista eläimistä sarvet koristavat esimerkiksi hirviuroksen eli sonnin päätä.

Sarvet ovat sonneille tärkeä rakenne. Ne saattavat ottaa syksyisin mittaa toisistaan sarvien avulla, kun ne kilpailevat naaraiden suosiosta.

Jykevät sarvet viestivät muutenkin naaraalle, että sonni on oiva valinta lisääntymistä varten. Hirvet saattavat merkitä myös reviiriä hieromalla sarvilla puihin hajumerkkejä.

Hirvillä ja monilla muilla nelijalkaisilla eläimillä sarvista on ollut hyötyä.

Ihminen on kehittänyt ajan saatossa muita keinoja houkutella kumppania lisääntymispuuhiin, kuten puheen ja eleet. Reviirin merkitsemistäkään varten sarvia ei tarvita. Sarvet olisivat lähinnä tiellä ihmisen elämässä.

Monien eläimien sarvet uusiutuvat vuosittain. Ihmisten ei ole tarvinnut käyttää siihen elimistön energiaa, vaan sitä on voitu käyttää muihin toimintoihin sen jälkeen, kun alettiin elää kahdella jalalla noin kuusi miljoonaa vuotta sitten.

Tuollaisia toimintoja on ollut esimerkiksi kädentaitojen jalostaminen.

Seppo Vainio

kehitysbiologian professori

Kvantum-instituutti, Oulun yliopisto

Kissat taitavat ymmärtää toistensa kieltä, vaikka olisivat eri alueilta.

Onko kissoilla yhteinen kieli vai onko erirotuisilla tai eri maissa asuvilla kissoilla erilainen kieli?

Aaro Hiekkataipale, 11

Tiedetään, että saman lintulajin lauluissa on jonkin verran alueellisia eroja. Myös valtamerien eri osissa uivien valaiden lauluista on tunnistettu alueellisia eroja.

Luultavasti myös kissoilla on lajille tyypillinen peruskieli, josta maantieteellisesti erillään asuvat yksilöt ovat kehittäneet omia murreversioita. Siitä huolimatta eri maissa asuvat kissat ymmärtänevät yhteistä kieltä.

Jos kissa päätyy vieraalle murrealueelle, se todennäköisesti oppii uudet vivahteet nopeasti.

Edellytyksenä on, että kissa voi tavata ja viettää aikaa paikallisten kanssa. Todennäköistä on, ettei rotu aiheuta ongelmia kielen ymmärtämisessä.

Viestiessään kissat käyttävät paljon kehon kieltä äänen lisäksi. Esimerkiksi selkä köyryssä ja karvat pystyssä uhoavan kissan viesti menee varmasti perille vastaanottajan kotiseudusta ja rodusta riippumatta.

Kissat käyttävät viestimiseen myös feromoneja eli ympäristöön jätettyjä kemiallisia aineita sekä kynsimisjälkiä.

Outi Vainio

eläinlääketieteellisen farmakologian emeritaprofessori

Helsingin yliopisto

Lähetä kysymys, kysyjän koko nimi ja ikä osoitteeseen hs.tiede@hs.fi. Palstaa toimittavat Touko Kauppinen ja Juha Merimaa.