Avaruusalus Orion on kiertänyt Kuuta viikonlopusta lähtien. Tiistaina ohjelmaan on merkitty sen neljäs täysi päivä Kuun ympärillä.

Nasan eli Yhdysvaltain avaruushallinnon lennonjohto ohjasi Orionin Kuuta kiertävälle, soikealle radalle perjantaina.

Kello oli silloin noin 23.53 Suomen aikaa.

Nasan kuulento Artemis 1 saavutti näin yhden tavoitteensa.

Yhdysvallat sai uuden SLS-kantorakettinsa avulla avaruusalus Orionin Kuuhun ja kiertämään sitä.

Artemis 1 -lento on Yhdysvaltain kunnianhimoisen Artemis-ohjelman avaus. Samalla se oli vuosia rakennetun ja odotetun SLS-kantoraketin ensimmäinen lento.

Artemis 1 kohosi avaruuteen Floridasta keskiviikkona 16. marraskuuta, kärjessään Orion. Lennon vaiheita voi seurata esimerkiksi Space.comin sivulla.

Perjantaina Orionin omaa rakettia poltettiin Kuun lähellä noin 88 sekuntia. Se ohjasi Orionin kiertämään Kuuta.

Orionissa on yhdistettynä astronauttien kapseli ja huoltomoduuli. Astronauttien kapselin sisällä on tällä kertaa kolme koenukkea, jotka on varustettu eri mitta-anturein.

Seuraavalla Artemis 2 -lennolla kyydissä on jo neljä astronauttia. Se toteutunee vuonna 2024. Paluu Kuun pinnalle Artemis 3 -lennolla on suunniteltu vuodeksi 2025.

Orionin rata on nyt hyvin soikea. Siksi se etääntyi maanantaina yhä maapallosta ja Kuusta.

Etäisimmillään sen on määrä lentää yli 431 000 kilometrin päässä Maasta. Tämä etäisyys oli tavoite maanantaina myöhään illalla Suomen aikaa.

Noin kaukana avaruudessa ei ole käynyt yksikään avaruusalus, joka on suunniteltu avaruuslentäjien käyttöön ja jonka on määrä vielä palata Maahan.

Vertailun vuoksi: etäisyys Maasta Kuuhun on enimmillään noin 406 000 kilometriä.

Edellinen ennätys oli Apollo 13 -lennolla, kun lennon kuualus ja sen kolme astronauttia ohjattiin pakottavasti yli 401 000 kilometrin päähän Maasta.

Apollo 13 joutui onnettomuuteen. Nasa vei kuitenkin Orionin kauemmas, syvään avaruuteen, tarkoituksellisesti. Tarkoitus on tutkia, miten Orionin rakenne kestää avaruuden säteilyä.

Nasan insinöörit testasivat myös Orionin navigointia ja muita ominaisuuksia.

Orionin kärkikapseli oli vasta toista kertaa avaruudessa. Se lensi lyhyen koelennon vuonna 2014.

Astronauttien kapseli on suunniteltu kestämään pitkiä lentoja. Se voi pitää kapselissa elossa neljää astronauttia jopa 21 päivää.

Paluu kohti Maata alkaa torstaina 1. joulukuuta. Orion polttaa rakettiaan sen verran, että alus suuntautuu kohti Maata ja irtoaa Kuun painovoimakentästä.

Kurssi on kohti Tyyntämerta. Juuri ennen Orionin paluuta Maan ilmakehään sen huoltomoduuli hylätään.

Lennonjohto on erityisen kiinnostunut Orionista Maan ilmakehässä. Kärkikapselin vauhti on noin 40 000 kilometriä tunnissa.

Kapselin alustassa on iso, läpimitaltaan yli viisimetrinen lämpösuoja. Sen kestävyyttä testataan, kun ilmakehä lämmittää sitä. Lämpösuojan kuumuus voi kohota aina 2 700 lämpöasteeseen.

Orion molskahtaa San Diegon kaupungin edustalla Tyyneenmereen näillä näkymin 11. joulukuuta.

Jarruvarjojen varassa roikkuu silloin enää vain astronauttien kapseli, joka on kokoluokkaa 3 kertaa 5 metriä.

Kun Artemis 1 kohosi avaruuteen yli kolme viikkoa aiemmin, oli rakettien ja kapselien kokonaisuus noin 98 metrin korkuinen.

Kapseli nostetaan merestä tutkimuksiin. Nasan insinöörejä kiinnostaa, miten kapselin lämpösuoja kestää ilmakehässä.

Matkalla Kuuhun Orion päästi avaruuteen kymmenen minisatelliittia. Ne oli viritetty eri mittauksiin.

Japanilaisten minisatelliitti Omotenashissa oli mukana pieni kuulaskeutujakin, mutta yhteys siihen ja toiseen minisatelliittiin on nyt kadotettu.

Avaruuslentäjä Eugene Cernan pääsi ajamaan kuuautolla Apollo 17-lennolla noin 50 vuotta sitten. Sen koommin ihminen ei ole Kuun pinnalla käynyt.

Viime kuulennosta tulee Artemis 1:n paluun aikoihin 50 vuotta.

Apollo 17 -kuulento kesti yli 12 päivää eli 7. joulukuuta–19. joulukuuta 1972.

Apollo 17:n kuumoduuli Challenger ja sen kaksi astronauttia Eugene Cernan ja Harrisson Schmitt olivat Kuun pinnalla 11–14. joulukuuta.