Kuvittele, että voit tilata juuri haluamasi muotoisen ja näköisen valaisimen. Tehdas tulostaa sen muutamassa tunnissa ja toimittaa kotiovelle muutamassa päivässä.

Kuvitelma on jo lähellä todellisuutta. Valaistukseen markkinoidaan nyt tulostettuja ledivalaisimia, jotka yhdistävät kolme tekniikan kumousta.

Ensimmäinen kumous on ledien yhä jatkuva vyöry valaistukseen. Kotienkin keittiöissä on yhä paljon perinteisiä loisteputkia, mutta ne poistuvat ensi vuonna markkinoilta. Niiden tilalle tulevat ledivaloputket.

Toinen kumous on ledivalon yksilöllistäminen valaisimia tulostamalla. Kolmas on älyohjaus, jolla voidaan tehdä valosta ihmiskeskeistä ja ekologista.

Hollantilaisen Philipsin valaisinyhtiö Signify tulostaa valaisimia teollisesti polykarbonaatista, joka on hyvin tunnettu polymeeri.

Signifyn tuotteita pitäisi verrata kilpailijoihin, mutta tulostettujen valaisimien valmistuksessa kilpailijoita ei vielä ole. Riippumaton Suomen Valoteknillinen Seura on voinut esitellä toistaiseksi vain Signifyn ratkaisua.

Tulostusta varten polykarbonaatista valmistetaan säiettä eli filamenttia. Samalla pystyvään lisäämään väriaineita. 3d-tulostimen tulostuspää tulostaa valaisimen filamentista kerros kerrokselta.

Filamentilla myös viimeistellään valaisin tarpeen mukaan kiiltäväksi tai mattapintaiseksi.

Yritys voi hankkia juuri omiin tarpeisiinsa räätälöityjä valaisimia. Sellaisia on hankittu esimerkiksi vantaalaiseen BMW-automyymälään.

Signifyn valaistussuunnittelija valitsi kohteeseen 3d-tulostetut valaisimet. Myymälä halusi valaisinten toistavan värit hyvin, jotta autojen värit erottuisivat.

Valaistus ”herättää henkiin esillä olevien autojen värit ja erityisesti autojen muodot korostuvat todella hienosti”, kuten BMW-autotalon johtaja Nemo Virokannas kuvailee. ”Valaistus on todella onnistunut.”

Kuluttajalle Signify tarjoaa suppeampaa valikoimaa tulostettuja valaisimia Hollannissa, Belgiassa, Tanskassa ja Ruotsissa ja myös Suomessa ensi vuoden puolella.

Täysin yksilöllisesti räätälöidyn mallista valaisinta ei vielä ole mahdollista tilata kotiin, mutta joukko muotoja ja värejä voi valita.

Yritys tai koti, tulostustekniikan edut ovat samat. Ensimmäinen etu on räätälöitävyys. Toinen on ekologisuus.

Polykarbonaatista tulostetun valaisimen valmistus aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä paljon vähemmän kuin perinteisen alumiinivalaisimen teko.

Päästöjen vähennys voi olla Signifyn mukaan enemmän kuin neljä viidesosaa. Keskimäärin päästöt vähenevät puoleen. Valaisimen keveyden ansiosta kuljetuksen päästöt lisäksi pienenevät yli kolmasosalla.

Kolmas etu on kierrätettävyys. Polykarbonaatti on sataprosenttisesti kierrätettävää. Signify on käyttänyt kierrätysmateriaalin lähteenä muun muassa vanhoja kalaverkkoja ja CD-levyjä.

Ajan mittaan valaisimien tulostukseen tulee varmasti uusia yrittäjiä ja muitakin materiaaleja kuin polykarbonaatti.

Suomessa Teknologian tutkimuskeskus VTT kumppaneineen on tulostanut lampunvarjostimen selluloosapohjaisesta materiaalista.

Lähtöaineeksi kelpaavat myös teollisuuden öljyjätteet. Myös uusiutuvaa raaka-ainetta, kasviöljyjä, voidaan käyttää.

3D-tulostimen tulostuspää rakentaa varjostinta kerros kerrokselta.

Kuten jokaisella tekniikalla, myös tulostuksella on rajansa.

Aivan kaikkia varjostimia ei vielä kyetä tulostamaan. Teräväkulmaiset valaisimet valmistetaan yhä alumiinista valamalla. Sähköiset osat, jäähdytysosat, linssit ja heijastimet valmistetaan muilla menetelmillä.

Tutkijat ja insinöörit kyllä mielellään tulostaisivat koko valaisimen. Rensselaerin polytekninen instituutti Yhdysvalloissa New Yorkin osavaltiossa on tutkinut paljon valaisimen sähköteknisen osien tulostusta.

Tutkimusta on vetänyt fyysikko Nadarajah Narendran. Yksi ongelma on jäähdytyksen järjestäminen, koska myös ledivalo tuottaa lämpöä.

Alumiinia on hyvin lämpöä johtavana metallina käytetty jäähdytykseen. Tutkimus osoitti, että joissakin sovelluksissa PLA-muovi riitti. PLA on polymaitohappoa, jota voidaan valmistaa myös kierrätettävästä biomateriaalista.

Myös optiikkaa kyetään tulostamaan. Heijastavan optiikan tulostus onnistuu jo kaupallisilla materiaaleilla. Valoa taittavien linssien tulostamiseen kaivataan uusia materiaaleja.

Signifyn varjossa muut toimijat ovat pieniä studioita tai kiinalaisia valmistajia, jotka myyvät enimmäkseen pallonmuotoisia yölamppuja.

Muut valaisinvalmistajat ehkä tarkkailevat vielä, miten Signify onnistuu tulostustekniikassaan.

Toinen syy voivat olla

patentit.

Signify on suojannut ledivaloihin liittyviä keksintöjään noin 20 000 patentilla.

Patentit edistävät innovaatioita suojaamalla usein pitkän ja kalliin kehitystyön tuloksia tilapäisellä monopolilla. Muuten monien tekniikoiden ja palvelujen luominen olisi kannattamatonta, koska kilpailijat kopioisivat heti kaiken.

Kun patenttien haltija on kuorinut kermat päältä ja patenttisuoja päättyy, innovaatio leviää nopeasti.

3d-tulostimia oli tehty erikoistarkoitukseen 1980-luvulta alkaen, mutta ala alkoi kasvaa räjähdysmäisesti 2010-luvulla keskeisten patenttien rauettua. Valaisimien tulostuksessa voi toistua sama ilmiö.

Käytetyn kalaverkon materiaalista tulostettu lampunvarjostin-

Valaistuksen älykkyyden kasvu vahvistaa tulostuksen etuja.

Mitä helpompi valaisinta on muunnella valmistuksen aikana ja mitä helpompi valoa on säätää käytön aikana, sitä enemmän tilaa tulee digitalisaatiolla ja tekoälylle.

Myös tarvetta tulee, koska valtavasta määrästä mahdollisuuksia on löydettävä juuri niitä yhdistelmiä, joita käyttäjä tarvitsee ja voi hyödyntää.

3d-tulostuksesta poiketen älyvalaistuksen markkinoilla kilpailee useita yrityksiä, jotka tarjoavat kuluttajille jatkuvalla syötöllä uusia älyvalotuotteita. Kuluttajille tuttuja ulkomaisia nimiä ovat General Electric ja Osram.

Suomalaisia toimijoita ovat esimerkiksi Helvar ja Airam.

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n tuore raportti älyvalaistuksesta ja energian kulutuksesta kuvailee mahdollisuuksia ja esteitä.

Valaisimiin liitetään yhä uusia toimintoja: viestiverkkoja, murtohälyttimiä, palohälyttimiä, vauvamonitoreja, kaiuttimia, energiankulutuksen monitorointia ja muuta.

Esteitäkin kehityksessä on. Raportti toteaa, että älyvalaistus, muiden älykotiratkaisujen tavoin, on yleistynyt hitaammin kuin vielä viisi vuotta sitten odotettiin.

Suurin este on hinta ja seuraavina tulevat asentamisen vaikeus, järjestelmien monimutkaisuus ja käyttämisen vaikeus.

Kun teollisuus ponnistelee käyttäjäystävällisyyden lisäämiseksi, tutkijat katsovat jo älyvalaistuksen tuolle puolen.

Suomessa valaistusteollisuus julkaisi viime keväänä vähähiilikartan, jossa puhutaan kolmesta aallosta valaistuksen kehityksessä.

Ensimmäinen on ”ledifikaatio”, toinen älykkäät valaistusjärjestelmät ja kolmas ihmiskeskeinen valaistus.

Älyä hyödynnetään älykkäästi eli luodaan ihmiskeskeistä valaistusta, joka mukautuu luonnolliseen vuorokausirytmiin. Valo saadaan yhä luonnollisemmaksi. Valoa säätelemällä voidaan parantaa unta, parantaa mielialaa ja muutenkin lisätä hyvinvointia.

Ihmiskeskeisyyden rinnalle nousee vähitellen myös luontokeskeisyys. Vähähiilinen tiekartta mainitsee ”luonnolle sovitetun valaistuksen”, joka tukee monimuotoisuutta vähentämällä lintuja, lepakoita, hyönteisiä ja muita eläimiä häiritsevää turhaa valoa eli valosaastetta.