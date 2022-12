Saara Väisänen, 9

Alkuräjähdys ei tarkoita sitä, että ensin oli tyhjää, ja sitten tuli jotakin.

Alkuräjähdys tarkoittaa kuumaa ja tiheää tilaa, johon aine oli kauan sitten puristuneena. Tieto tilasta perustuu havaintoihin maailmankaikkeuden lämpösäteilystä, jossa edelleen voi nähdä tämän tilan jälkiä.

Havainnot kertovat, että noin neljätoista miljardia vuotta sitten ei ollut planeettoja tai galakseja.

Silloin aine oli kuumaa alkeishiukkaspuuroa. Sitä voidaan pitää meidän maailmankaikkeutemme alkutilana. Tätä alkutilaa kutsumme siis alkuräjähdykseksi.

Siitä eteenpäin avaruus on laajentunut, aluksi nopeasti, sitten hitaammin. Laajentuessaan aine on jäähtynyt. Lopulta siitä on muodostunut meille tuttuja tähtiä ja galakseja.

Kuumasta alkutilasta avaruuteen on jäänyt kuin muistona lämpösäteilyä. Fyysikkojen keskuudessa alkuräjähdyksen todellisuutta ei kyseenalaisteta.

Emme kuitenkaan tiedä, oliko alkuräjähdys kaiken alku.

Suhteellisuusteorian matematiikan mukaan alussa oli pelkkä piste. Tiedämme kuitenkin, ettei teoria ei ole täydellinen, koska se ei kuvaa oikein esimerkiksi äärimmäisen pieniä, hiukkasten mittakaavan tapahtumia.

Siksi monet fyysikot uskovat, että teoriaa pitää vielä muokata. Esimerkiksi 1980-luvulla kehitetyn inflaatioteorian mukaan alkuräjähdystä edelsi valtaisan nopea laajenemisen aika.

On siis täysin mahdollista, että ennen alkuräjähdystä maailmankaikkeus oli jo ollut olemassa äärettömän kauan, mutta toisenlaisena kuin nyt tuntemamme maailmankaikkeus.

Kari Enqvist

kosmologian emeritusprofessori

Suru tuntuu muuallakin kuin aivoissa.

Miksi surullisena kurkussa tuntuu pala?

Lilja Hievanen, 12 ja Iiris Hievanen, 9

Surullisena useat aivoalueet aktivoituvat samanaikaisesti. Surun tunteen lisäksi se vaikuttaa muun muassa lihaksiin, hengityselimistöön, kurkunpäähän, nieluun ja nenäonteloon.

Palan tunne kurkussa liittyy eniten nielun ja kurkunpään lihasten jännittymiseen. Tällöin äänikin muuttuu usein surullisen kuuloiseksi.

Sekä nielussa että kurkunpäässä on suuri määrä pieniä lihaksia, jotka toimivat autonomisen hermoston eli tahdosta riippumattoman hermoston säätelemänä. Myös iso joukko tunne-elämää sääteleviä hermoja tuo aivoista viestejä samoille lihaksille.

Erityisesti nielussa sijaitsevan rengasrustolihaksen voimakkaan pitkäkestoisen supistuksen tiedetään liittyvän palan tunteeseen kurkussa, mutta on kuitenkin vielä epäselvää liittyykö se surun tunteeseen. Palan tunne kurkussa voi joskus liittyä myös esimerkiksi niskan ja kaulan alueen lihasjännitykseen, kilpirauhasen sairauteen tai mahansisällön nousuun ruokatorveen.

Tiina-Kaisa Kukko-Lukjanov

fysiologian yliopistonlehtori ja erikoistutkija

Helsingin yliopisto

Viikonlopun voi jokainen määritellä itse tavallaan.

Koska viikonloppu virallisesti alkaa?

Otso Toivonen, 9

Vaikka viikonloppuna pidetään lauantaita ja sunnuntaita, ei asia ole kuitenkaan niin yksinkertainen.

Esimerkiksi aikuiset, joiden työviikko on maanantaista perjantaihin, saattavat sanoa perjantaina työpäivän päättyessä lähtevänsä viikonlopun viettoon.

Samaten koululaiset voivat perjantaina koulupäivän päättyessä kokea aloittavansa viikonlopun viettämisen. Joidenkin mielestä puolestaan viikonloppu päättyy maanantaina työ- tai koulupäivän alkaessa.

Viikonlopulla ei ole mitään virallista määritelmää, vaan jokainen voi määritellä sen melko vapaasti. Työ- ja kouluviikon pituus ja siten viikonlopun mitta myös vaihtelee eri puolilla maailmaa.

Suomessa tehtiin 1965 työaikalakiin muutos, joka merkitsi siirtymistä viisipäiväiseen työviikkoon. Kouluissa säännölliseen viisipäiväiseen kouluviikkoon siirryttiin syyslukukauden alussa 1971. Alkujaan myös lauantait olivat olleet tavallisia työ- ja koulupäiviä.

Kun lauantai muuttui vapaaksi, tuli kahden päivän vapaapäiväputki eli lauantai ja sunnuntai. Sitä oli luontevaa alkaa kutsua viikonlopuksi.

Asko Palviainen

erikoissuunnittelija

Helsingin yliopiston almanakkatoimisto

Lokit säästyvät ihmisen koronavirukselta.

Voivatko lokit saada koronan?

Konsta Laaki, 7

Ihmisillä esiintyvät koronavirukset eivät tartu lokkeihin. Maailmanlaajuisen pandemian aiheuttanut SARS-CoV-2-viruskaan ei siis tartu niihin. Lokeilla ei ole tarttumisen edellyttämää reseptoria eli viruksen sitoutumiskohtaa.

Lokeilla esiintyy kuitenkin gamma- ja deltakoronaviruksiin kuuluvia viruksia, jotka eivät puolestaan tartu ihmiseen. Nuo virukset ovat lokeilla melko yleisiä. Koronaoireet voivat vaihdella oireettomasta tai lieväoireisesta kuolemaan asti.

Koronavirukset tarttuvat lokkeihin pääasiassa niiden keskinäisessä suorassa kontaktissa. Tartunta on mahdollinen myös lokkien joutuessa kosketuksiin tartunnan saaneiden lintujen eritteillä tahriintuneisiin pintoihin tai materiaaleihin. Muuttolinnut saattavat levittää virusta tehokkaasti paikasta toiseen ja kuljettaa pitkiäkin matkoja.

SARS-CoV-2 voi tarttua useisiin muihin eläimiin kuten minkkiin, supikoiraan, valkohäntäkauriiseen, kissaan, koiraan, frettiin ja hamsteriin. Joskin tartunnat ovat harvinaisia ja usein oireettomia tai lieväoireisia.

Ari Kauppinen

eläinterveystutkimuksen erikoistutkija

Ruokavirasto

Niina Tammiranta

erikoistutkija, tarttuvien eläintautien erikoiseläinlääkäri

Ruokavirasto

