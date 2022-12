Yhdysvaltain Apollo-ohjelman viimeinen lento oli Apollo 17.

Joulukuussa 1972: Miehitetyt kuuntutkimusmatkat loppuivat toistaiseksi Apollo 17 -lennon kuualuksen Haastajan noustua kuun pinnalta. – –Viimeinen tutkimusretki ei suonut myönteisiä yllätyksiä. Sen sijaan kaksi tärkeätä koetta epäonnistui.

Astronautit Eugene Cernan ja Harrison Schmitt olivat ehkä viimeiset ihmiset, jotka tällä vuosisadalla vierailivat kuun pinnalla.

Torstaina astronautit suorittivat viimeisen retkensä kuun pinnalla. Tästä kiertoajelusta ei kuitenkaan tullut niin rikasta kuin keskiviikkoisesta. Oikeastaan se oli retkien pohjanoteeraus.

He eivät löytäneet lisää oranssin väristä kuuperää, joka keskiviikkona sai avaruuskeskuksen tiedemiehet huohahtamaan hämmästyksestä. Jo torstain kiertomatkan kohteessa, pohjoisella vuorella oli tuliperäisyyden aiheuttamia kraattereita, niin retkeilijät eivät ainakaan mitä löytäneet.

Retkellä koettiin kaksi suurta pettymystä. Van Sergin nimellä tunnettu kraatteri, josta odotettiin saatavan paljon tietoja. osoittautuikin normaaliksi kraatteriksi, joka on syntynyt ulkoisen voiman vaikutuksesta. Avaruuskeskuksessa päätettiinkin lyhentää heidän oleskeluaan kraatterilla ja neuvottiin heitä palaamaan takaisin kuualukselle.

Toinen suun pettymys oli, että kaksi tärkeätä kuunpintakoetta meni täysin mönkään. Pinnan lämpöominaisuuksia mittaava koje meni rikki ja kuumeni 3 h. Toinen epäonnistunut koe oli tärkeä painovoima-aaltojen mahdollisen esiintymisen todistaminen. Se ei onnistunut, koska mittalaitetta ei yksinkertaisesti saatu toimimaan, vaikka Houston antoi tuhansia käskyimpulsseja.

Apollo 17 ei ollut ainoastaan viimeinen Apollo-sarjan lennoista. Tällä lennolla saavutettiin kolme ennätystä

Cernan ja Schmitt tutkivat kuun pintaa yhteensä 22 tuntia ja kuusi minuuttia. Amerikkalaiset kuumiehet ovat nyt tutkinee kuun pintaa yhteensä 80 tuntia ja 40 minuuttia. Kuujeepillä astronautit ajelivat kaiken kaikkiaan noin 35 kilometriä.

Myös kivien kerääjinä Cernan ja Scmitt olivat parhaita. He keräsivät peräti 18 kiloa enemmän kuin oh tarkoitus. Kivien ja kuuperänäytteiden yhteispaino on 150 kiloa. – –